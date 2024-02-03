Северная Корея объявила об испытании новой зенитной ракеты

Северная Корея сообщила в субботу об испытании нового типа зенитной ракеты и «сверхкрупной» боеголовки для крылатой ракеты. В Южной Корее считают, что КНДР могла копировать российские технологии.

Испытания проведены Главным управлением ракетостроения 2 февраля в Желтом море, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР. Сколько ракет было запущено и на какую дистанцию - не уточняется.

Зенитную ракету КНДР не показала. Пхеньян объявляет о об испытаниях такого вида техники в первый раз с 2021 года. Цитируемый агентством «Ренхап» южнокорейский военный предположил, что речь идет о доработанной с помощью России копии ракет для комплексов С-300 и С-400 - «Понгэ-5» и «Понгэ-6». На фоне войны в Украине Москва расширила сотрудничество с КНДР, получая от Пхеньяна артиллерийские снаряды и ракеты, в том числе ракетные тактические комплексы.

На распространенных Пхеньяном фотографиях испытаний видна летящая на низкой высоте крылатая ракета: она поражает здание и взрывается. В Южной Корее агентству «Ренхап» сообщили, что запуски зафиксирован в 11 утра по местному времени в пятницу.

Говоривший с агентством южнокорейский военный отмечает, что КНДР, скорее всего, сообщила бы, если бы ракета была предназначена для доставки ядерных боеголовок. Так как сообщения не было, речь, скорее всего, не идет о ядерном оружии, считает эксперт. В то же время «сверхрупная» боевая часть потенциально может использоваться для размещения атомного оружия.