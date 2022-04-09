Новости
Сильвио Берлускони заявил, что «разочарован» в Путине
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками своей партии «Вперед, Италия», сказал, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.
«Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром», - цитирует слова Берлускони пресс-служба партии.
Как передает издание il Giornale, Берлускони также заявил, что в городе Буча Киевской области «были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность».
Итальянские медиа обращают внимание, что 85-тилетний миллиардер с начала вторжения России в Украину в своих выступлениях не упоминал имени Владимира Путина, хотя и говорил, что «обеспокоен эскалацией конфликта».
Ранее Берлускони неоднократно называл Путина своим другом, они регулярно посещали резиденции друг друга. После того как Путин в сентябре 2021 года по телефону поздравил его с днем рождением, Берлускони назвал Путина «последним выдающимся лидером на современной международной политической арене».
Другие новости дня
Премьер-министр Великобритании провел переговоры с Зеленским в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. О его визите в Украину не было объявлено заранее.
После переговоров Джонсон сообщил, что Лондон предоставит для обороны Украины 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы, передает Би-би-си.
В пятницу премьер-министр заявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн фунтов в ответ на обстрел вокзала в Краматорске. Поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракетные системы, а также «дроны-камикадзе».
Лидеры двух стран совершили прогулку по центру Киева.
Еще совсем недавно - в конце марта - российские войска находились в 20-25 километрах от столицы Украины, по городу наносились удары. Сейчас войска России покинули Киевскую область и весь север Украины.
«Благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа, чудовищные планы Путина сейчас срываются», – передает слова Джонсона Би-би-си.
Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированных в России и Беларуси автомобилей
Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ.
В сообщении ведомства говорится, что таможенные службы стран ЕС сослались на пятый пакет санкций против России, принятый из-за российского вторжения в Украину.
«Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС», – говорится в сообщении ФТС.
По информации ведомства, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку фармацевтической, медицинской, пищевой продукции, а также сельхозпродукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
Президент Грузии снова заговорила о важности общенационального согласия
«От единства грузинского общества зависит, продолжит ли страна следовать по выбранному пути», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня необходимо вернуться к нашим общим основам, ответить на существующие в обществе требования о национальном согласии – не только высокопарными словами, но и действиями. Этот процесс должен привести нас к общему документу о согласии, который должен выражать общее видение и общую волю», - сказала Зурабишвили.
При этом она указала, что «общество уже единодушно в самом главном» – в выборе независимости и свободы, пути евроинтеграции, верховенства закона, а сегодня – едино еще и солидарности с Украиной.
«От нашего единства зависит, что другие не смогут нами манипулировать и отвернуть нас от выбранного пути», - подчеркнула она.
- Из года в год в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей «Грузинской мечты» и оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение». Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.
- В декабре прошлого года Зурабишвили пообещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. Она подчеркнула, что это поможет обществу «достичь общего понимания недавней истории, преодолеть боль и двигаться вперед». По ее инициативе были проведены встречи с членами правящей команды, различных оппозиционных партий и другими представителями общественности.
- Президент обещала, что уже в начале 2022 года предложит новый, «общественный» формат, чтобы продолжить двигаться к общенациональному примирению, однако до сих пор этого не произошло. СМИ считают, что процесс затрудняют разногласия, существующие между президентом и «Грузинской мечтой».
Бибилов пообещал не принимать «радикальных мер» в случае протестов после выборов
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов исключил принятие «радикальных мер» в случае уличных протестов после выборов главы республики 10 апреля.
«Какие-то радикальные меры, конечно, мы не будем принимать, - сказал он в субботу в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы всегда исходили из того, что нужно разъяснять людям, что это неправильно, и будем это делать. И это всегда давало свои плоды. То есть такого противостояния, которое бы дошло до каких-то критических моментов, по большому счету у нас не было. Да, были противостояния, были митинги, но такую красную черту мы никогда не переходили».
При этом югоосетинский президент выразил уверенность в том, что противозаконных действий после выборов не случится. «Понимая, что фактически угроз каких-то незаконных манипуляций по результатам выборов нет, я думаю, что и никаких действий, противоречащих закону, не будет», - пояснил Бибилов.
- Югоосетинский парламент 21 января, в соответствии с Конституцией республики, назначил проведение выборов президента на 10 апреля. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании. Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин не моложе 35 лет, владеющий осетинским и русским языками и постоянно проживающий на территории республики в течение 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
- ЦИК 15 марта завершил регистрацию кандидатов в президенты. За высший пост республики 10 апреля будут бороться нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.
