Северная Корея стремится стать главной ядерной державой мира

Северная Корея должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом в воскресенье в своем обращении к военным и ученым заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Он также поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.

Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытания «Хвасон-17». Ракета способна достичь территории США и отразить «американскую ядерную угрозу»- это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал «Хвасон-17» самым сильным стратегическим оружием в мире.

На испытаниях баллистической ракеты Ким Чен Ын присутствовал лично, с женой и 12-летней дочерью, чье имя не называется. Это было первое публичное появление дочери главы государства. Поскольку власть в КНДР фактически передается по наследству, эксперты высказали мнение, что таким способом Ким Чен Ын продемонстрировал свою возможную преемницу.

США 21 ноября потребовали созыва Совета безопасности ООН для обсуждения северокорейских ядерных испытаний. Заместитель главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится Ким Чен Ыну сестрой, обвинила Совбез ООН в провокации и «политике двойных стандартов».