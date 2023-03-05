Шольц: Путин должен понять, что он не достигнет успеха

Ответственность за войну в Украине лежит на президенте России Владимире Путине, и именно он может предпринять шаги, которые положат ее конец. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телекомпании CNN.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров», - сказал он в интервью телеведущему Фариду Закарии, которое вышло в эфир в воскресенье. Шольц на днях посетил Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча прошла за закрытыми дверями, известно, что обсуждалась помощь Украине.

О том, до какого рубежа должны быть отведены войска, Шольц не сказал. Киев настаивает на том, что российские военные должны покинуть всю международно признанную территорию Украины, включая аннексированный Крым. По словам канцлера, война сейчас в стадии «пата», и продолжающийся конфликт наносит Украине огромный ущерб. Шольц, однако, заявил, что Запад не будет заставлять Украину идти на неприемлемые для нее компромиссы и продолжит «поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием». В связи с этим Шольц подчеркнул, что Германия будет наращивать собственное производство вооружений, а расходы на оборону вырастут до 2% ВВП.

Говоря о возможных поставках вооружений России из Китая, германский канцлер отметил, что власти КНР давали заверения, что таких поставок не будет. Если же Пекин все же изменит свою позицию, это будет иметь для него последствия. По словам Шольца, он, тем не менее, настроен «оптимистично». На пресс-конференции с Шольцем в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что у ЕС нет данных о поставках России оружия из Китая.