Борис Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», – написал Сибига.
В Украине погибли еще двое грузинских добровольцев
В Украине погибли еще двое грузинских добровольцев. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook сообщил Ираклий Окруашвили – бывший министр обороны Грузии, также отправившийся в зону боевых действий в Украине.
По словам Окруашвили, ранения получили еще пятеро грузинских бойцов. Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, ранее в ходе боев в Украине погибли четверо грузинских добровольцев. 18 марта в боях под Киевом в городе Ирпень были убиты Гия Бериашвили и Давид Ратиани. На следующий день стало известно о гибели в Мариуполе Бахвы Чикобава. А 26 марта в Ирпени погиб еще один боец.
Зурабишвили: Грузия не будет пытаться вернуть войной потерянные территории
Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть войной потерянные территории. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила сегодня на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Грузия не пытается вернуть территории войной и не будет пытаться в будущем. Это наше непоколебимое решение. Ведь мы все видим, что обретенные войной территории ничего не дают – ни развития, ни самоопределения, ни защиты идентичности», - сказала Зурабишвили.
Глава государства также говорила о важности единства общества, «неотъемлемыми частями» которого являются «многообразие, плюрализм, многонациональность и многопартийность». По словам Зурабишвили, для достижения единства необходимо «стараться идти на уступки, считаться с мнением других и ставить интересы страны выше своих личных, партийных или иных интересов».
«Одно мы должны помнить из опыта 9 апреля - нас ослабляет только внутреннее противостояние, а разногласия открывают дорогу врагу, будь он внутри страны или за ее пределами. Общество, сплоченное в один кулак, не рухнет. Это касается и нашего населения, граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, с которыми мы должны, наконец, найти общий язык», - подчеркнула она.
- Абхазия и Южная Осетия не контролируются центральными властями Грузии. После августовской войны 2008 года Тбилиси официально признал их оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных республик признает Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Остальные страны международного сообщества считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.
Зеленский: Один премьер из ЕС не был уверен, что Буча - не инсценировка
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательств того, что убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом не были инсценировкой - как это утверждала российская официальная пропаганда. Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild, опубликованном поздним вечером в пятницу, 8 апреля.
Президент Украины не назвал имя этого политика, сказав лишь, что это не канцлер Германии Олаф Шольц. «Украинская правда» утверждает, что, по информации источников, с подобным требованием к Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом официально это не подтверждено, и не известно о каких-либо контактах между двумя лидерами в последнее время. Известно, однако, что Орбан на днях говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, и в ходе разговора тот назвал события в Буче «циничной провокацией» украинской стороны.
Орбана критикуют - как в Украине, так и в ЕС - за отказ предоставлять Киеву вооружение, а также за готовность идти навстречу Кремлю, например, по вопросу об оплате за российский газ в рублях. На днях Орбан публично назвал Зеленского своим оппонентом.
Страны ЕС на днях одобрили новый пакет санкций в отношении России в связи с массовыми убийствами в Буче. Это значит, что Венгрия тоже поддержала эти санкции. Орбан ранее заявлял, что осуждает российское вторжение в Украину.
- В украинском городе Буча после ухода российских войск обнаружили многочисленные тела убитых мирных жителей, многие из них были застрелены. Украина обвиняет в убийствах Россию, Москва отвергает свою причастность к ним. При этом одни российские представители называли события в Буче инсценировкой, другие же обвиняли в убийствах саму Украину.
- В субботу стало известно, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, в прошлом союзник Орбана на почве противостояния Брюсселю и защиты так называемых традиционных ценностей, осудил венгерского премьера за отказ четко заявить о вине России в убийствах в Буче. «Когда Орбан говорит, что он не видит, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к окулисту», - заявил он, добавив, что, если Будапешт не изменит свою политику, прежних дружеских отношений между Польшей и Венгрией не будет.
Подготовка референдум о вхождении Южной Осетии в РФ может завершиться в мае-июне
«Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне», - заявил РИА Новости начальник информационно-аналитического управления администрации президента самопровозглашенной республики Юрий Вазагов.
«Ну, ориентировочно на подготовку все же потребуется месяца два», - ответил Вазагов на вопрос о сроках проведения референдума. По его словам, сбор подписей пройдет достаточно быстро, но потом необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнётся информационная кампания.
«Возможно, ориентировочно назывались определенные сроки - май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена», - отметил Вазагов.
Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, «возможность воплотить эту стратегическую цель была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума».
