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Совбез ООН провёл заседание по Украине при участии главы МИД России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины призвал страны-члены "направить ясный сигнал" Москве о недопустимости дальнейших ядерных угроз в связи с российским военным вторжением в соседнюю страну.
В работе сессии Совбеза в четверг наряду с Блинкеном и другими западными дипломатами участвовали украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также глава МИД России Сергей Лавров.
В своём выступлении Энтони Блинкен подчеркнул, что члены Совбеза должны противостоять российскому президенту Владимиру Путину, чьё решение начать вторжение в Украину и попытки аннексировать её новые территории угрожают разрушить существующий мировой порядок. Как сказал госсекретарь США, именно на защиту этого порядка направлена международная поддержка суверенитета Украины. "Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, мы пошлём всем агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну", – подчеркнул Блинкен.
Среди прочего Блинкен также сказал, что Путин "жестоко выселяет" тысячи украинцев и привозит на автобусах российских граждан, чтобы манипулировать результатами голосования для аннексии. Ранее США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты "фиктивных" референдумов о присоединении к России. Голосование собираются провести 23–27 сентября сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе, а также оккупационные администрации в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Украинский министр Дмитрий Кулеба заявил в Совбезе ООН, что последствия российской агрессии ощутимы далеко за пределами Украины, в том числе из-за спровоцированного Кремлем продовольственного кризиса. Кулеба поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу и Турцию за помощь в зерновой сделке в конце июля, которая позволила разблокировать украинские порты и возобновить экспорт продовольствия. В то же время Кулеба отметил, что российские чиновники ставят этот коридор под угрозу и могут заблокировать его действие после того, как завершится согласованный срок в 120 дней. "Мы не должны позволить России восстановить эти голодные игры с миром", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал безнаказанностью события в Украине с 2014 года. "Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин – безнаказанность – отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года", – сказал российский министр.
Лавров в своём выступлении обвинил страны Запада, оказывающие поддержку Украине, в намерении максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, с тем чтобы "истощить и ослабить Россию". "Коллективный Запад" стал стороной украинского конфликта, о чём свидетельствует его содействие Киеву, в том числе поставками вооружений, добавил Сергей Лавров.
Кроме того, глава российского МИД выразил недоверие Международному уголовному суду (МУС). "Мы долгие восемь лет ждали, когда начнётся борьба с безнаказанностью на Украине. И больше не рассчитываем на справедливость... Время ожидания закончилось", – сказал Лавров.
Главный прокурор МУС Карим Хан в четверг проинформировал Совбез ООН о расследованиях возможных военных преступлений в Украине, обвинения в которых Москва не раз отрицала. По словам Хана, он направит в Украину дополнительных сотрудников для оценки фактов. Это произойдёт уже на будущей неделе. Эксперты будут работать на востоке страны. Как сказал Карим Хан, то, что он уже видел в Украине, вызывает большую тревогу. "Побывав в Украине трижды, я видел много разрушений, страданий и ущерба, что укрепляет мою решимость и мое прежнее предположение, что есть разумные основания полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, были совершены", - приводит слова Хана Русская служба Би-би-си.
Агентство Associated Press отметило признаки напряжённой атмосферы уже перед началом встречи в рамках Совбеза. В частности, агентство пишет о рассадке участников и приводит в этой связи слова Дмитрия Кулебы журналистам, что он планирует держать "безопасную социальную дистанцию" от своего российского коллеги.
- Президент США Джо Байден днём ранее, выступая на Генассамблее ООН, также говорил об открытых ядерных угрозах, с которыми выступил российский президент Владимир Путин. Байден напомнил, что в мире идёт жестокая и ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", – отметил президент США.
- Путин 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации на войну в Украине, заявил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны учитывать, что "роза ветров" может развернуться в их сторону. "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", – подчеркнул Путин. Он также заявил, что Россия противостоит сейчас коллективному Западу, который стремится расколоть страну на части.
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Другие новости дня
Инал Ардзинба: США давят на Грузию для открытия «второго фронта»
США призывают Грузию к очередной авантюре против Абхазии и Южной Осетии, утверждает глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба. По его словам, активное участие в этом процессе принимают американское посольство в Тбилиси и Агентство США по международному развитию (USAID).
