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Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении в российской столице так называемой частичной мобилизации на войну в Украине.
В сообщении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что по информации военного комиссара Москвы все задачи по мобилизации выполнены. Пункты сбора мобилизованных закрываются уже сегодня в 14:00 мск, а повестки, разосланные ранее, прекращают своё действие.
В течение последних нескольких дней сообщалось об "облавах" в общежитиях Москвы, а также у станций метро, где сотрудники полиции и военкоматов вручали повестки. При этом военком Москвы утверждал, что этого не происходит.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявлял, что мобилизация должна завершиться в течение ближайших двух недель. Ряд регионов заявлял о её завершении ещё раньше.
Другие новости дня
Адвокат: Овсянникова «под защитой одного из европейских государств»
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, выступившая в прямом эфире с протестом против войны в Украине, покинула Россию после того, как скрылась из-под домашнего ареста. Об этом в понедельник сообщил её адвокат.
"Овсянникова была вынуждена уехать из России и сейчас находится под защитой одного из европейских государств", — цитирует "Сота" адвоката Дмитрия Захватова. Другие подробности пока не известны.
Суд в Москве в понедельник рассматривал вопрос о месте проживания несовершеннолетней дочери Овсянниковой. Он постановил, что она должна жить с отцом, с которым журналистка развелась. Как пишет "Сота", отдел опеки выступил за то, что "ребёнок должен остаться с отцом, потому что мама ведет политическую деятельность".
При этом сам Игорь Овсянниковранее сообщил, что Марина Овсянникова бежала из-под домашнего ареста и взяла с собой 11-летнюю дочь. Из слов адвоката Захватова неясно, как Марина Овсянникова, объявленная в розыск, смогла пересечь границу России, и выехала ли с ней из страны её дочь. Овсянникова пока не выступала с комментариями, последний пост в её телеграм-канале, в котором она сообщает о том, что не будет соблюдать правила домашнего ареста, датируется 5 октября. В тот же день суд в Москве по формальным основаниям не стал заочно арестовывать Овсянникову.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию. Целью своего возвращения она назвала намерение выиграть суд о судьбе дочери.
Во время её пребывания в России против Овсянниковой возбудили уголовное дело о так называемых фейках об армии и отправили под домашний арест, из-под которого она бежала в конце сентября.
В России заблокирован сайт «Хочу жить» с инструкциями по сдаче в плен
Украинский сайт "Хочу жить", с помощью которого российским военнослужащим, находящимся на территории Украины, предлагается сдаться в плен, заблокирован на территории России, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект "Роскомсвобода".
Отмечается, что ресурс был заблокирован в воскресенье, 16 октября, по требованию Генеральной прокуратуры РФ, а решение об этом ведомство приняло ещё неделю назад.
"Хочу жить" - проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, запущенный для военнослужащих армии России, не желающих участвовать в боевых действиях на украинской территории.
На сайте проекта размещены подробные инструкции по сдаче в плен и указаны телефоны уполномоченных представителей командования Вооружённых сил Украины, с которыми необходимо предварительно обсудить условия сдачи. Взамен украинские власти обещают пленным "соблюдение Женевских конвенций, трёхразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение со стороны международных организаций, регулярную связь с родными и возможность обмена на военнослужащих ВСУ, находящихся в плену в России".
Обещается также, что все добровольно сдавшиеся "будут оформлены как попавшие в плен в бою, что сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся российским военнослужащим, и защитит их от возможного преследования" на родине.
Кроме того на сайте "Хочу жить" размещена инструкция по уклонению от мобилизации, объявленной в России.
- Правозащитные организации и журналисты фиксировали случаи жестокого обращения с российскими пленными в Украине, в сети появлялись видеозаписи, на которых, как утверждается, были запечатлены пытки и убийства российских пленных. Представители украинских властей обещали расследовать эти инциденты, однако о результатах таких расследований, если они проводились, публично не сообщалось.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт. Однако фиксируются многочисленные случаи призыва и отправки на фронт без обучения людей без реального военного опыта.
Президент Грузии прибыла с рабочим визитом в Молдову
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла с рабочим визитом в Молдову.
Из тбилисского аэропорта в Кишинев Зурабишвили вылетела самолетом Air Moldova. Сегодня авиаперевозчик преступил к выполнению регулярных рейсов между Грузией и Молдовой.
