Следственный комитет России не нашел признаков преступления в действиях Путина

Россиянин Михаил Подивилов обратился в Следственный комитет России с просьбой "расследовать преступные действия Владимира Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной".

31 марта он опубликовал ответ ведомства, в котором говорится, что обращение не содержит данных, указывающих на признаки какого-либо противоправного деяния.

Ранее Подивилов также отправил обращение президенту Владимиру Путину обращение с требованием прекратить "братоубийственную войну с Украиной". Кроме этого, он попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против Путина за фейки: президент заявлял, что в "спецоперации" в Украине не участвуют срочники, а Минобороны участие срочников признало.

29 марта Михаил Подивилов встал в одиночный пикет с банковской картой "Мир". Полицейские не знали, что с ним делать, и в итоге решили не задерживать.