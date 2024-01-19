Шварценеггер продал часы, из-за которых его задержали в аэропорту

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал за 270 тысяч евро часы марки Audemars Pigue, из-за которых его задержали на таможне в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает Die Presse.
Часы были проданы в ходе аукциона на благотворительном ужине, организованном «Климатической инициативой Шварценеггера» в австрийском городе Кицбюэль. Сообщается, что на корпус часов нанесено изображение торса Шварценеггера и надпись «Arnold Classic». Также утверждается, что актер появлялся в них в нескольких фильмах, а всего в мире существует 20 таких часов.
На аукционе стартовая стоимость лота составила 50 тысяч евро. Всего было собрано 1,31 миллиона евро. Деньги будут направлены в фонд «Климатическая инициатива Шварценеггера», который занимается поддержкой проектов в области экологии.
- Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена 17 января из-за того, что не задекларировал дорогие часы. Актер провел несколько часов в помещении таможни и заплатил штраф в размере 35 тысяч евро. Данные часы относятся к предметам роскоши и подлежат обязательному декларированию. При этом Шварценеггер оценил их в 20 тысяч евро, что значительно ниже обычной стоимости часов марки Audemars Pigue.
- 76-летний Арнольд Шварценеггер родился в Австрии и часто приезжает на родину. Помимо актерского искусства и политической деятельности, он занимается благотворительностью. В 2017 году он основал фонд «Климатическая инициатива Шварценеггера», который ежегодно проводит в Австрии международный климатический саммит. В рамках саммита проходят и благотворительные аукционы, на которые актер уже неоднократно выставлял свои личные вещи.