Зурабишвили проведет переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду – как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, с участием делегаций. После у них запланирована совместная пресс-конференция.
Также президент Грузии встретится с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и председателем парламента страны Игорем Гросу, пишет агентство «Новости-Грузия».
В своем Twitter Зурабишвили заявила, что «с нетерпением ждет встреч» с лидерами Молдовы.
«Это мой первый рабочий визит в Молдову. Грузия и Молдова стали близкими партнерами на пути к европейской интеграции. В эти трудные времена наш голос должен оставаться единым», — говорится в сообщении президента.
В состав делегации под руководством Зурабишвили входят посол Грузии в Молдове Леван Диасамидзе, глава администрации президента Натия Сулава и директор европейского департамента МИД Грузии Нино Бараташвили.
Отметим, что визит проходит на фоне митингов пророссийских сил в Кишиневе.
Накануне полиция снесла палаточный городок оппозиционеров, которые проводят акции с требованием отставки Майи Санду.
Страны Балтии призвали ЕС создать трибунал над руководством России
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали страны Евросоюза и их международных партнёров создать трибунал, который бы расследовал преступления российских военных на территории Украины и заложил бы основы для юридической ответственности виновных в этих преступлениях.
В совместном заявлении глав МИД стран Балтии говорится, что расследований, которые отдельно проводятся Украиной, некоторыми европейскими государствами и Международным уголовным судом, недостаточно для того, чтобы "привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России".
"Недавние умышленные нападения на жилые дома, школы и детские площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь эпизодом террористической кампании России против украинского народа. Европейский союз должен действовать, чтобы поиск ответственных за ужасные преступления находился в центре нашей политики", - подчёркивается в заявлении.
- Российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля по приказу Владимира Путина. По данным ООН, к началу октября в результате военной агрессии погибли свыше 6 тысяч украинских мирных жителей, из них почти 400 погибших - дети. Власти Украины расследуют сотни уголовных дел в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
ООН: война России против Украины ввергла в нищету миллионы детей
Из-за войны России против Украины и растущей инфляции четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности. Об этом сообщается в отчёте Детского фонда ООН на основании данных из 22 стран.
За последний год число бедных детей увеличилось на 19 процентов, отмечают эксперты ЮНИСЕФ. "Дети несут наибольшее бремя экономических последствий войны в Украине", - заявил региональный директор организации по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан.
Согласно отчету, на долю России приходится три четверти прироста детей, живущих в бедности, где в результате войны число бедных детей увеличилось на 2,8 миллиона.
Количество бедных детей в Украине, по данным ООН, увеличилось на полмиллиона из-за войны. Продолжающийся военный конфликт затронул более семи с половиной миллионов украинских детей. В стране повреждены или разрушены дома, школы, больницы, сотни тысяч людей остались без чистой воды и электричества. Дети были разлучены со своими семьями. Обстрелы и мины представляют собой ежедневную угрозу для жизни детей.
Авторы отчёта отмечают, что резкий рост детской бедности приведет к проблемам с образованием и потере будущего.
ЮНИСЕФ занимается сбором средств для детей Украины.
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе
В Шевченковском районе Киева произошло несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, атака была осуществлена с помощью дронов. В результате начался пожар в нежилом здании. Сейчас на месте работают пожарные подразделения.
Один из взрывов произошел в жилом доме. Из него спасли 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами, добавил Кличко. Информация о погибших пока неизвестна.
Видео последствий удара по Киеву опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Целую ночь и все утро враг терроризировал мирное население. Дроны-камикадзе и ракеты атаковали всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом», – написал он.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе.
«Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия», – написал он.
Виталий Кличко выложил в своем телеграм-канале фотографию с обломками дрона. На них видна надпись «Герань-2». Так в Минобороны РФ называют дроны-камикадзе Shahed-136, которые закупаются в Иране.
В соцсетях распространяются видео атак.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что целью атаки был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Он добавил, что объект функционирует.
Геращенко также отметил, что атака дронов продолжается, и группа БПЛА замечена на юге и востоке Киевской области. По его данным, пострадала жилая многоэтажка.
С утра 17 октября в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.
По данным главы военной администрации Сумской области Дмитрия Живицкого, утром 17 октября российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе.
Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские войска всю ночь обстреливали регион "Градами" и тяжелой артиллерией. По его словам, три ракеты были сбиты силами ПВО, еще одна ударила по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего начался пожар.
