Сеул и Токио заявили о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея запустила в сторону Японского моря, по крайней мере, один неизвестный снаряд, который может быть баллистической ракетой. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным береговой охраны Японии, обломки ракеты упали в море. По сообщению японского министерства обороны, ракета пролетела около 500 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров. При правительстве Японии был созван специальный кризисный штаб.

В Северной Корее пока не подтвердили информацию о запуске ракеты. Предположительно, это первый ракетный запуск КНДР в 2022 году. За 2021 год страна провела как минимум девять ракетных испытаний.

В середине октября прошлого года Пхеньян протестировал баллистическую ракету морского базирования. До этого КНДР провела ещё четыре запуска различных типов ракет, в том числе новой зенитной ракеты, а также гиперзвуковой ракеты.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы. На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.