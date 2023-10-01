Смертник взорвал себя у здания МВД Турции в Анкаре

Неизвестный смертник подорвал себя утром в воскресенье у здания Министерства внутренних дел Турции в центре Анкары. По сообщению главы МВД, он погиб при взрыве, его сообщник был убит полицией. Министр характеризовал это как попытку теракта.

Как уточняет Haberturk, два человека подъехали к зданию на автомобиле и совершили взрыв. Двое полицейских получили ранения.

Рядом с МВД находится здание турецкого парламента. Сегодня там должно начаться первое заседание после летнего перерыва. Предположительно, террористы планировали осуществить взрыв перед началом парламентской сессии, когда депутаты собирались в здание.