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что за минувшую ночь на юге страны были уничтожены 26 дронов-камикадзе.
Российская сторона пока не комментировала удары.
Ранее Россия неоднократно использовала дроны-камикадзе для атаки на украинские города. Так в сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара дронами-камикадзе. В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.
Каждый третий еврей в России может репатриироваться в Израиль в 2022 году
61 тысяча евреев из России могут репатриироваться в Израиль в 2022 году на фоне войны в Украине. 26 тысяч человек уже прибыли в страну, еще 35 тысяч ожидают получения документов. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на еврейское агентство «Сохнут», помогающее репатриантам в оформлении документов.
Это примерно каждый третий еврей в России - их число оценивалось «Сохнутом» примерно в 165 тысяч человек. В начале месяца еврейское правительство одобрило предложение об ускорении процедуры иммиграции россиян, попадающих под право репатриации. Кроме того «Сохнуту» разрешили создать транзитные лагеря для репатриантов в Азербайджане и Финляндии, передавала русскоязычная газета «Вести».
Издание Jerusalim Post ранее в октябре сообщало со ссылкой на агентство, что не все из подающих документы действительно планируют уезжать, многие просто хотят удостовериться, что имеют на это право. Издание отмечало нехватку языковых школ для олимов (новых репатриантов). Занимающееся помощью репатриантом министерство алии запросило у правительства миллиард шекелей срочного финансирования для олимов из России, но получило только 90 миллионов (это 282 и 25 миллионов долларов соответственно).
- Согласно оценкам министерства алии, в России до начала войны могло быть до 450 тысяч граждан, имеющих право на репатриацию. Российский еврейский конгресс оценивал число евреев в России в миллион - миллион триста тысяч в 2021 году. Однако эта оценка была сделана на основе социологических опросов и самоидентификации граждан.
В Тбилиси прошла акция, посвященная Дню защитников Украины
Сегодня, 16 октября, украинцы, проживающие в Грузии, собрались на акцию, посвященную Дню защитников Украины, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Участники акции развернули украинский флаг на площади Свободы, спели гимны Украины и Грузии, подписали и оставили надписи в поддержку на украинском флаге, а затем встали вокруг памятника Свободы в «круг защиты», в знак защиты «символа свободы, демократии и свободы».
Некоторые из них держали транспаранты с надписями: «Путин, нас не напугаешь», «Останови Путина».
К участникам акции обратились по видеосвязи первый заместитель командира полка АЗОВ, начальник штаба, майор Богдана Кротевич «Тавр» и и.о. заместителя командира полка по работе с личным составом младшего лейтенанта Ильи Самойленко «Гендальф».
Они заявили, что поддержка Грузии критически важна для Украины в эти дни и благодарили грузинский народ за поддержку.
Эта акция прошла по всему миру 14 октября, однако украинские активисты перенесли акцию в Тбилиси из-за трагедии в парке Ваке.
14 октября украинцы отмечают одновременно три праздника: День защитников Украины, День украинского казачества и праздник Покрова Божией Матери.
Сегодня граждане Украины провели акцию солидарности со своей страной и в Батуми. Как заявили участники акции, они присоединяются к митингам солидарности с Украиной, которые проходят в разных странах мира.
Акция прошла возле колоннады Центрального парка Батуми. Прозвучал гимн Украины. Участники митинга принесли большой украинский флаг и грузинские флаги.
Мать внебрачных детей Сергея Шойгу через суд пытается вернуть себе вид на жительство в Литве
Предполагаемая мать внебрачных детей российского министра обороны Елена Каминскас требует через суд вернуть ей отозванный у нее этим летом вид на жительство в Литве. Дочь министра успела получить литовское гражданство. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
49-летняя Каминскас, в девичестве Шебутнова, - бывшая бортпроводница летного отряда российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое Шойгу возглавлял 21 год. О ее общем сыне с министром в 2006 году писала бульварная «Экспресс-газета», а в 2019 - российское издание The Insider. Мальчик по имени Данила и с отчеством Сергеевич родился в 2001 году, в 2008 Шебутнова родила дочь Дарью Сергеевну.
В 2017 году Шебутнова получила вид на жительство в Литве, следует из материала LRT. Не позднее 2019 она вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Он официально удочерил Дарью, она получила литовское гражданство. Сама Шебутнова по-прежнему гражданка России.
