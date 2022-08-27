Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с Украины, прибывшим на территорию России. Выплаты сравнимы с соцпакетом российских граждан и начнутся незадолго до возможных референдумов в контролируемых российской армией и пророссийскими сепаратистами регионах на востоке Украины.

Выплаты касаются только граждан Украины и не признанных никем, кроме Москвы, сепаратистских республик Донбасса, прибывших в Россию после 18 февраля 2022 года и не получивших в стране официального статуса беженца. Ветеранам Второй мировой войны обещаны 5 тысяч рублей в месяц, пенсионные выплаты, ежемесячное пособие для инвалидов и для родителей-одиночек составят 10 тысяч рублей, единовременная выплата при беременности – 10 тысяч, а при рождении ребенка – 20 тысяч рублей. Кроме того, будут выплачиваться ежемесячные пособия на детей.

Незадолго до этого, 24 августа, Путин поручил правительству выплатить по 10 тысяч рублей родителям школьников на занятых территориях Украины и на контролируемых сепаратистами территориях.

Обещанные выплаты сравнимы по размерам или идентичны тем, которые получают российские граждане. Указ и поручение Путина опубликованы незадолго до указывавшихся ранее сроков проведения референдумов о присоединении к России территорий востока Украины.

Голосования анонсировались назначенными российскими войсками администрациями в Запорожской и Херсонской областях Украины и властями сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Ранее ряд журналистских расследований сообщал, что голосования могут быть проведены уже в сентябре.

Украинская разведка в конце августа сообщила, что российские чиновники завершили подготовку к проведению голосований. Однако в отчете вашингтонского Института изучения войны за 26 августа отмечается, что маловероятно, что референдумы пройдут 11 сентября, как предполагалось ранее. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты таких голосований.