Грузия и Молдова в понедельник получат анкеты по предоставлению статуса кандидатов в ЕС
Грузия и Молдова в понедельник, 11 апреля, получат опросники, заполнение которых является необходимым шагом для предоставления странам статуса кандидатов в ЕС. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил в своем Twitter.
«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а я передам анкеты Грузии и Молдове в понедельник. Ответы помогут Европейской Комиссии подготовить заключения по заявкам стран», - пишет Вархели.
Ранее в МИД Грузии сообщили, что они готовы к заполнению опросника. Координировать процесс поручено правительственной комиссии по евроитеграции.
- 3 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».
- Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.
- Грузия, Украина и Молдова – участницы программы «Восточное партнерство», которые стремятся стать полноправными членами Евросоюза. Три постсоветских страны подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и безвизовым режимом. В мае 2021 года они объявили о создании формата «Ассоциированного трио», который подразумевает более тесную координацию Тбилиси, Киева и Кишинева, направленную на усиленное сотрудничество с ЕС.
Брата критика Кадырова отправили на войну в Украину в составе очередной группы «добровольцев»
Провластные чеченские паблики опубликовали видео с отправкой на войну в Украину брата живущего в Турции оппозиционного блогера Хасана Халитова. Ранее тот сообщал, что его родственника угрозами и силой забрали из села Закан-Юрт, чтобы снять фильм о том, как он воюет в составе российских военнослужащих из Чечни, пишет Кавказ.Реалии.
На видео брат Халитова дает интервью корреспонденту ЧГТРК «Грозный» – в кадре виден микрофон телеканала. Поблизости находятся десятки «добровольцев» в военной экипировке и с сумками, за их спинами стоят автобусы с флагами Чечни и России.
«Сегодня я вышел, чтобы выполнить боевую задачу. В моем подчинении сто достойных мужчин. Мне, Халитову Рамзану Ганиевичу, доверили высокую должность – руководить ими», – говорит на чеченском языке брат критика главы Чечни Рамзана Кадырова.
Далее он выступает с оскорблениями в адрес того, кто «отсиживается в Турции», и предлагает ему сразиться в Украине. После этого брат оппозиционного блогера говорит, что отправляется на войну «ради Всевышнего», и произносит на камеру: «Ахмат сила! Аллаху акбар!»
Халитов перед этим предупредил, что его родственника могут использовать в пропагандистских целях и в качестве мести – блогер регулярно публикует фотографии отправленных на войну в Украину и погибших там чеченцев, называя их «утилизированными» и «одноразовыми» воинами президента Владимира Путина.
- До этого оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину «добровольцев» из республики – на записи слышен плач провожающих колонну женщин. Они стоят за оцеплением, перед ними находятся вооруженные люди. Критики Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.
- В январе Хасан Халитов сообщил об ужесточении давления на его родственников в республике со стороны местных властей. По словам блогера, его отца уволили с работы, он работал в Грозном охранником в строительной фирме. Одну из сестер Халитова, как утверждает он сам, кадыровцы лишили бизнеса – вынудили закрыть ателье в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района.
В Петербурге суд признал цитату Путина на плакате дискредитацией армии
Жителя Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он стоял с плакатом, на котором была цитата президента Владимира Путина. Эту цитату суд признал дискредитирующей Вооруженные силы России. Дмитриев опубликовал решение суда на своей странице в фейсбуке.
В постановлении суда говорится, что 7 апреля Дмитриев стоял в вестибюле станции петербургского метро «Парнас» с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».
Его задержали. Суд посчитал, что Дмитриев «формировал мнение не об участии Вооруженных сил России не в специальной войсковой операции, а в войне, чем искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил за пределами РФ». Его за это оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынесла судья по фамилии Мамина - сообщает Север.Реалии.
При этом, как написал Дмитриев, на плакате использовалась цитата президента Владимира Путина, которую он произнес на Параде Победы 9 мая 2021 года. На сайте президента есть расшифровка речи Путина, она дословно совпадает с надписью на плакате.
«Шалость удалась», - прокомментировал ситуацию Дмитриев.
Вашадзе: Нужно, чтобы оппозиция поехала в Бучу, мы должны сказать слово Грузии
«Оппозиция активна в этом процессе, я поговорю с коллегами, и мы должны сделать так, чтобы оппозиция поехала в Бучу, мы должны сказать слово Грузии», - заявил лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Журналисты попросили Вашадзе прокомментировать заявление председателя парламента Грузии в связи с приглашением спикера Верховной Рады Украины посетить Бучу. Шалва Папуашвили заявил, что на фоне требования открытия второго фронта в Грузии, безосновательных дипломатических демаршей, беспочвенных обвинений в контрабанде, подобное приглашение неуместно.