Литовская телерадиокомпания не приводит причин, по которым Каминскас была лишена вида на жительство. В письменном ответе Департамента миграции журналистам говорится, что юристы ведомства представят доводы, на основании которых было принято решение об аннулировании ее вида на жительство, на судебном заседании.
Согласно российским базам данных, муж Каминскас не позднее весны 2022 года получил российское гражданство.
- В официальной биографии Шойгу его дети от Шебутновой не упоминаются, он женат первым браком с 1977 года с Ириной Шойгу (Антипиной), у них двое детей.
Фигуристка Инга Гургенидзе завоевала первую медаль, выступая за Грузию
В Италии завершился последний, шестой этап Гран-при среди юниорок по фигурному катанию. В масштабном турнире приняли участие 44 спортсменки из 37 стран.
На турнире успешно выступила Инга Гургенидзе, для которой этот сезон стал дебютным. Грузинка представила две программы, насыщенные сложнейшими элементами, и заняла третье место с суммой 190,52 балла. Инга Гургенидзе уступила только японской и корейской спортсменкам.
Следует отметить, что начинающая грузинская фигуристка показала самый высокий результат среди представительниц Европы как в короткой программе, так и в произвольной, сообщает Общественный вещатель Грузии.
13-летняя спортсменка, проживающая в России, недавно начала выступать от имени Грузии и добилась своего первого успеха на соревнованиях, проходивших в итальянском городе Эгна.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022.
Украина предлагает 100 тысяч долларов за поимку Игоря Стрелкова
Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о награде в 100 тысяч долларов за взятие в плен Игоря Стрелкова (Гиркина). Против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета Украины.
«Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства», – сказано в пресс-релизе.
15 октября жена Стрелкова, Мирослава Регинская, опубликовала на своей странице «ВКонтакте» пост с фотографией, где она стоит со своим мужем, одетым в военную форму.
Ранее награду за поимку Стрелкова обещал выплатить из своих личных средств украинский общественный деятель Сергей Стерненко. Он начал с суммы в 10 тыс. долларов, к его инициативе присоединились другие активисты, однако итоговая сумма была всё равно меньше, чем объявленная государством.
Игорь Стрелков – один из лидеров так называемых донбасских сепаратистов, полевой командир. Он также вел каналы в социальных сетях, где пропагандировал идеи отделения Донбасса от Украины. В последнее время выступал с критикой российской военной политики на войне в Украине, считая ее недостаточно жесткой и организованной.
Стрелков также находится в международном розыске по запросу прокуратуры Нидерландов, которая считает его одним из главных обвиняемых по делу о катастрофе самолета Boeing рейса МН-17 Малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году.
Пострадавшего в парке Ваке подростка выписали из клиники
Один из подростков, пострадавших в парке Ваки, выписан из клиники «Нью Хоспиталс». Информацию Общественному вещателю Грузии подтвердили в пресс-службе больницы.
Как сообщил сегодня руководитель Детского отделения «Нью Хоспиталс» Давид Цибадзе, состояние 13-летнего Лазаре удовлетворительное.
Ранее из клиники Иашвили выписали второго подростка, пострадавшего от удара током в фонтане в тбилисском парке Ваке.
- Утром 13 октября школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.
- Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал «жесткое реагирование» на случившееся. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват».
- До сих пор полиции не удалось установить ответственных. Следствие продолжается.
WP: Иран планирует поставить России не только беспилотники, но и ракеты
Иран согласился тайно поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля – земля». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных службах США.
Речь идет о ракетах «Фатех-110» и «Зульфикар», дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно. Также, по данным издания, Иран планирует поставить десятки беспилотников «Мохаджер-6» и дроны-камикадзе «Шахид-136».
Ранее в воскресенье министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружие, которое могло бы быть использовано в войне в Украине.
«Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта лишь продлит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене», – передает слова Амир-Абдоллахияна CNN.
Как военные ведомства, так и мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Назывались и их конкретные марки, и предполагаемое количество заказанных Россией у Ирана дронов (2400).
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. В сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Иран и Россия поставки беспилотников для российской армии отрицали.
У посольства Франции в Баку прошла акция азербайджанских женщин
Несколько десятков азербайджанских женщин и подростков вышли к посольству Франции в Баку на акцию протеста. Поводом для нее стало возможное обсуждение во французском парламенте санкций против Азербайджана.
