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Сербия и Косово достигли соглашения об отмене документов на въезд друг к другу
Сербия и частично признанная республика Косово достигли соглашения об отмене въездных и выездных документов для поездок друг к другу. Сделка означает, что сербские власти через 11 лет прекратят выдачу таких документов гражданам Косова, чьи удостоверения личности до этого Белград не признавал, - сообщает Косовская служба Радио Свобода.
Введение зеркального требования для сербов, в том числе живущих в Косове, привело к обострению ситуации в регионе и столкновениям между косовскими сербами и полицией. В июле конфликт усилился, когда власти Косова решили не признавать сербские автомобильные номера, введя зеркальную меру против аналогичных действий Белграда. Этот вопрос по-прежнему остается неурегулированным, отмечает Сербская служба РС.
О сделке 27 августа сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своем видеообращении он заявил, что достигнутое соглашение отвечает интересам жителей Сербии и Косова. Поблагодарив за поддержку США, он отметил, что работа над обеспечением свободы передвижения еще не окончена.
- Сербия не признает независимости Косова и считает републику своим регионом. В соглашении между Белградом и Приштиной, по настоянию сербской стороны, указывается, что признание документов не означает признания независимости ни в каком виде.
Другие новости дня
Кремль анонсировал выплаты украинцам перед референдумами на востоке страны
Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с Украины, прибывшим на территорию России. Выплаты сравнимы с соцпакетом российских граждан и начнутся незадолго до возможных референдумов в контролируемых российской армией и пророссийскими сепаратистами регионах на востоке Украины.
Выплаты касаются только граждан Украины и не признанных никем, кроме Москвы, сепаратистских республик Донбасса, прибывших в Россию после 18 февраля 2022 года и не получивших в стране официального статуса беженца. Ветеранам Второй мировой войны обещаны 5 тысяч рублей в месяц, пенсионные выплаты, ежемесячное пособие для инвалидов и для родителей-одиночек составят 10 тысяч рублей, единовременная выплата при беременности – 10 тысяч, а при рождении ребенка – 20 тысяч рублей. Кроме того, будут выплачиваться ежемесячные пособия на детей.
Незадолго до этого, 24 августа, Путин поручил правительству выплатить по 10 тысяч рублей родителям школьников на занятых территориях Украины и на контролируемых сепаратистами территориях.
Обещанные выплаты сравнимы по размерам или идентичны тем, которые получают российские граждане. Указ и поручение Путина опубликованы незадолго до указывавшихся ранее сроков проведения референдумов о присоединении к России территорий востока Украины.
Голосования анонсировались назначенными российскими войсками администрациями в Запорожской и Херсонской областях Украины и властями сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Ранее ряд журналистских расследований сообщал, что голосования могут быть проведены уже в сентябре.
Украинская разведка в конце августа сообщила, что российские чиновники завершили подготовку к проведению голосований. Однако в отчете вашингтонского Института изучения войны за 26 августа отмечается, что маловероятно, что референдумы пройдут 11 сентября, как предполагалось ранее. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты таких голосований.
- По подсчетам Би-би-си, на поддержку беженцев с февраля российское правительство потратило 10,7 млрд рублей из федерального бюджета. При этом многие беженцы и волонтерские организации сообщают о плохих условиях содержания, плохом питании и недостаточной поддержке.
- По оценке ООН, Россия приняла 2,3 миллиона беженцев с Украины. Неназванный источник ТАСС в силовых структурах в начале августа называл еще большие цифры - более трех миллионов человек. Украинские власти и власти США заявляют, что население с занятых территорий депортируется в Россию насильно. Независимых подтверждений этому не приводилось.
Германия и Франция подготовили заявление о необходимости выдавать визы гражданам России
Германия и Франция выступят против отмены шенгенских виз для граждан России на предстоящей неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза. В подготовленном к мероприятию документе Берлин и Париж призвали «не недооценивать трансформирующую силу опыта жизни в странах с демократическими системами». С текстом ознакомилось агентство Bloomberg.
Как сообщает агентство, Германия и Франция, ведущие экономики Евросоюза, считают, что шенгенские визы нужно выдавать гражданам России, не связанным с правительством страны. В частности, студентам, ученым, людям искусства и специалистам. Речь идет в том числе и о туристических визах, следует из материала.