«Мне жаль. Когда я прочитал эту информацию, я не знал, куда деться со стыда. Мне по-настоящему стыдно, что он представляет власть Грузии», - цитирует Вашадзе Общественный вещатель Грузии.
Мария Захарова: Youtube «подписал себе приговор»
Роскомнадзор потребовал от видеохостинга Youtube восстановить канал «Дума ТВ», на котором транслировались заседания Государственной думы России.
Youtube заблокировал канал, сославшись на правила в отношении применения санкций. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Госдумы как институции. Санкции предполагают, в частности, запрет для американских организаций иметь дело с попавшими под них субъектами. Youtube принадлежит корпорации Google.
На канал, как утверждается, были подписаны 145 тысяч пользователей, а общее число просмотров видео превышало 100 миллионов.
Глава Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном». «США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем» - написал он в телеграме. Представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал» и призвала пользователей «побыстрее» переносить контент на российские платформы. «Youtube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона», - заявил влиятельный сенатор Андрей Клишас.
После начала войны в Украине в России был заблокирован доступ к соцсетям Facebook и Instagram, а их владелец, корпорация Meta, признан экстремистской организацией. Также заблокирован доступ к твиттеру. Российские власти нередко угрожали и блокировкой Youtube - в частности, за блокировку аккаунтов прокремлевских российских СМИ - однако до последнего момента воздерживались от такого шага. Это могло быть связано с тем, что полноценной функциональной замены видеохостингу, которым пользуются десятки миллионов пользователей из России, нет. Альтернативными площадками могут стать ВКонтакте, RuTube и телеграм.
Руководители ЕС посетили Бучу, где началась эксгумация тел погибших
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в пятницу посетили украинский город Буча под Киевом, где за время длившейся около месяца российской оккупации погибли сотни мирных жителей.
Украина обвиняет Россию в целенаправленных массовых расправах над ними, называя это геноцидом.
Фон дер Ляйен и Боррель вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем наблюдали за тем, как тела погибших извлекают из братской могилы, которая была вырыта около церкви в Буче.
Эксгумация началась 8 апреля. Ее цель установить личности убитых и причину их гибели. Всего в братской могиле, по предварительной оценке, похоронены 67 человек, сообщалось, что накануне были эксгумированы тела 18. У большинства из них огнестрельные ранения, что, по мнению украинских властей, доказывает, что они были убиты российскими военными, а не погибли при обстрелах (тогда ранения были бы осколочными).
Кроме того, десятки тел жителей Бучи не были захоронены, их обнаружили на улицах и в подвалах домов. Общее число жертв пока не установлено, власти города говорят о примерно 320 погибших. Массовые убийства в Буче вызвали резкое осуждение стран Запада, реакцией на них стало быстрое принятие нового пакета санкций. Россия отрицает причастность своих военных к гибели мирных жителей.
Побывавшие на месте трагедии лидеры ЕС резко осудили российскую армию и президента Владимира Путина. «Мы видели жестокое лицо путинской армии, бессердечие, с которым она оккупировала город» - сказала фон дер Ляйен. О геноциде лидеры ЕС не говорят, однако подчеркивают, что военные преступления должны быть расследованы, а виновные понести наказание. На сбор доказательств ЕС пообещал выделить 7 миллионов евро.
Лидеры ЕС, посещающие Украину впервые после начала полномасштабного российского вторжения, также передали президенту Владимиру Зеленскому опросный лист - как часть необходимой процедуры рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе. Зеленский заявил, что ответ Киев сможет дать уже через неделю. Представители Евросоюза заверили его, что вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата может быть решен уже в этом году. Они также пообещали дополнительную финансовую поддержку и выделение еще 500 млн евро на приобретение оружия.
По словам Борреля, представительство ЕС, переехавшее с началом войны в польский Жешув, вскоре вернется в Киев, от которого недавно отступили российские войска.
Би-би-си: Россия сменила командующего операцией в Украине
Россия - на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в ходе боевых действий - сменила командующего операцией в Украине. Это утверждает Би-би-си со ссылкой на не названного по имени представителя Запада.
По его словам, новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчеркивается, что он приобрел значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.
Как пишет Би-би-си, одной из причин проблем, возникших при достижении целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. Генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации.
