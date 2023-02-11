Словакия рассмотрит просьбу Украины о поставках истребителей МиГ-29

В Словакии обсуждается возможное начало переговоров о поставке Украине истребителей МиГ-29 - после официального обращения Киева к правительству Словакии о поставках боевых самолетов. С таким заявлением выступил в пятницу словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Украинский президент попросил меня о поставке «мигов». Теперь, когда мы получили официальную просьбу из Киева, стало возможным начать переговорный процесс», объявил Хегер.

Западные страны, поставляющие вооружения Украине, до сих пор отказывались от поставок Киеву боевых самолетов или дальнобойных систем для поражения целей в глубине России.

В четверг 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал от нескольких европейских лидеров о их готовности начать поставки истребителей в Украину. Это стало бы одним из наиболее значительных сдвигов в наращивании западной помощи Украине, отмечает Reuters.

Переговоры будут вестись как между Словакией и Украиной, так и с участием Европейской комиссии. Словакия могла бы просить о возмещении ей поставок истребителей в Украину, рассказал Хегер.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что его страна более не нуждается в истребителях МиГ и могла бы найти покупателя. Другим решением могла бы стать отправка истребителей в Украину, где их ожидают на фронте. По словам Надя, пока никакие решения не приняты.