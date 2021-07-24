Сенат США потребовал освободить двух осуждённых в России американцев

Афганское правительство рискует пасть всего через шесть месяцев под натиском террористической группировки «Талибан»*. К такому выводу пришла американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны после вывода оттуда войск США и их союзников. Об этом сообщает Reuters.

По словам афганских и американских чиновников, у армии Афганистана просто нет выбора, кроме как сосредоточиться лишь на обороне ключевых городов и оттянуть для этого силы из других районов. В противном случае, то есть при утрате некоторых административных центров, в стране может наступить глубокий раскол.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли допустил, что страна в скором времени может перейти под полный контроль талибов, которые уже сейчас, по некоторым данным, контролируют от 70 до 90 процентов Афганистана.

Генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, возглавляющий Центральное командование США, которое курирует американские силы в Афганистане и оказывает поддержку афганским войскам, сказал, что афганцы с самого начала стояли перед выбором – какие именно районы защищать. «Невозможно оборонять сразу все. Если вы пытаетесь успеть везде, то не успеваете нигде», – сказал он.

Генерал высказал озабоченность тем, что афганские силы порой допускают ошибки, когда пытаются удержать позиции, не имеющие стратегической ценности. Среди них, по его мнению – уязвимые для нападения контрольно-пропускные пункты в отдаленных уголках страны, а также места, находящиеся в заведомо враждебном окружении.

Бывший сотрудник Пентагона, ныне работающий в RAND Corporation, заявил на условиях анонимности, что такое ошибочное военное планирование является результатом «сакрального» отношения к территории как таковой. По его словам, такой подход «приведет к еще большим потерям» на фронте.

Неназванный афганский чиновник сказал агентству, что реорганизация местных войск потребует в некоторых случаях строительства новых укреплений и комбинаций сил. Другая проблема – перестроить тактику боя таким образом, чтобы ни одна из этнических групп Афганистана не почувствовала себя обделённой, а это может произойти, если следовать парадигме защиты ключевых городов, объяснил он.

На днях МВД Афганистана обвинило талибов в проведении рейдов и убийстве по меньшей мере 100 гражданских лиц в результате нападений в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.

Талибы устанавливают на контролируемых территориях жесткий режим «исламского права», среди прочего серьезно ограничивая права женщин: им полагается носить одежду, полностью скрывающую лица и тела, а также запрещается выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника-мужчины.

Талибы начали быстрое наступление с тех пор, как в апреле президент США Джо Байден объявил о выводе из Афганистана всех американских военных к началу сентября. Все чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах.

​* Группировка «Талибан» признана террористической на территории Российской Федерации