Часть французских депутатов и политиков утверждают, что азербайджанская армия совершила военные преступления в отношении армянского населения в самопровозглашенном Нагорном Карабахе во время вооруженного конфликта 2020 года.
Депутаты и политики также хотят инициировать расследование в Международном уголовном суде против Баку по обвинению в совершении «массовых преступлений и военных преступлений», призвать Евросоюз к эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана, потребовать вывода с территории Карабаха азербайджанской армии и начать поставки оружия армии Армении. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Сената.
Во время акции протеста женщины держали фотографии детей, погибших во время обстрела города Гянджа в 2020 году на фоне обострения карабахского конфликта. Во время атаки погибли несколько сотен мирных жителей, включая 12 детей. Баку обвинил в обстреле Ереван. Армянская сторона обвинения отвергла.
По словам собравшихся женщин, на акцию к посольству они вышли спонтанно - в знак поддержки опубликованной в середине прошлой недели петиции с обращением к Сенату Франции. Инициатор петиции, размещенной на крупнейшем французском сайте голосований, уроженка Гянджи Кюбра Алекперова, обратилась к Сенату и народу Франции с призывом обратить внимание на жертвы среди мирного азербайджанского населения, проживавшего вдали от зоны конфликта.
По словам активистов и авторов петиции, Франция должна избавиться от одностороннего восприятия армяно-азербайджанского конфликта и занять более сбалансированную позицию. В документе также содержится призыв дать шанс переговорному процессу и не накалять ситуацию обвинениями и санкциями против Азербайджана.
- В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном возобновился вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий. Азербайджану в ходе войны удалось вернуть под контроль значительную часть территорий, которые он не контролировал с начала 1990-х годов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Кишинев
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 17 октября, посетит Кишинев, где проведет серию встреч с первыми лицами Молдовы. Анонсирована совместная пресс-конференция с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Дипломатические отношения Грузии с Республикой Молдова были установлены 25 июня 1992 года - в этом году им исполнилось 30 лет. На сайте МИД Грузии приоритетами сотрудничества названы вопросы европейской интеграции и обмен опытом в проведении реформ.
Этой весной Грузия и Молдова, вслед за Украиной, одновременно подали заявки на вступление в ЕС. Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов, для Грузии подтверждена европейская перспектива, но страна должна выполнить 12 условий.
Белгородский губернатор сообщил о раненых в результате обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Где именно произошел обстрел, он не уточнил.
По словам губернатора, двое мужчин с осколочными ранениями были направлены в больницу, женщине была оказана помощь на месте. В результате обстрела повреждены дома, заборы и машины, на месте работают оперативные службы, утверждает глава региона.
Ранее сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным корреспондента РИА «Новости», над городом прозвучало не менее 16 взрывов.
Украинская сторона пока не комментировала информацию об обстрелах.
- 15 октября в Белгородской области также сработала система ПВО, под обстрел попала нефтебаза в районе села Разумное. В результате там возник пожар.
- 14 октября в Белгороде из-за обстрела была повреждена электроподстанция, относящаяся к ТЭЦ «Луч». Часть города временно осталась без электричества. Днем ранее ракета или ее обломки упали на многоэтажный дом в Белгороде. Часть здания обвалилась.
Китай и Египет призвали своих граждан покинуть Украину
Министерство иностранных дел КНР и посольство Китая в Украине призвало своих граждан усилить меры безопасности и эвакуироваться, учитывая «напряженную ситуацию с безопасностью в Украине». Посольство предлагает помощь в организации эвакуации. Об этом сообщает китайское официальное англоязычное издание Global Times.
Посольство Египта в Киеве также призвало своих граждан покинуть Украину «как можно скорее», пишет Egypt Today. Рекомендуется сделать это, используя имеющиеся наземные маршруты в соседние страны. Посольство также призвало граждан проявлять максимальную осторожность и избегать «опасных зон».
Врач «Нью Хоспиталс»: Подросток, пострадавший в парке Ваке, возможно, сегодня будет выписан
«Состояние Лазаре абсолютно удовлетворительное, возможно, в течение дня мы выпишем его домой», - сообщил заведующий детским отделением «Нью Хоспиталс» Давид Цибадзе.
Как отметил врач, решение о выписке пациента будет принято после консультаций, пишет Общественный вещатель.
«Период, который был связан с различными рисками, уже прошел. После определенных исследований и консультаций мы примем решение о выписке на дом… Сегодня, наверное, отпустим его домой», - сказал врач.
