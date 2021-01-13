Верзилов и Варламов заявили, что их задержали в Южном Судане

Издатель "Медиазоны" и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов и блогер Илья Варламов заявили, что их задержали в городе Капоэте в Южном Судане. Об этом пишут "Медиазона" со ссылкой на Верзилова и Варламов на своем сайте.

На сайте Варламова говорится, что всего их пятеро, это его супруга Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и еще один человек. Они прилетели в Африку в качестве туристов.

Как предполагает Верзилов, местные силовики считают, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона". Однако дрон Ильи Варламова забрали еще в в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем", – сообщается на сайте Варламова.

Верзилов также добавил: "Уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь".

Илья Варламов сказал, что они обратились в посольство России. В посольстве "Интерфаксу" сообщили, что они проверяют информацию о задержании Варламова и Верзилова в Южном Судане. "Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется", – сказали в российской дипмиссии.