Ардзинба говорит, что в августе руководителем миссии USAID на Южном Кавказе был назначен Джон Пеннел, ранее работавший в Украине и Ливии.
«Он совместно с посольством США в Грузии уже начал оказывать давление на грузинское правительство с тем, чтобы они пошли на очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии – открытие т.н. второго фронта. Кроме того, параллельно с этим, после назначения Пеннела отмечается активизация работы по реализации государственной стратегии грузинского правительства «Вовлечение путем сотрудничества» от 2010 года», – добавил он.
Говоря о западных структурах, Ардзинба сказал, что все они работают в различных странах по одному и тому же принципу. По его словам, все начинается с гуманитарных акций, а заканчивается государственными переворотами.
Ранее с подобными заявлениями выступили и четверо бывших депутатов «Грузинской мечты», учредившие движение «Сила народа». Они заявили, что финансовая помощь, которую Вашингтон выделял и выделяет Грузии по сей день, на самом деле преследует цель усилить американскую агентуру, подорвать в стране основы демократии и открыть второй фронт.
Ардзинба также прокомментировал региональные конфликты. Он указал на «повышенную геополитическую напряженность в евразийском регионе».
«Ключевой точкой напряжения остается, безусловно, Донбасс и Украина. Кроме того, беспокойство вызывает недавний приграничный конфликт между Арменией Азербайджаном, ситуация в Нагорном Карабахе, а также приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. События последних недель унесли жизни сотен людей в этих зонах конфликта»,– сказал он.
Ардзинба считает, что «вокруг России последовательно создается т.н. огненное кольцо». Недавно он также говорил о высокой вероятности войны с Грузией.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.
- Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Зеленский призвал россиян протестовать, бежать или сдаваться
Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по итогам 211-го дня войны прокомментировал объявленную в России мобилизацию и обратился к россиянам. Видеозапись опубликована в ютуб-канале офиса украинского президента.
Обращаясь к россиянам, Зеленский говорил по-русски. Президент Украины заявил, что объявление мобилизации в России - это "откровенное признание, что кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась". По его словам, теперь война против Украины для большинства россиян происходит не по телевидению или в интернете, а зашла в каждый дом.
"Почему, например, дагестанцы или кто-то угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому что один человек в России так решил за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора", - заявил президент Украины. Зеленский призвал россиян протестовать, бороться, убегать или сдаваться в украинский плен, чтобы выжить.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".
- После этого в десятках городов России прошли протестные митинги против мобилизации. На них были задержаны свыше тысячи человек.
- На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. Скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией. Также сообщается, что билеты на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Турцию, Армению и Азербайджан закончились. Россияне уезжают из страны, чтобы избежать повестки в военкомат.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
В контролируемых РФ регионах Украины начались референдумы о присоединении
В т.н. "ДНР" и "ЛНР", а также в контролируемой Россией Херсонской области и части Запорожской области Украины начались референдумы о присоединении к России. Украина, США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты фиктивных референдумов.
Так называемое голосование будет идти пять дней. Первые четыре дня оно будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей. На избирательных участках жители Донбасса, а также оккупированных российскими ввойсками Херсонской и части Запорожской обласей Украины смогут проголосовать 27 сентября.
Оккупационные власти объясняют это решение заботой о безопасности жителей, многим из которых голосовать придется в прифронтовых населенных пунктах. Участки для голосования сегодня открылись и в России.
Присоединять оккупированные территории к России будут на основании того же конституционного закона "О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ", который применялся в 2014 году для аннексии Крыма.
В сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", указ о независимости которых Владимир Путин подписал в феврале, жителям зададут один вопрос: желают ли они присоединиться к России. На оккупированных частях Запорожской и в Херсонской области три вопроса будут объедены в один: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".
Референдумы на оккупированных территориях, как и референдум 2014 года в Крыму противоречат как российскому, так и украинскому законодательству. По российским законам, инициировать, организовать и провести референдум можно минимум за четыре месяца. Даты референдумов в контролируемых Россией регионах Украины были назначены 20 сентября. Таким образом, вся процедура подготовки заняла три дня.
По Конституции Украины, вопрос об изменении территории страны может решаться лишь на всеукраинском референдуме.
