Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа» через два месяца

Статистика летальных исходов среди больных коронавирусом в Грузии отображает реальные цифры и о какой-либо фальсификации не может быть и речи. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Со ссылкой на собственные источники сегодня оппозиционный телеканал «Мтавари» распространил информации о том, что власти фальсифицируют статистику по смертности от COVID-19. Утверждается, что по согласованию с Минздравом скорректированные данные предоставляют ковид-клиники, и таким образом периодически власти скрывают по нескольку десятков смертей, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо фальсификации, это непрерывный процесс, анализ проводится в текущем режиме… Эта информация является прямой попыткой дискредитации и тот формат, в котором она распространяется в СМИ в течение двух последних дней, направлен на дискредитацию как этого ведомства, так и его сотрудников», - заявила Габуния.

Она пояснила, что используемая министерством статистика основывается на оперативной информации. В частности, в течение одного часа все клиники обязаны предоставить данные по умершим.

«Эти данные поступают в Центр управления чрезвычайными ситуациями, откуда их предоставляют аналитическому департаменту министерства. Там происходит обработка данных, подтверждение, и после они отражаются в статистике», - сказала Габуния.

Кроме того, по ее словам, официальным источником данных является реестр рождаемости-смертности, оперирование которого обеспечивает департамент статистики. Тем не менее, согласно объяснению замминистра, в этом случае «учет производится с пятидневным опозданием, и существует определенная разница между датой смертей и датой отчетности». «Естественно, мы делаем анализ и стараемся, чтобы даты отчетов точно совпадали с датами смертей», - добавила она.