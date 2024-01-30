СМИ: ответ США на гибель военных будет «мощным»

В качестве возможных вариантов ответа на удар по американской базе в Иордании, при котором погибли трое американских военнослужащих, администрация президента США Джо Байдена рассматривает, помимо массированных ударов по объектам проиранских вооружённых формирований в Сирии и Ираке, также удары по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе или по иранским советникам на территории Ирака и Сирии. Не исключена также масштабная кибератака. Наименее вероятный вариант - удары по объектам в самом Иране, поскольку администрация США, хотя и возлагает на Тегеран ответственность за гибель военнослужащих, стремится избежать прямой вооружённой конфронтации с Ираном. О возможных вариантах действий администрации Байдена сообщают во вторник CNN и издание Politico.

Представитель Белого дома Джон Кирби накануне подтвердил, что США нанесут «удары возмездия», но когда именно и как они будут выглядеть, Вашингтон решит тогда, когда сочтёт нужным.

Как отмечает Politico со ссылкой на неназванных представителей администрации, Байдену предстоит решить непростую задачу: с одной стороны, ответные удары должны быть достаточно мощными, чтобы показать решимость США, с другой – не привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе, где ситуация и так крайне напряжённая в связи с боевыми действиями в секторе Газа и атаками йеменских хуситов на корабли в Красном море. СМИ, тем не менее, сообщают, что ответный удар США планируется как «мощный».

О гибели трёх американских военнослужащих в результате атаки беспилотника стало известно в воскресенье. The New York Times в понедельник сообщала, что, по всей видимости, при отражении нападения американские военные допустили ошибку, сбив собственный разведывательный беспилотник вместо ударного дрона, выпущенного одной из поддерживаемых Ираном группировок. Базы США в регионе в особенности после 7 октября регулярно подвергаются обстрелам, но гибели военных до недавнего времени удавалось избежать.