В Киеве назвали намерение провести референдумы ответом России на контрнаступление украинской армии.
- Все территории, на которых объявлено о проведении референдума, подавляющее большинство стран мира считает суверенной территорией Украины, а Россия по-прежнему официально считает таковой Херсонскую и Запорожскую области. Власти Украины, а также представители США и стран Запада неоднократно заявляли, что не признают какие-либо референдумы на этих территориях легитимными. Совет Европы в недавнем заявлении подчеркнул, что любые референдумы на оккупированных территориях не могут быть признаны законными по тем же основаниям, по которым не была признана легитимность аннексии Крыма в 2014 году. Устав ООН запрещает нарушение территориальной неприкосновенности стран, то есть аннексию территорий.
В Финляндии арестованы активы «Яндекса» и братьев Ротенбергов
В Финляндии арестованы активы российских миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, входящих в близкий круг президента России Владимира Путина, а также активы компании «Яндекс», один из основателей которой Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat.
По сведениям издания, решения по аресту активов бизнесменов, находящихся под санкциями ЕС, были приняты в августе - начале сентября.
Меры коснулись акций связанной с Ротенбергами Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях. Таким образом финские власти получили контроль над акциями расположенной в Хельсинки ледовой арены Helsinki Halli и компании Långvik, управляющей гостиничным комплексом.
Что касается арестованных счетов финского подразделения «Яндекса», то в этой связи отмечается, что оно управляет сервисом такси Yango и центром обработки данных в городе Мянтсяля, пишет Forbes.
Аркадий Волож попал в санкционный список Евросоюза в начале июня, когда Брюссель объявил шестой пакет ограничений против России из-за войны в Украине. После этого Волож покинул все посты в «Яндексе». Сама компания под санкции не попала. Но финские власти в своем решении ссылаются на аргументы ЕС о том, что «Яндекс» «несет ответственность за предпочтение российских государственных СМИ и государственной повестки в результатах поиска», а также за то, что удаляется контент, критикующий правительство страны и агрессивную войну.
Гарибашвили: Я четко заявляю, что Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС
«Усиленная евроатлантическая и европейская интеграция - это наш путь к возвращению в семью европейских народов, с которыми мы делим историю, культуру и, самое главное, ценности», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего выступления на 77-й сессия общих прений ООН.
Как отметил глава правительства, Грузия продолжает движение к европейской и евроатлантической интеграции, пишет Общественный вещатель.
«В индексе верховенства права, публикуемом «Всемирным проектом правосудия», Грузия занимает первое место в Восточной Европе и Центральной Азии, в «Индексе открытости бюджета» - первое место в мире по прозрачности бюджета, по данным об экономической свободе «Института Фрейзера» от 2011 года, она входит в пятерку лучших в мире вместе с Сингапуром и Швейцарией. Согласно Глобальной базе данных качества жизни и затрат, Грузия была названа одной из самых безопасных стран мира и заняла 14-е место. Наряду со сближением с США и Европой мы будем прилагать усилия для продолжения демократических преобразований», - заявил премьер.
«Усиленная евроатлантическая и европейская интеграция - это наш путь к возвращению в семью европейских народов, с которыми мы делим историю, культуру и, самое главное, ценности. Мы продолжаем идти однозначным путем к европейской и евроатлантической интеграции. Приверженность этим целям основана на реализованных действиях и реальных результатах, в том числе на Соглашении об ассоциации, Глубоком и всеобъемлющем пространстве свободной торговли и безвизовом режиме в Европейском союзе», - заявил Ираклий Гарибашвили.
По словам главы правительства, возможность вступления в Европейский союз является сильной мотивацией для Грузии и ее граждан. Премьер отметил, что Грузия незамедлительно отреагировала на решение Европейского совета.
«По всем приоритетным направлениям созданы рабочие группы с участием всех соответствующих заинтересованных кругов и сторон. Мы добиваемся прогресса и опережаем график. Я четко заявляю, что Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС, что, в итоге, принесет нам членство и сделает мечту поколений реальностью», - заявил Ираклий Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии выступил на 77-й сессии Совета Безопасности ООН
Грузия не позволяет такому вызову как российская оккупация определить свою сущность. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на 77-й сессии Совета Безопасности ООН.