Прекратить выдачу виз, как минимум туристических, Евросоюз призвали граничащие с Россией страны Балтии, к инициативе присоединилась Чехия, за ограничение туристических поездок выступила также Финляндия. Ранее сообщалось, что против такой инициативы высказываются крупнейшие экономики ЕС. 23 августа против выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза запланирована на следующую неделю, он должен пройти в Чехии. Министр иностранных дел страны Ян Липавский сообщил, что предложит компромиссный вариант - об отмене упрощенного визового режима между шенгенскими странами и Россией.
Это, в частности, будет означать увеличение максимального времени рассмотрения заявки и увеличение стоимости визы с 35 евро до 80.
Молодой мужчина сбежал из изолятора временного содержания в Тбилиси
Из изолятора временного содержания в Тбилиси сбежал обвиняемый, сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на свои источники.
Случай произошел сегодня, 27 августа. Как утверждается, молодой мужчина, задержанный за административное правонарушение, смог вылезти из окна камеры.
Беглеца разыскивали несколько часов в масштабах Тбилиси. К настоящему времени он уже задержан.
В МВД Грузии эту информацию до сих пор не комментировали.
Дипмиссия РФ в Турции предупредила россиян об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию
Генеральное консульство РФ в турецком городе Трабзон предупредило россиян об участившихся случаях отказа в пропуске на территорию Грузии. По данным диппредставительства, такая ситуация сложилась на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи».
«Отказ грузинских пограничных служащих, как правило, ничем не обоснован, причины такого отказа не разъясняются. Среди граждан России, не допущенных на территорию Грузии – жители Северо-Кавказского федерального округа, жители Республики Крым, граждане ДНР или ЛНР, имеющие также российское гражданство.
Зачастую в число «отказников» попадают и российские граждане, проживающие в других регионах Российской Федерации, приехавшие в Турцию на личном автомобиле. В этом случае единственный законный вариант вывоза автомобиля с территории Турции – услуги транспортной компании (цена перевозки автомобиля в Россию – от 2900 долларов США)», - говорится в сообщении российского консульства, пишет SOVA.
В дипмиссии РФ в Трабзоне также отметили, что в августе текущего года они фиксируют случаи отказа во въезде в Грузию практически ежедневно. В диппредставительстве призвали россиян учитывать это при планировании поездок через Грузию и Турцию.
До 2 тысяч граждан РФ получили вид на жительство в Грузии за восемь месяцев
До 2 тысяч граждан России получили вид на жительство в Грузии в период с января по август 2022 года. Об этом сообщает Агентство развития государственных сервисов в ответ на запрос депутата парламента Грузии депутата Давида Усупашвили, пишет bm.ge.
С начала года временный вид на жительство в Грузии получили 1 288 граждан РФ, а постоянный – 690 россиян. В общей сложности за семь месяцев для получения вида на жительство в Минюст Грузии обратились 2 824 гражданина России. Заявления 475 лиц были отклонены.
Из ответа агентства также известно, что за отчетный период в Грузии было создано более 600 компаний, в которых граждане России зарегистрированы в качестве акционеров.
Для въезда граждан РФ в Грузию визы не требуются. Разрешенный срок пребывания в стране – до 1 года. По его истечению российский гражданин обязан покинуть Грузию либо получить временный или постоянный вид на жительство.
Поток граждан России хлынул в Грузию в феврале, после начала войны в Украине.
Согласно данным «Грузстата», за первый и второй квартал 2022 года число въехавших в Грузию российских граждан увеличилось по сравнению с прошлым годом на 355% - до 299 094 человек. Только в июне в Грузию въехали более 135 тысяч граждан России, на 340% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какая часть приезжали как туристы, и сколько из них остались, департамент статистики не уточняет.
В последнее время оппозиция все чаще говорит о необходимости принятия разных мер, которые помогут эффективнее контролировать приезжих из России – государства, оккупировавшего два грузинских региона. В правящей «Грузинская мечта» расценивают подобные заявления, как часть «ксенофобно-шовинистической кампании» против россиян. В ее развязывании члены партии власти обвиняют политических оппонентов.
