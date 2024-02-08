Сенат США заблокировал законопроект о военной помощи Украине

В среду в Сенате США был заблокирован законопроект о предоставлении военной помощи Украине и Израилю, который предусматривал также ужесточение контроля на границе с Мексикой.
Документ, который разрабатывался в течение нескольких месяцев, не смог набрать необходимые 60 голосов сенаторов: только в этом случае он мог быть выставлен на окончательное голосование.
Для положительного решения вопроса в пользу законопроекта должны были высказаться 60 сенаторов из 100. В итоге «за» проголосовали 49 членов Сената, «против» - 50, среди них - 44 республиканца.
Отмечается, что такой результат был ожидаемым. В частности о том, что законопроект «непроходной», говорили накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Президент США Джо Байден также предполагал, что законопроект в конце концов не будет вынесен на рассмотрение Сената. Он прямо обвинил в этом Дональда Трампа, сказав, что тот оказывает политическое давление на республиканских законодателей.
- Законопроект о предоставлении военной помощи Украине более чем на $60 млрд, а также Израилю и Тайваню, одновременно предусматривающий ужесточение миграционной политики в США - результат многомесячных переговоров демократов и республиканцев и компромисса между ними. Однако после того, как согласованный документ раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп, который с высокой долей вероятности будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в этом году, его сторонники в Сенате выступили против принятия законопроекта в нынешнем виде. Трамп и республиканцы в Палате представителей прямо не отвергают помощь Украине, но настаивают на ещё большем ужесточении миграционного законодательства и считают проблематику южной границы главным приоритетом.
- В итоге всего четыре республиканца проголосовали в среду за сделку: Лиза Мурковски (штат Аляска), Сюзан Коллинз (штат Мэн), Митт Ромни (штат Юта) и Джеймс Ланкфорд (штат Оклахома). Первые три сенатора известны своей критической позицией по отношению к Трампу, четвёртый непосредственно участвовал в переговорах с демократами и согласовании компромиссного законопроекта.
- В последнее время представители украинских властей и командования ВСУ всё чаще высказывают сомнения в том, что без многомиллиардного пакета военной помощи США Украина сможет противостоять российской военной агрессии. Президент США Джо Байден также призвал Конгресс скорее одобрить помощь для Украины.