«В 2008 году Россия вторглась в мою страну, что привело к продолжающейся оккупации 20 процентов наших территорий. На том этапе международное сообщество признало эту агрессию, мы получили урок, что мировые демократии должны работать вместе, чтобы обеспечить победу свободы и мира», - сказал премьер-министр Грузии.
Гарибашвили отметил, что ООН была создана в 1946 году «чтобы избавить будущие поколения от бедствий войны и защитить суверенитет и территориальную целостность государств - это наш долг и обещание», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня я имею честь представлять Грузию, наш сильный, гордый и свободолюбивый народ, сохранивший свое хрупкое наследие и историю, развиваясь и адаптируясь к геополитическим реалиям 21 века. Тридцать лет назад Грузия стала членом семьи ООН. Сегодня как никогда мы понимаем обязательство защищать общие ценности нашего региона и всего мира, которое мы взяли на себя», - сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, Грузия использует все возможности посредством сотрудничества с международными партнерами для достижения прогресса в области мира. Премьер-министр заверил, что «Грузия ценит поддержку международным сообществом ее суверенитета и территориальной целостности».
Гарибашвили коснулся также темы войны в Украине, заявив, что Грузия стоит рядом с Украиной. «Полномасштабная война России в Украине подрывает территориальную целостность и суверенитет страны, а также Хартию ООН и основополагающие принципы международного права», - сказал Гарибашвили. Он подчеркнул, что война в Украине все еще продолжается, и она «не так уж далеко от Грузии».
Гарибашвили сказал, что с начала войны правительство Грузии оказало Украине значительную гуманитарную помощь, отправив в эту страну более 1000 тонн грузов.
«Грузия обеспечивает финансовую помощь и жилье для более чем 32 тысячам украинцев, которые в настоящее время проживают в Грузии», - сказал премьер. Он сообщил, что в системе образования Грузии обучается более 1500 украинских учащихся. Многие из них изучают украинский язык по принятой в Украине стандартной программе.
Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии предложило, присоединилось и поддержало почти 400 резолюций, заявлений, совместных позиций и других инициатив, выдвинутых всеми крупными международными организациями и институтами в поддержку Украины.
«Мы были в числе основных сторонников 76-й резолюции Ассоциации ООН о гуманитарных последствиях агрессии Российской Федерации против Украины», - напомнил Гарибашвили.
Политики Германии призвали принять бегущих от мобилизации россиян
В Германии призвали страны ЕС предоставлять убежище россиянам, которые захотят скрыться от принудительной мобилизации, объявленной в России, или которые «с большим личным риском выступают против войны в своей стране». С соответствующим заявлением выступила немецкая правозащитная организация Pro Asyl, оказывающая поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в ФРГ. Ее поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «зеленых».
По словам главы Pro Asyl Гюнтера Буркхардта, одним из возможных вариантов помощи гражданам РФ может стать выдача гуманитарных виз.
«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России», - сказал также глава европейского отдела Pro Asyl Карл Коппон.
«Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии», - с таким заявлением выступил в свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране «в связи с ситуацией в Украине». Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооруженных сил, а также имеет определенные военно-учетные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России «огромный мобилизационный ресурс», и отметил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов».
- После этого в десятках городах России начались протесты против мобилизации. На акциях, которые прошли в среду, были задержаны свыше тысячи человек.
- Кроме того, после выступления Путина в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. По данным портала для заказа авиабилетов Aviasales, на среду, 21 сентября, были раскуплены все прямые рейсы в соседние с РФ республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что места на рейсы в Стамбул вновь появятся лишь с 24 сентября, а следующая возможность вылететь на AirSerbia в Белград, появится только 26 сентября. Ажиотажным спросом пользуются и билеты на внутрироссийские рейсы в приграничные города. К примеру, полет из Москвы во Владикавказ на границу с Грузией в среду стоил более 750 долларов - в десять с лишним раз дороже обычного.
Посол США: Надеюсь, Грузия будет убежищем для спасающихся от угнетения в России
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан считает, что Грузия должна продолжать принимать тех, кто ищет убежища от российских репрессий, и что сейчас крайне важно удвоить поддержку Украины. Об этом сообщает издание OC Media.
