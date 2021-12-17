Сокуров извинился за спор с Путиным и пожаловался на угрозу жизни

Режиссёр Александр Сокуров извинился за спор с президентом России Владимиром Путиным и рассказал об угрозах, которые поступают ему. Об этом он якобы написал в обращении, направленном к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В тексте письма режиссёр принёс извинения за спор с Путным, который произошёл на встрече с членами СПЧ. "Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав – я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет", – цитирует РБК текст письма.

Сокуров пишет о том, что "достоинство и честь члена президентского совета" никто не будет защищать в России. Об угрозах режиссёру рассказали его друзья. Сокуров уверен, что гарантией его жизни может стать только вмешательство Путина в ситуацию.

"Если журналистика в нашей стране – занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным?" – говорится в письме.

Режиссёр отказался комментировать РБК подлинность письма. Фадеев сообщил, что пытается успокоить Сокурова, и отказался от дальнейших комментариев.

Во время встречи Совета по правам человека (СПЧ) с президентом у Владимира Путина произошёл спор с режиссёром Александром Сокуровым, который в своём выступлении говорил о том, что Россию надо менять, что в стране есть много проблем, которые не решаются, и их нельзя закапывать в песок. Сокуров на встрече также коснулся темы отделения регионов на Кавказе от России. Сокуров рассказывал Север.Реалии, что огорчён тем, что "собеседник не вник в то", что говорил режиссёр.

Конфликт прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Сокурова были "непрофессиональными". Глава парламента Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за выступления Сокурова.