Президент Сербии объявил об отмене в Белграде мероприятий Европрайда
Президент Сербии Александр Вучич отменил намеченные на 12-18 сентября в Белграде мероприятия в рамках международного Европрайда.
На пресс-конференции в субботу Вучич сказал, что признает угрозу правам сексуальных меньшинств в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.
Вучич не исключил возможности проведения мероприятий позднее. Associated Press отмечает, что на той же пресс-конференции Александр Вучич предложил продлить срок полномочий на посту премьер-министра открытой лесбиянки Аны Брнабич.
Сами организаторы прайда обещают, что все намеченное ими состоится по плану, несмотря на заявления сербского руководства. «Проведение прайда было признано Европейским судом по правам человека одним из фундаментальных прав. Европрайд в Белграде не будет отменен и соберет вместе тысячи представителей ЛГБТ+ со всей Европы», - заявила Кристине Гарина, которая возглавляет Ассоциацию организаторов Европрайда.
Гарина призвала сербские власти обеспечить защиту участников будущего мероприятия и не поддаваться давлению его противников.
Первый ЛГБТ-прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году и был отмечен столкновениями с членами националистических, ультраправых группировок. На последующем параде, в 2010 году, насилие повторилось, тогда пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошел без серьезных инцидентов. С тех пор парады проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили лишь в 2020 году из-за COVID-19.
В Петербурге наложен арест на имущество экс-главы штаба Навального
В Санкт-Петербурге наложен арест на недвижимость бывшей главы местного штаба Алексей Навального Ирины Фатьяновой. Об этом в субботу сообщила «Фонтанка». Издание ссылается на информацию Главного управления МВД по городу.
В ведомстве арест имущества связали с необходимостью обеспечить компенсацию полицейским за работу во время протестных акций.
В комментарии сайту Север.Реалии Файтьянова сказала, что ей неизвестно об аресте. «Арестовывать у меня нечего, так что лишиться никакой недвижимости я не могу. Полиции я ни копейки не собираюсь платить, собирать на погашение штрафа не буду. Удачи им в аресте не существующей недвижимости. А еще на днях прошла апелляция по этому делу. Нам отказали, что было предсказуемо. Идем обжаловать дальше», - подчеркнула активистка.
Ирину Фатьянову признали организатором протестных акций 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционного политика Навального. Ей был предъявлен иск с требованием компенсации за работу полиции на протестах в размере 3,9 млн рублей. В апреле нынешнего года Дзержинский районный суд этот иск удовлетворил. В июне были арестованы счета Фатьяновой. Апелляционные жалобы ответчицы городской суд рассмотрел 23 августа и оставил без удовлетворения.
В связи с акциями в поддержку Алексея Навального Ирину Фатьянову дважды приговаривали к административному аресту - на шесть и десять суток.
- В апреле 2021 года прокуратура приостановила деятельность общественной организации «Штабы Навального» в российских регионах. Позднее стало известно об их внесении в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. После этого сеть региональных штабов Навального свернула работу. 9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав «Фонд борьбы с коррупцией» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Их активистам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.
Власти Украины сообщили о гибели за сутки при обстрелах семи человек
Украинские власти сообщили о новых российских обстрелах населенных пунктов за последние сутки.
В Бахмуте, в Донецкой области, в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 – ранены. Как отмечает Би-би-си, российские военные безуспешно пытаются наступать в направлении города. Данные по потерям привел глава областной военной администрации Павел Кириленко.
На территории самопровозглашенной «ДНР» за сутки ранены восемь человек, утверждают сепаратисты. По их данным, утром в субботу украинская сторона обстреляла Ворошиловский район Донецка. В самопровозглашенной «ЛНР» местные сепаратистские власти заявили о выпущенных украинскими военными из систем залпового огня HIMARS десяти ракетах по городу Стаханов. В результате были повреждены четыре многоквартирных дома и разрушена гостиница «Донбасс», передает «Интерфакс».
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью российские военные семь раз обстреляли Никопольский район и трижды Криворожский. Разрушены дома, обошлось без жертв и пострадавших. «Ночь интенсивных обстрелов», - добавил Резниченко.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ночных ударов по городу пострадали историческое здание и школа.
