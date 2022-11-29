Скончалась пострадавшая в бесланском теракте Марина Дучко

В Северной Осетии умерла пострадавшая во время теракта в Беслане Марина Дучко. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщила Сусанна Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». По ее словам, Дучко стало плохо вечером 28 ноября, из-за болезни у нее начался сепсис (воспалительная реакция), женщину доставили в больницу, она скончалась в реанимации. Похороны пройдут 30 ноября.

Во время теракта в Беслане в 2004 году Дучко была ранена при взрыве – осколок попал ей в позвоночник. С тех пор она передвигалась на инвалидной коляске. О судьбе женщины стало известно широкой аудитории в России после документального фильма журналиста Юрия Дудя, посвященного 15-летней годовщине захвата школы в Беслане.

В этом фильме Дучко рассказала, что получает от государства только пенсию в 13 тысяч рублей, а также новые инвалидные коляски – раз в четыре-шесть лет. Чтобы выжить, женщина продавала через инстаграм фиалки, которые сама растила дома.

В начале 2022 года сообщалось, что Дучко была вынуждена выставить на продажу свой дом, чтобы оплатить необходимое лечение за границей. К этому времени она уже несколько месяцев находилась в клинике в Греции. В марте, чтобы вернуться домой, Дучко было необходимо оплатить долг перед медицинским учреждением в размере 15 тысяч евро – деньги собирали неравнодушные пользователи социальных сетей.