Также в сообщении говорится, что на Западе убеждены, что российским войскам поставлена задача добиться какого-то успеха в Украине к 9 мая, когда в России отмечается день Победы - в том числе парадом в Москве с участием президента Владимира Путина. Этим может быть объяснена ускоренная подготовка к наступлению в Донбассе после вывода российских войск с севера Украины. При этом отмечается, что «успехом» могут быть признаны и приемлемые для руководства России результаты переговоров.
Минобороны России сообщения о смене командующего не комментировало. Оно также не сообщало, кто командовал операцией после ее начала 24 февраля.
- По данным Пентагона, Россия сейчас располагает примерно 80-85 процентами боевой мощи, сосредоточенной перед вторжением. В Пентагоне утверждают, что группировку могут пополнить еще около 60 тысяч военнослужащих, возможно за счет резервистов. Минобороны России утверждает, что в операции участвуют только офицеры и военнослужащие-контрактники.
- Западная и украинская разведка утверждают, что российские войска сосредотачиваются в Донбассе и в Харьковской области, чтобы попытаться нанести удары с целью окружить украинскую группировку в Донбассе. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов не исключает и наступления на Харьков.
- На днях российские войска полностью покинули три области на севере Украины - Киевскую, Черниговскую и Сумскую. В Москве утверждают, что это не результат военного поражения или смены стратегии, а жест «доброй воли», чтобы облегчить переговоры о мире.
В Южной Осетии наступил день тишины накануне президентских выборов
Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 10 апреля, вступил в силу в самопровозглашенной республике Южная Осетия в сегодня, 9 апреля.
Согласно избирательному законодательству республики, 9 апреля в 00.00 истек отведенный законом срок предвыборной агитации, это касается теле- и радиоэфиров, всех печатных СМИ, расклеивания листовок и вывешивания баннеров, а также встреч кандидатов с избирателями. Последние мероприятия в рамках предвыборной кампании кандидаты провели в пятницу. За период предвыборной кампании на местном телевидении между кандидатами прошли девять раундов дебатов.
Как пояснила агентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в день тишины любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до дня тишины, останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.
В республику продолжают прибывать наблюдатели. ЦИК планирует аккредитовать более 60 наблюдателей – в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, Сирии, Турции, Венесуэлы, Австрии, Италии, самопровозглашенных республик Абхазия и ДНР.
Кандидатами на высший пост республики зарегистрированы действующий президент Анатолий Бибилов и четыре кандидата от оппозиции - вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.
Всего будет открыто 72 избирательных участка, еще четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии, по одному в Москве и Сухуми и два - во Владикавказе. По данным ЦИК, в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Порог явки составляет 50%, плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.
Международный информационный центр Центризбиркома начнет свою работу в 9:00 воскресенья, 10 апреля, туда будет стекаться вся информация о ходе голосования как на избирательных участках на территории республики, так и за ее пределами. Глава республики избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет.
Коронавирус в Грузии: 341 новый случай заражения, 4 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 341 новый случай заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 23,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,45%, за две недели – 2,07%, за семь дней – 1,73%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 651 322.
55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 186. В Имерети выявили 49 случаев заражения, в Гурии – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 23, в Кахетии – 20, в Шида Картли – 18, в Квемо Картли – 8, в Аджарии – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3, в Самцхе-Джавахети – 3.
От ковида умерли еще 4 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 770.
Выздоровели 445 человек, их общее число выросло до 1 631 009.
На данный момент в Грузии 3 517 активных случаев коронавируса. Из них 427 (более 12% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 103 человека. 3 090 пациентов лечатся на дому.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 осужденных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 9 апреля издала акт о помиловании 15 осужденных. Об этом сообщает администрация президента.
Среди помилованных семь женщин, которые покинут пенитенциарные учреждения уже сегодня. Шесть помилованных осужденных являются гражданами Украины.
В Грузии отмечают 9 апреля – День национального единства
Со дня трагедии 9 апреля в Тбилиси прошло 33 года. В этот день в 1989 году на рассвете, в центре Тбилиси войска и спецназ МВД СССР разогнали мирную демонстрацию, в результате чего погиб 21 человек, а сотни граждан отравились неизвестным газом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии 9 апреля отмечается как День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину. В то же время, это день восстановления независимости Грузии. 9 апреля – это также официальный выходной день.
По традиции, этот день отмечают в Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели, возле мемориала жертвам 9 апреля. Сюда начинают приносить цветы и свечи еще накануне вечером, и этот процесс продолжается до утра.