Глава военной администрации Запорожской области Александр Старух также сообщил о новых российских ударах в ночь на субботу. По его сведениям, было зафиксировано 16 пусков. Информация о пострадавших уточняется. Днем ранее, по словам Старуха, в поселке Каменка в результате удара по жилым домам погибли пять человек, в том числе 29-летняя женщина и двое ее детей.
Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и целям в Украине.
Украина экспортировала миллион тонн зерна после соглашения в Стамбуле
Через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже миллион тонн сельхозпродукции. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции», - сказал Зеленский. Он отметил, что сейчас цель Киева - выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта морем ежемесячно. «Это очень важно для Африки, Азии и Европы», - подчеркнул украинский лидер.
МИД России 26 августа со ссылкой на данные ООН сообщал об экспорте около 846 тысяч тонн продовольствия, отмечает «Коммерсантъ».
- «Зерновая сделка» была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа. Всего с тех пор, по словам украинского президента, из украинских портов были отправлены более 40 судов в 15 стран.
- Украина - один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский доброволец. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook написал Вано Надирадзе, также участвующий в боевых действиях против российской армии. Другие подробности он не сообщил, пишет SOVA.
В свою очередь страничка Alpha Frequency назвала инициалы погибшего – Г. Г. По данным паблика, доброволец получил смертельное ранение во время боев в районе Краматорска (Донецкая область).
Отметим, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля там погибли уже 18 грузинских бойцов.
В Грузии открылся сезон охоты на перелетных птиц
В Грузии сегодня, 27 августа, открылся сезон охоты на перелетных птиц, он продлится до 1 марта 2023 года, сообщает Департамент природоохранного надзора.
«В течение сезона в целях выявления нарушений правил охоты и предотвращения незаконной охоты сотрудники природоохранного надзора будут осуществлять круглосуточный усиленный контроль на всей территории Грузии», - отметили в ведомстве.
Во время охоты нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе выданный МВД Грузии документ, подтверждающий право на хранение и ношение оружия.
Перечень птиц, на которых разрешается охота, и подробные правила приведены на сайте природоохранного надзора, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее. Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий и в радиусе 250 метров от национальных парков.
- Грузия является важной территорией для перелетных птиц. Каждый год через территорию страны пролетают более миллиона пернатых. Несколько лет назад контроль за соблюдением правил охоты в Грузии был ужесточен. Штраф за нарушение составляет от 100 лари до 2 тысячи лари (от 340 до 680 долларов), в зависимости от вида нарушения.
Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech из-за патента на вакцину
Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд на своего конкурента Pfizer и его немецкого партнёра BioNTech за нарушение патентных прав при разработке вакцины против COVID-19. Moderna утверждает, что они скопировали ее технологию, разработанную за годы до пандемии коронавируса.
Иск о возмещении денежного ущерба был подан в окружной суд США, также Moderna обратится в суд Германии. По словам генерального директора компании, иски направлены на защиту инновационной технологии, которую Moderna начала разрабатывать в 2010 году, вложила в это миллиарды долларов и запатентовала задолго до пандемии COVID-19. Именно благодаря этой технологии компания смогла быстро создать вакцину против коронавируса.
В своих исках Moderna требует выплаты роялти от коммерческой реализации вакцины Pfizer/BioNTech после 8 марта 2022 года, за исключением продаж правительству США и странам с низким и средним уровнем дохода.
Отмечается, что Moderna подала иск только сейчас, поскольку в октябре 2020 года обязалась не защищать свои патенты во время пандемии, чтобы обеспечить глобальный доступ к вакцинам. Компания не требует запрета на продажу вакцины конкурентов и не намерена распространять действие своего патента на страны с низким и средним уровнем дохода.
Pfizer и BioNTech заявили, что их разработка оригинальна – они уверены в своей интеллектуальной собственности и будут защищаться от обвинений. Ранее подобные иски к Pfizer, BioNTech и Moderna подали другие фармацевтические компании.
Вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer/BioNTech появились почти одновременно. Однако разрешение на экстренное использование в США первой получила вакцина Pfizer/BioNTech – в декабре 2020 года. Такое же разрешение было выдано компании Moderna спустя неделю.
Реализация вакцины в 2022 году уже принесла Pfizer около 22 миллиардов долларов, в то время как Moderna получила почти в два раза меньше – 10,4 миллиарда долларов.
- Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech не зарегистрированы в России. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Москва не смогла предоставить ВОЗ необходимые документы.
Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии
Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа. В нем, в том числе, критиковался военный захват Россией Запорожской АЭС, создающий риски ядерной аварии. Россия соглашение не одобрила.
«Я вижу, что на данный момент конференция не в состоянии достичь согласия по своей предметной работе», – сказал председатель конференции Густаво Злаувинен после выступления представителя МИД России Игоря Вишневецкого. По утверждению Вишневецкого, многие страны – не только Россия – «не согласны с целым рядом вопросов», которые носят «откровенно политический характер».
Ранее на этой неделе посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США добиваются согласования итогового протокола конференции, в котором будет признано, что «война России и ее безответственные действия в Украине серьезно подрывают основную цель ДНЯО». В ответ посол России Василий Небензя обвинил США и их союзников в том, что они «политизируют работу над итоговым документом, ставя свои геополитические интересы в наказании России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».
В проекте итогового протокола, с которым ознакомилось агентство Associated Press, есть четыре упоминания Запорожской АЭС. Одобрив документ, страны выразили бы «серьезную озабоченность по поводу военных действий» на ядерных объектах или вблизи них и подчеркнули бы «первостепенную важность обеспечения их контроля со стороны компетентных органов Украины». Также в документе поддерживаются усилия МАГАТЭ по посещению ЗАЭС.
Для публикации коммюнике требовалось одобрение 191 страны – всех участников Договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и в итоге – на достижение мира без него.
- Конференция ООН по обзору ДНЯО проводится каждые пять лет. Прошедшая должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была отложена. Следующая запланирована на 2026 год.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с Запорожской АЭС.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась «полностью вне контроля».
Адвокатов военнопленных, приговоренных к казни в «ДНР», наградили
Гильдия российских адвокатов наградила Игоря Вагина и Дмитрия Ершова, которые представляли интересы трех приговоренных в «ДНР» к смертной казни пленных иностранцев, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Юристам вручили знаки отличия «За вклад в развитие адвокатуры». Об этом сообщает издание «Адвокатская улица».
На сайте гильдии адвокатов говорится, что Вагин и Ершов с 15 апреля находятся в командировке в зоне так называемой «спецоперации». Они якобы каждый день выезжают на следственные действия в зону боевых действий. Президент гильдии заявил, что Вагин и Ершов «с риском для жизни, бескорыстно выполняют свои адвокатские функции».
В начале июня так называемый верховный суд самопровозглашенной «ДНР» приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Их признали виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Только три страны-члена ООН - Россия, Сирия и КНДР - признают независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда самопровозглашенной республики.
Мировое сообщество осудило смертный приговор иностранным бойцам ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной.
- Все трое приговоренных к смертной казни жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 году, а его 28-летний соотечественник Эйден Аслин приехал в 2018-м. Жена Пиннера и невеста Аслина - украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, не должно позволять считать их наемниками.
Жителям Запорожья начали выдавать йод в таблетках
Жителям Хортицкого района Запорожья начали выдавать таблетки йода, который рекомендовано принимать, чтобы обезопасить себя в случае выброса радиоактивных веществ. Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев. В четверг, 25 августа, препарат уже получили 4029 человек, в том числе 1138 детей. Местная пресса публикует адреса пунктов выдачи таблеток и часы их работы.
Расстояние от Хортицкого района Запорожья до Запорожской атомной электростанции составляет около 45 километров. В случае радиоактивного выброса йодид калия в таблетках предохраняет от попадания радиоактивного йода из атмосферы в щитовидную железу. Местные власти подчеркивают, что сейчас радиационный фон в Запорожье стабилен, а таблетки следует принимать только в случае радиационной тревоги. Тем не менее они предпочитают заранее выдать препарат тем, кто проживает в 50-километровой зоне вокруг АЭС.
Запорожская АЭС в последние недели подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. На данный момент станция находится под контролем российских войск – в СМИ появлялись сообщения о базировании на территории АЭС российской военной техники.
