Сноуден принял присягу и получил российский паспорт – адвокат

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом заявил агентству "РИА Новости" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. По словам адвоката, жена Сноудена, также гражданка США, "в стадии подачи заявления на российский паспорт".

26 сентября на сайте Кремля был опубликован указ, которым президент Владимир Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену, который ранее получил в России бессрочный вид на жительство. В США ему грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.

В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден опубликовал секретные сведения об американской программе электронной слежки. В частности, выяснилось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.

В том же 2013 году Сноуден покинул США. Сначала он бежал в Гонконг, а затем, по его утверждениям, спасаясь от ареста, оказался в московском аэропорту, где попросил об убежище в России. Российские власти предоставили ему бессрочный вид на жительство.

Представитель Госдепартамента США после сообщений о получении Сноуденом российского гражданства задал риторический вопрос, не призовут ли его теперь в армию на войну с Украиной – указ Путина о гражданстве вышел спустя несколько дней после объявления мобилизации. Адвокат Кучерена тогда заявил, что его подзащитный не подлежит мобилизации, поскольку не служил в российской армии.

Сноуден, в защиту которого выступал ряд общественных деятелей в США, после российского вторжения в Украину подвергался в Соединённых Штатах критике даже со стороны тех, кто ранее выражал понимание мотивов его действий. Его критиковали за то, что он, называя себя защитником свободы слова и живя в России, чётко не осудил российскую агрессию. Сноуден заявлял, что выступает против войны в Украине и за мир, но при этом прямо не говорил о том, кто несёт ответственность за войну. За несколько дней до её начала он сравнивал Киев с Грозным (разрушенным при штурме армией России), Сараевом, которое осаждали боснийские сербы, и Фаллуджей, которую штурмовали военные США.

Когда бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал его осудить высказывания телеведущего Антона Красовского об убийстве украинских детей, Сноуден ответил, что он против того, чтобы топить детей, и не нужно было тратить время на то, чтобы это выяснить. "Какая великая победа для правды и справедливости!" – иронически заметил он.