- Утром 13 октября школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.
- Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал «жесткое реагирование» на случившееся. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват».
- До сих пор полиции не удалось установить ответственных. Следствие продолжается.
В Подмосковье неизвестный поджег военный комиссариат
В подмосковном городе Щёлково подожгли военный комиссариат, сообщает «База».
Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно здания. В результате в одном из кабинетов на первом этаже произошёл пожар.
Как отмечает «База», это уже вторая попытка поджога Щёлковского военкомата. В мае неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в соседнее здание этого же военного комиссариата. В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив.
С начала войны в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других муниципальных зданий. После объявления мобилизации 21 сентября их число возросло.
В Донецке обстреляли здание городской администрации
Утром 16 октября в Донецке обстреляли здание городской администрации. По утверждению властей так называемой «ДНР», здание подверглось обстрелу с украинской стороны из установок HIMARS.
По предварительным данным, пострадали два мирных жителя.
CNN: Иран отрицает поставки России дронов-камикадзе
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в воскресенье в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружия, которое могло бы быть использовано в войне в Украине. Его слова передает CNN. Незадолго до этого американская и киевская разведки утверждали, что российская сторона использует иранские дроны-камикадзе для атак на украинские территории.
Амир-Абдоллахиян заявил, по сути, о нейтралитете Ирана. «Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта лишь продлит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене», - сказал он.
Как военные ведомства, так и мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Назывались и их конкретные марки (Shahed-136), и предполагаемое количество заказанных Россией у Ирана дронов (2400).
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. В сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Иран и Россия поставки беспилотников для российской армии отрицали.
В Тегеране произошел пожар в тюрьме для политзаключенных и иностранцев
Ночью с субботы на воскресенье произошел крупный пожар в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политические заключенные и диссиденты. Причина пожара неизвестна. Иранские СМИ сообщают, что ситуация под контролем. Однако на видео, которые в соцсетях публикуют очевидцы, слышны не только сирены пожарной тревоги, но и выстрелы.
Тегеранская тюрьма Эвин известна тем, что именно там содержатся задержанные по политическим мотивам: гражданские активисты, журналисты, а также иностранные граждане.
Подконтрольные иранским властям журналисты сообщили, что пожар произошел в результате бунта заключенных, которые подожгли тюрьму. Они подчеркнули, что бунтовщиками были не политические заключенные, а осужденные за мелкие преступления. Также они сообщили о восьми пострадавших.
На некоторых фото, опубликованных в соцсетях, видно, что заключенные вышли на крышу тюрьмы, спасаясь от пожара. Также сообщается, что к зданию тюрьмы отправлены не только пожарные, но и полицейский спецназ.
Тегеранская тюрьма Эвин неоднократно упоминалась в докладах ООН и правозащитных организаций как место насильственного удержания политических активистов и иностранцев, обвиняемых иранскими властями в шпионаже. Также сообщалось о жестоком обращении с заключенными в этой тюрьме.
- Начиная с сентября в Иране проходят демонстрации протеста против диктатуры нынешнего лидера, аятоллы Али Хаменеи. В столкновениях с полицией погибли не менее 144 человек, включая 23 детей. Сотни иранцев задержаны, многие из них были помещены в тюрьму Эвин.
- Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Ее задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Протестующие требуют защиты прав женщин, прекращения полицейского произвола, демократизации Ирана и отставки правительства.
Минобороны РФ сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области
Минобороны России сообщило о теракте на военном полигоне в Белгородской области, в результате которого 15 человек были ранены, 11 человек – погибли.
По данным ведомства, стрельба произошла во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, которые решили отправиться на войну в Украине. Двое нападавших были убиты.
SOTA утверждает, что стрельба произошла на полигоне в поселке Солоти. Там расположен лагерь, в котором, в частности, находятся более 100 мобилизованных из Брянской области, которые отказывались ехать на войну в Украину. По данным Mash, в результате стрельбы погибли добровольцы из Брянской области.
Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать Starlink для Украины
Илон Маск заявил, что его компания SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. Об этом предприниматель написал в твиттере.
«Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – написал Маск.
По данным CNN, в сентябре компания SpaceX отправила Министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя.
В начале октября Маск заявил, что SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине 80 миллионов долларов, а к концу года расходы компании превысят 100 миллионов. Позднее он написал в твиттере, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц.
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