25 августа украинская компания «Энергоатом» заявила, что Запорожская АЭС впервые в своей истории была полностью отключена от энергоснабжения, а крупнейшие города на оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины остались без электричества. В компании рассказали, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Там отметили, что остальные три линии были повреждены во время обстрелов ранее.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили ее вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва настаивает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась «полностью вне контроля».
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
Власти Норвегии присоединились к седьмому пакету санкций против России, введенных Евросоюзом 21 июля, сообщило Министерство иностранных дел страны.
«Санкции являются необходимой реакцией на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину», – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.
В седьмой пакет санкций Евросоюза вошел запрет экспорта золота и ювелирных изделий из России и блокировка европейских активов «Сбербанка». В санкционные списки попали 54 физических и 10 юридических лиц России, в том числе «Сбербанк».
Ранее Норвегия поддержала все санкции Евросоюза за некоторыми исключениями для рыболовной отрасли, разрешив, в частности, промысловым судам под российским флагом заходить в норвежские порты.
- Предыдущий, шестой пакет предусматривал запрет на ввоз нефти из России морским путем с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%.
- При этом ни один пакет санкций ЕС не предусматривает эмбарго на российский газ. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, это связано с тем, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа. Он заявил, что проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как «необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции».
Россия прекратит выдавать биометрические паспорта за границей
Все российские дипмиссии за границей с 26 августа приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Это объясняется «техническими причинами».
В сообщении на сайте консульского департамента МИД России говорится, что о возобновлении приема документов на биометрические паспорта будет сообщено отдельно.
На сайтах некоторых российских посольств появилась информация, что граждане России все еще могут оформить загранпаспорт старого образца. Он действует пять лет и не содержит микросхемы с биометрическими данными.
Ранее власти России приостановили проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин стал дефицит чипов, который возник из-за санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину.
МВД Грузии: 90% очагов пожара в районе Боржоми потушены
К вечеру пятницы очаги лесного пожара в Боржомском ущелье потушены на 90%, сообщает пресс-служба МВД Грузии. «На остальных 10% ведутся активные работы по тушению пожаров. Одновременно продолжается мониторинг», - информирует ведомство.
Пожар, начавшийся в окрестностях села Квабисхеви 19 августа, тушат до 1,2 тысячи человек – представители разных подразделений МВД, военные, сотрудники Минрегионразвития и Минприроды. Задействованы все виды пожарной техники, четыре вертолета пограничной полиции и три специализированных самолета Турции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Авиация прекращает работу с наступлением темноты. В течение всей ночи в Боржомском ущелье продолжат дежурить пожарная и пограничная авиация, а также пожарные-спасатели и сотрудники различных министерств.
Казахстан планирует привлечь на свой рынок ушедшие из России компании
Казахстан приглашает на свой рынок более 250 международных компаний, ушедших из России. Об этом рассказал в интервью «Tengri.news» премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В качестве примера компаний, которые уже перенесли свои представительства и производства из России в Казахстан или находятся в процессе, Исмаилов назвал автомобильную марку Skoda, отдел медицинских товаров General Electrics, медицинский отдел Philips, Honeywell.
Смаилов сообщил, что Казахстан разрабатывает для иностранных компаний таргет-листы и предоставляет информацию о выгоде ведения бизнеса в стране; по каждой компании созданы рабочие группы. В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса, прекратившего работу в России. По его мнению, это позволит стране нарастить производственные мощности и улучшить инвестиционный климат.
- После начала военного вторжения России в Украину российский рынок покинули сотни зарубежных компаний. Часть из них сделала это из-за введенных западными странами экономических санкций, другие - из-за банковских и логистических проблем, сделавших ведение бизнеса в России невыгодным. Также о релокации объявили многие российские компании, прежде всего работающие в IT-секторе; новым местом их работы становились в том числе и страны Центральной Азии.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года заявил, что Казахстан не признает независимости квазигосударственных «ДНР» и «ЛНР».
СБУ обвинила Кадырова в военных преступлениях. Он пообещал «приехать и разобраться»
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что собрала "бесспорные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова, говорится в сообщении ведомства.
СБУ утверждает, что в феврале и марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием ряда военных операций, которые проводились чеченскими подразделениями Росгвардии и тактической группой 249-го отдельного моторизированного батальона "Юг" Росгвардии. Этими подразделениями руководили Даниил Мартынов и Хусейн Межидов, соответственно. Кадыров, как говорится в пресс-релизе, лично отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей указанных подразделений.
