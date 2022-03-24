Сейм Польши назвал Владимира Путина военным преступником

Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны в рубли. Соответствующее распоряжение он дал ЦБ и правительству: те за неделю должны определить "порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями газа", сообщает "Интерфакс".

Распоряжение Путина означает, что покупатели российского газа в Европе (к "недружественным" российские власти отнесли все страны ЕС) должны будут для оплаты поставок купить на российском рынке рубли (за валюту и, скорее всего, по специальному курсу, который установит ЦБ) и уже рублями оплатить поставки. Путин объяснил нововведение тем, что "коллективный Запад перечеркнул доверие к своим валютам", введя санкции в отношении России за войну в Украине, и "России поставлять товары в ЕС и получать товары в их валюте не имеет смысла".

"Поэтому мною принято решение отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", – заявил Путин.

После вторжения России в Украину многие страны Запада запретили ввоз в РФ евро и доллара, а также заморозили российские резервы в долларах и евро. Также многие российские банки, в том числе ВТБ, ВЭБ и Сбербанк, были отключены от системы международных расчетов SWIFT, что затруднило расчеты в иностранной валюте. Из-за этого Россия оказалась в ситуации катастрофической нехватки наличной валюты и была вынуждена ввести ограничения на продажу валютной выручки экспортерами и на снятие наличных долларов и евро с вкладов в российских банках.

Как отреагируют на идею Путина с оплатой поставок газа в рублях покупатели в Европе – пока неясно. Отчасти ситуацию может смягчить то, что во многих странах ЕС "Газпром" работает через свои дочерние компании, которым будет легко оплачивать поставки в российской валюте. Также многие страны сейчас реализуют программы по полному отказу от российских нефти и газа – новые меры оплаты могут подтолкнуть их ускорить реализацию этих программ.