«Полное игнорирование Кремлем международных обязательств и норм привело к ужасным страданиям по всей Украине, как и в Грузии 14 лет назад. Новым и тревожным событием стало то, что российские чиновники и марионеточные власти насильственно переселяют или «фильтруют» население в подконтрольных России районах Украины. Их цель: подавить украинскую идентичность, искоренить сопротивление и заставить оставшееся население подчиняться и подчиняться», - заявила посол.
По словам Дегнан, в рамках «фильтрации», как ее называет российские власти, допрашиваются, задерживаются и насильственно депортируются против их воли сотни тысяч граждан Украины. Посол рассказала, что выжившие после этого люди недавно встретились с высокопоставленным чиновником Госдепартамента США, посетившим Тбилиси. Они поделились душераздирающими рассказами об унижении, допросах и пытках, которым они подверглись, прежде чем попасть в Грузию, где они нашли убежище.
«В Грузии многие из этих выживших нашли помощь, встретили щедрое гостеприимство и сочувствие. Народ Грузии принял этих беженцев, спасающихся от российской агрессии, с распростертыми объятиями и открытым сердцем. Во главе с гражданским обществом грузины объединились, чтобы ответить на призыв гуманитарной помощью», - сказала Келли Дегнан.
Дипломат подчеркнула, что народ Грузии слишком хорошо понимает человеческую цену российской агрессии, о чем ежедневно напоминает ситуация вдоль де-факто границ с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. По ее словам, за последние 200 лет Россия неоднократно пыталась подавить Грузию – ее язык, религию, традиции, независимость и свободу.
«Мы воздаем должное народу Грузии, который проявил сострадание и щедрую поддержку тем, кто ищет убежища от насилия. Мы надеемся, что Грузия и дальше будет служить убежищем для тех, кто спасается от войны в Украине, а также от угнетения в России и Беларуси. Нет страны, которая могла бы лучше понять их страдания, чем Грузия. Мы вместе – сила в единстве!» - заявила Келли Дегнан.
- Накануне, 21 сентября, вступил в силу указ президента России о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. В самом указе данные о числе тех, кого планируется мобилизовать, засекречены.
- На этом фоне отъезд из страны рассматривается многими как самый надежный способ избежать повестки в военкомат. Однако уже вчера цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились.
- На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. Скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией.
Совбез ООН проводит заседание по Украине при участии главы МИД России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины призвал страны-члены «направить ясный сигнал» Москве о недопустимости дальнейших ядерных угроз в связи с российским военным вторжением в соседнюю страну.
В работе сессии Совбеза в четверг наряду с Блинкеном и другими западными дипломатами участвует украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также глава МИД России Сергей Лавров.
В своем выступлении Энтони Блинкен подчеркнул, что члены Совбеза должны противостоять российскому президенту Владимиру Путину, чье решение начать вторжение в Украину и попытки аннексировать ее новые территории угрожают разрушить существующий мировой порядок. Как сказал госсекретарь США, именно на защиту этого порядка направлена международная поддержка суверенитета Украины. «Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, мы пошлем всем агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну», - подчеркнул Блинкен.
Среди прочего, Блинкен также сказал, что Путин «жестоко выселяет» тысячи украинцев и привозит на автобусах российских граждан, чтобы манипулировать результатами голосования для аннексии. Ранее США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты «фиктивных» референдумов о присоединении к России. Голосования собираются провести 23-27 сентября сепаратисты в «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе, а также оккупационные администрации в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал безнаказанностью происходящие в Украине события. «Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин - безнаказанность - отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года», - сказал российский министр.
Президент США Джо Байден днем ранее, выступая на Генассамблее ООН, также говорил об открытых ядерных угрозах, с которыми выступил российский президент Владимир Путин. Байден напомнил, что в мире идет жестокая и ненужная война, которую выбрал один человек. «Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН», – отметил президент США.
Путин 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации на войну в Украине, заявил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны учитывать, что «роза ветров» может развернуться в их сторону. «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», - подчеркнул Путин.
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села
Губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг сообщил о минометном обстреле приграничного села Елизаветовка.
В своем телеграм-канале Старовойт написал, что по селу в Глушковском районе было выпущено семь мин, а с российской стороны был открыт ответный огонь. Обошлось без жертв и значительных разрушений, отметил губернатор.