Рамзана Кадырова СБУ подозревает по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "ведение агрессивной войны", "совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям", а также "признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины".
Даниил Мартынов, в прошлом спецназовец ФСБ, сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова. В СБУ утверждают, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериартрическим отделением. По его приказу были взяты в заложники более 500 человек: пациенты и персонал диспансера, местные жители. Подходы к интернату были заминированы, а его здание стало огневой позицией российских военных.
По приказу Хусейна Межидова, по данным СБУ, в период с 25 февраля по 13 марта военнослужащие его тактической группы взяли в заложники около двухсот жителей Гостомеля, которых все это время держали в подвалах многоэтажек.
Мартынов и Межидов обвиняются СБУ по статье "нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением" УК Украины.
Рамзан Кадыров ответил на обвинения СБУ, разместив в своем телеграм-канале два аудиосообщения. В первом он признал, что "участвовал, участвует и будет участвовать в специальной операции" в Украине и не стал отрицать предъявленных ему обвинений. Кадыров также пообещал "приехать и разобраться" в Украину.
Во втором аудиосообщении он уточнил, что Мартынов уже не работает в управлении Росгвардии по Чеченской республике, а также признал участие Межидова в войне в Украине, сказав, что тот "защищал стариков и женщин".
Лукашенко: самолёты в Беларуси уже переоборудовали под ядерное оружие
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко объявил о завершении переоборудования самолётов Беларуси для несения ядерного оружия.
"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!", – заявил Лукашенко. Он добавил, что Беларусь "готова адекватно ответить на все угрозы со стороны Запада". Слова Лукашенко передало в пятницу белорусское госагентство "Белта".
Издание РБК обратило внимание, что Су-24 вывели из состава вооружённых сил Беларуси ещё в 2012 году из-за их "не первой свежести". Конкретный тип бомбардировщика в цитате Лукашенко приводится в телеграм-канале "Белты", а на сайте информагентства упоминания Су-24 нет.
На встрече в Санкт-Петербурге два месяца назад Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь адекватно отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерное оружие. В этой связи Лукашенко попросил рассмотреть возможность зеркального ответа или хотя бы помочь "приспособить" для ответа на угрозу белорусские самолеты. Путин отметил, что на вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. "Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать", – сказал тогда Путин.
«Газпром» сжигает непроданный в Европу газ
Российский "Газпром" сжигает значительные объемы газа, который из-за экономических санкций не удалось поставить в Европу по газопроводу "Северный поток-1", сообщает Би-би-си. Это происходит на компрессорной станции Портовая в Ленинградской области. По оценкам аналитиков компании Rystad Energy, каждые сутки сжигается около 4,34 млн кубометров газа - по нынешним ценам это около 10 млн долларов ежедневно. Ученые обеспокоены, что выделение тепла и продуктов сгорания может отрицательно повлиять на экологическую ситуацию в регионе и на таяние арктических льдов.
Газ сжигается открытым способом, и пламя видят даже жители приграничных регионов Финляндии. Огонь и значительное выделение тепла зафиксированы и на спутниковых снимках. Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер в комментарии Би-би-си предположил, что Россия вынуждена сжигать газ, от поставок которого отказались страны Евросоюза, потому что больше нигде не может найти на него покупателей.
По словам экспертов, газодобывающие компании периодически вынуждены по техническим причинам сжигать небольшие объемы газа, однако факел над Портовой слишком велик, чтобы речь могла идти об обычном техническом мероприятии. Доктор Джессика Маккарти из Университета Майами в Огайо, специалист по спутниковым снимкам, рассказала, что никогда раньше не видела сжигания газа на перерабатывающем заводе в таком объеме. По ее свидетельству, огонь и выделение тепла на станции "Газпрома" были впервые зафиксированы еще в июне, и с тех пор их уровень остается "аномально высоким".
Ученые опасаются, что настолько мощное и долгое сжигание газа может ухудшить экологическую ситуацию в регионе, а также в Арктике, в которую попадают продукты сгорания. По их оценкам, от этого огня в атмосферу ежедневно выбрасывается около 9 тыс. тонн эквивалента СО2 и значительное количество сажи, которая будет загрязнять арктические снега и льды.
