Шварценеггер продал часы, из-за которых его задержали в аэропорту

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал за 270 тысяч евро часы марки Audemars Pigue, из-за которых его задержали на таможне в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает Die Presse.

Часы были проданы в ходе аукциона на благотворительном ужине, организованном «Климатической инициативой Шварценеггера» в австрийском городе Кицбюэль. Сообщается, что на корпус часов нанесено изображение торса Шварценеггера и надпись «Arnold Classic». Также утверждается, что актер появлялся в них в нескольких фильмах, а всего в мире существует 20 таких часов.

На аукционе стартовая стоимость лота составила 50 тысяч евро. Всего было собрано 1,31 миллиона евро. Деньги будут направлены в фонд «Климатическая инициатива Шварценеггера», который занимается поддержкой проектов в области экологии.