Реакция украинской стороны на эти сведения не приводится.
Это далеко не первое сообщение курских властей, а также руководства Белгородской области об обстрелах населенных пунктов, находящихся вблизи границы с Украиной, с начала российского вторжения в эту страну в конце февраля. Непосредственно Елизаветовка ранее уже попадала под обстрелы - в конце августа там пострадали шесть частных домовладений, а также животноводческий комплекс, отмечает РБК.
Президент России Владимир Путин в среду, объявляя частичную мобилизацию, назвал среди причин то, что страна противостоит сейчас коллективному Западу, который стремится расколоть Россию на части. В этой связи он упомянул «наносимые с использованием западного оружия» удары по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии в отношении Украины, называя российские вторжение на территорию соседнего государства ничем не спровоцированным и нарушающим международные принципы суверенитета и территориальной целостности. США, Канада, Великобритания, ЕС ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций, затронувших финансовый и энергетический секторы, а также высшее руководство страны.
Грузинская таможня заявила о бесперебойной работе КПП на границе с Россией
КПП «Казбеги» на грузино-российской границе работает бесперебойно, сообщает сегодня, 22 сентября, Служба доходов Минфина Грузии.
По данным грузинской таможни, в районе Верхнего Ларса «передвижение товаров, автотранспортных средств и осуществление процедур таможенного контроля в отношении лиц, пересекающих государственную границу, осуществляются в полном объеме, 24 часа в сутки, без перерыва».
Также таможня отмечает, что за последние десять дней «не наблюдается резкой разницы/роста между числом въезжающих и выезжающих через госграницу Грузии», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации», - сказано в сообщении ведомства.
На фоне объявленной в России военной мобилизации СМИ сообщают о пробках на сухопутной границе России и Грузии из-за большого числа желающих въехать в Грузию.
Жители Кабардино-Балкарии вышли на стихийный митинг против мобилизации
В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – согласно опубликованным телеграм-каналом Astra видеозаписям, на площади перед администрацией собрались несколько десятков людей.
По информации журналистов, глава администрации Хачим Мамхегов пригласил протестующих в местный Дом культуры. Там он, неизвестный человек в военной форме и спикер, который появился позже на сцене, ответили на вопросы – согласно видеозаписи, большую часть присутствующих составляли женщины. Их якобы убеждали отправить родственников на войну в Украину – собравшиеся с этим не соглашались. Беседа шла на кабардинском языке, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В сети появляются сведения о том, как жителей южных и северокавказских регионов собирают в военкоматах в рамках мобилизации для участия в войне в Украине. Сообщается, что в Бабаюртовском районе Дагестана начались волнения из-за мобилизации - протестующие перекрыли федеральную трассу. Baza опубликовала видеозапись, на которой несколько десятков мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. По данным канала ASTRA, сотрудница военкомата пытается убедить их, что это долг перед страной - собравшиеся ответили ей, что это только политика.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране будет объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписан, заявил президент в ходе обращения к россиянам утром 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.
- В регионах России прошли акции протеста против объявленной Владимиром Путиным в связи с войной в Украине мобилизации. Сообщается о многочисленных задержаниях и насилии полиции в отношении протестующих. Наиболее многочисленными протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде столиц регионов Урала и Сибири.
Мэр Мелитополя призвал жителей покинуть город через Крым и Грузию
Украинский мэр оккупированного российской армией города Мелитополь Иван Федоров призвал граждан немедленно покинуть территорию города. Он рекомендует использовать маршрут через Крым и Грузию.
«На сегодняшний день есть подтвержденная информация, что в Васильевке не пропускают к выезду в сторону Запорожья мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Еще раз обращаюсь ко всем, в первую очередь к мужчинам призывного возраста срочно покинуть временно оккупированную территорию. Враг сегодня говорит, что будет проводить фейковые референдумы. Мы точно знаем, что это ни к чему не приведет. Делается это с одной целью: чтобы использовать наших жителей, как пушечное мясо», – сказал он.
«В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. Так же они поступят и на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало!» – написал Федоров.
Абхазский Совбез обсудил «вопросы обеспечения безопасности»
Под председательством президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Сухуми прошло заседание Совета безопасности.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, оно посвящалось «вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Василий Лунев представил доклад о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации.