- Компрессорная станция Портовая в Ленинградской области - технический "вход" в газопровод "Северный поток-1", поставляющий российский газ в Германию, откуда он распределяется также и в другие страны Евросоюза.
- После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз наложил на Россию жесткие экономические санкции. Страны ЕС призывают к максимально возможному отказу от российских энергоносителей. Введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было остановлено, хотя его строительство уже практически завершилось.
- Газопровод "Северный поток– 1" продолжил работать, но в июне "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием. В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения. Москва это категорически отрицает.
Алан Гаглоев: Мы с благодарностью повторяем слова: «Спасибо Россия!»
В Цхинвали прошло торжественное собрание, посвященное 14-летию признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией.
По словам президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева, 14 лет назад «осуществилось стремление югоосетинского народа».
«Российская Федерация, несмотря на мощнейшее противодействие западных стран, приняла единственно справедливое решение, и 26 августа 2008 года признала Республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства. Мы получили возможность строить мирное будущее под защитой Великой России, сохранили свой язык, культуру и право жить на своей земле», – отметил он.
Гаглоев говорит, что на протяжении веков осетинский народ стойко противостоял «попыткам ассимиляции со стороны агрессивного соседа». По его словам, в новейшей истории Грузия «трижды пыталась покорить Южной Осетии силой оружия».
Югоосетинский президент поблагодарил Владимира Путина и Дмитрия Медведева «за судьбоносное, спасительное для югоосетинского народа решение».
«Единственный вектор нашего развития – это сближение и интеграция с Россией. При въезде в Южную Осетию через Рукский тоннель издали видишь выложенную нашими студентами огромную надпись «Спасибо Россия». И сейчас мы все с благодарностью повторяем эти слова: «Спасибо Россия!», – сказал он.
Заявление распространил и югоосетинский МИД. В документе говорится, что «созданная Российской Федерацией новая геополитическая реальность исключает для Грузии возможность осуществления военного реванша».
Бывший югоосетинский президент Анатолий Бибилов, выступающий за вступление Южной Осетии в состав России, опубликовал поздравление в своем телеграм-канале. По его словам, решение о признании Российской Федерацией Южной Осетии подразумевает «и максимальную интеграцию в многонациональную Российскую Федерацию».
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В центре Грозного произошла стрельба с участием «близкого друга» Кадырова – Baza
В центре Грозного произошла стрельба с участием объявленного в федеральный розыск бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza без указания источника информации. Подтверждения этих сведений от МВД по Чечне нет.
По данным "Базы", ночью 20 августа Идрисов встретил в центре Грозного группу земляков, среди которых был его давний знакомый, спортсмен Надир Хабибов. Бывший вице-президент "Анжи" отвел его на разговор, а затем достал пистолет и прострелил Хабибову ноги, требуя извинения за старый конфликт.
Со слов пострадавшего "База" пишет, что после стрельбы Идрисов "сбежал". Сам Хабибов оказался в больнице, степень его повреждений неизвестна. На сайте МВД по Чечне о стрельбе в центре Грозного ночью 20 августа не сообщается.
- В сентябре 2019 года Махи Идрисов был задержан в Дагестане – его заподозрили в мошенничестве при торговле нефтью. Кроме того, дома у вице-президента "Анжи" якобы было найдено большое количество оружия и боеприпасов. После задержания Идрисов находился под домашним арестом, но в феврале 2020 года он сбежал из Дагестана в Чечню, был объявлен в федеральный розыск и с тех пор не упоминался в СМИ.
- Еще до побега в Чечню, как писал Кавказ.Реалии, за Идрисова вступался замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов. В инстаграме бывшего вице-президента "Анжи" были опубликованы совместные фотографии с Рамзаном Кадыровым и другими чеченскими чиновниками и силовиками, писал "Кавказский Узел". "Коммерсантъ" называл Махи Идрисова "близким другом" главы Чечни.
- Футбольный клуб "Анжи" в июне 2022 года прекратил выступления, поскольку не сумел получить лицензию на следующий сезон и лишился профессионального статуса.
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