Для расследования трагических событий 9 апреля Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. В ту ночь на улицах в центре Тбилиси погибли 20 участников акции, из них трое мужчин и 19 женщин и девушек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще один человек погиб в результате действий спецназа во время действия еще комендантского часа.
День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. С этого момента начался процесс консолидации грузинского общества.
Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдия – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении независимости Первой Республики Грузия 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.
Байден подписал закон о прекращении импорта российской нефти
Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции в отношении России и Беларуси - в связи с агрессией против Украины.
В сообщении Белого дома говорится, что подписаны «Закон о прекращении импорта российской нефти», который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и «Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью», направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.
Оба закона связаны с агрессией России в Украине. Законопроекты были накануне одобрены американским Конгрессом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что санкции - это «то, что президент поддерживает» и «к чему призывал».
Как правило, санкции вводятся решением администрации, однако для некоторых решений - как например для лишения России режима наибольшего благоприятствования в торговле - необходимо законодательное оформление.
Администрация Байдена на этой неделе уже объявила о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые связанны с российским руководством.
Европейский союз также ввел очередной пакет санкций против России, о чем сообщается в Официальном журнале ЕС. Помимо прочего, запрещен импорт угля из России, а также грузовые автоперевозки в ЕС перевозчиками из России и Беларуси. В санкционный список попали дочери президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова.
Спикер парламента Грузии назвал неуместным приглашение Киева посетить Бучу
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неуместным» полученное им из Киева предложение о посещении украинского города Буча, пишет агентство «Новости-Грузия».
Папуашвили получил приглашение посетить Бучу от спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Аналогичные письма направили председателям законодательных органов и других стран.
В своем ответе спикер парламента Грузии пожелал, «чтобы отдельные представители украинской власти полностью осознавали ту твердую поддержку, которую грузинский народ и его власти проявляют в отношении властей Украины и украинского народа».
«Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных лиц украинских властей отделить грузинский народ от его правительства, требований об открытии в Грузии второго фронта, безосновательных дипломатических демаршей, беспочвенных обвинений в контрабанде или обвинений в нагревании рук на несчастьях украинцев», - говорится в заявлении, обнародованном на странице Папуашвили в Facebook.
«На фоне непонимания этих вопросов официальное предложение выглядит неуместным», - подчеркнул спикер парламента.
Папуашвили добавил, что считает поддержку Украины «человеческим и историческим долгом» Грузии, заверив, что власти «выполнят этот долг, какие бы несправедливые и беспочвенные обвинения не прозвучали в ответ».
За месяц войны с Украиной введение санкций ощутил на себе 41% россиян
41 процент россиян ощутил на себе введение санкций против экономики страны после начавшейся войны с Украиной. Это следует из опроса группы независимых социологов «Хроники». Результаты имеются в распоряжении редакции Радио Свобода.
Больше остальных введение санкций ощутили респонденты в возрасте 24-35 лет и респонденты, которые низко оценивают свое материального благополучие. Чем выше у респондента оценка своего состояния, тем меньше им ощущаются санкции, утверждают авторы исследования, у респондентов с самой высокой оценкой эта доля составляет 23 процента.
39 процентов респондентов сообщили, что ощутили за время войны снижение доходов семьи. При этом снижение больше всего ощутили самые бедные из респондентов. У 32 процентов за месяц случались приступы тревоги или депрессии - это также чаще всего отмечали наименее обеспеченные из респондентов.
«Хроники» разделили респондентов на две условные группы - «милитаристов», скорее поддерживающих достижения целей Москвы в войне с Украиной и «пацифистов», считающих, что война должна закончиться как можно скорее.
Согласно данным опроса, первую группу, в целом выступающую за продолжение войны, чаще волнует, что в ходе боевых действий гибнут и страдают люди. Вторую, желающую остановить боевые действия, больше беспокоит экономическая ситуация, вероятность изоляции России и возможное развитие тоталитаризма в стране.
При этом из всех респондентов немедленного прекращения боевых действий безо всяких условий хотят только 18 процентов опрошенных, говорится в исследовании. 39 процентов считают, что Москва должна добиться признания независимости донбасских сепаратистов. 36 процентов - признания Крыма частью России. Столько же опрошенных хоте ли бы дождаться капитуляции украинской армии.
Минюст России закрыл 15 филиалов иностранных организаций
Министерство юстиции России исключило 15 филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций из соответствующего реестра. Это означает их закрытие в России.
В список попали: Amnesty International, Human Rights Watch, «Фонд Карнеги за международный мир», «Фонд Фридриха Науманна за Свободу» и другие.
«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», - говорится в сообщении Минюста.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.