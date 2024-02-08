Сенат США поддержал продвижение законопроекта о помощи Украине

Сенат США 8 февраля проголосовал за дальнейшее продвижение законопроекта на $95 млрд, который включает финансовую помощь Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В четверг документ получил в Сенате так называемую процедурную поддержку.

Днем ранее республиканцы в верхней палате Конгресса заблокировали компромиссный законопроект, который включал также ассигнования на реформу иммиграционной политики.

Новый проект в четверг поддержали 67 законодателей, 32 - голосовали против. Прежде чем он будет вынесен на итоговое голосование, члены Сената обсудят поправки к документу.

Этот законопроект включает $61 млрд для нужд Украины, продолжающей защищаться от российского вторжения. $14 млрд предусмотрены для Израиля, в качестве поддержки в войне с ХАМАС, признанной террористической организацией в США и странах ЕС. Еще почти $5 млрд планируется направить партнерам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и на сдерживание агрессии со стороны Китая.

Даже если этот законопроект будет в итоге принят Сенатом, ему предстоит ожесточенная борьба в Палате представителей, где группа правых республиканцев, верных экс-президенту Дональду Трампу, решительно выступают против помощи Украине. У республиканцев в Палате представителей есть хоть и небольшое, но большинство.

С осени прошлого года администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать новый пакет для Украины, чтобы помочь ей защититься от полномасштабного военного вторжения России. Вашингтон считается основным союзником Киева, поэтому Украина сильно зависит от поддержки со стороны Соединенных Штатов.