«Шэньчжоу-16» отстыковался от станции, экипаж готовится к посадке на Землю

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя космонавтами в понедельник отстыковался от национальной орбитальной станции Китая «Тяньгун» для возвращения на Землю. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Управление программы пилотируемых полетов КНР.

Трое космонавтов прибыли на орбитальную станцию в мае этого года и проработали на ней пять месяцев. Корабль с экипажем должен приземлиться на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

Нынешняя миссия на орбиту стала пятой по счету экспедицией китайских космонавтов на станцию «Тяньгун».

На станции продолжит работать экипаж миссии «Шэньчжоу-17», который тоже состоит из трёх человек. Они прибыли на станцию 26 октября и проведут на ней пять месяцев.