Аслан Бжания сообщил, что намерен в ближайшее время в очередной раз посетить военные подразделения Минобороны.
По итогам заседания Бжания дал госорганам соответствующие поручения, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки. Подробности не сообщаются.
Ранее о решении провести заседание Совбеза сообщил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он сказал, что ситуация в регионе взрывоопасная, а вероятность войны с Грузией достаточно высокая.
Сегодня же организация ветеранов «Аруаа» опубликовала заявление, в котором вновь призвала абхазские власти провести проверку боеготовности всех родов войск.
Анатолий Бибилов прибыл на место обстрела в Донецке
Сепаратисты в Донецке сообщили о шести погибших в результате обстрела рынка в центре города.
На место прибыл экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Он возложил ответственность за обстрел на Украину, назвав произошедшее терактом. Бибилов говорит, что уже довольно долго находится в Донбассе.
«Это чудовищно, это большая трагедия. Уверен, что ни Донецкая Народная Республика, ни Россия не оставит это без ответа. Я не знаю, чем они себя мотивируют, когда обстреливают рынки, магазины. Это действительно чудовищные люди, которые принимают решения», – отметил Бибилов.
Он уверен, что жителей города запугивают для того, чтобы они не приняли участия в т.н. референдумах о вхождении в состав России.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Бибилов создал собственную частную военную компанию, в которую набирают осетинских добровольцев.
- Во втором туре президентских выборов в апреле текущего года Анатолий Бибилов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву.
На «Верхнем Ларсе» и других сухопутных погранпунктах в РФ – очереди
На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией.
Видео, в частности с российско-грузинской границы, свидетельствуют о большом скоплении машин. Ранее об этом уже сообщало «Эхо Кавказа».
Накануне вступил в силу указ президента России о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. В самом указе данные о числе тех, кого планируется мобилизовать, засекречены.
На этом фоне отъезд из страны рассматривается многими как самый надёжный способ избежать повестки в военкомат. Однако уже вчера цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились.
На российско-монгольской границе в Кяхте также выстроилась большая очередь из автомобилей. Люди пытаются через Бурятию уехать из России в Монголию, сообщает телеграм-канал «Кяхта».
В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ - 228 километров. Монголия ближайшее иностранное государство, куда можно попасть из этих городов без визы на автомобиле, поезде или самолёте.
Глава правозащитной организации «Агора» адвокат Павел Чиков опубликовал в своём телеграм-канале фотокопии приказов военных комиссаров из Самарской области, Татарстана и Дагестана. В них солдатам и офицерам запаса, которые пока не получили повестки о мобилизации, временно запрещается покидать свои города и районы без разрешения военкомата.
Источник «Медузы», близкий к Кремлю, утверждает, что власти не планируют закрывать границу до конца так называемых референдумов о присоединении к России в «ДНР» и «ЛНР» и на оккупированных территориях Украины (они должны завершиться 27 сентября). Однако ситуация может измениться, «если будет массовый отток». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что в сообщениях о том, что россияне массово стремятся покинуть страну, «много фейков».
«Тюрьма или война»
Вчера в 38 городах России прошли акции протеста против мобилизации. На них были задержаны почти полторы тысячи человек. Некоторым задержанным в отделах полиции вручили повестки в военкоматы.
Многие ожидающие повестку россияне поняли, что вскоре могут оказаться перед выбором: тюрьма или война. «Лучший вариант – тюрьма из-за отказа мобилизоваться, – решил один из собеседников Русской службы Би-би-си в Москве. – И даже если смотреть на кейс Навального и богатую историю пыток в России, все равно шанс умереть насаженным на бутылку ниже, чем от пули в лоб. Буду делать что угодно, но на фронт не пойду».
«Я готов ломать ногу, руку, сидеть в СИЗО и никакими способами не идти в этот замес», – сказал журналистам житель Калининграда.
В Забайкалье полиция и сотрудники военкомата приехали ночью в посёлок Курумкан, чтобы забрать в пункты сбора мужчин, попадающих под мобилизацию, рассказала Сибирь.Реалии местная жительница.
Из посёлка с населением около 6 тысяч человек должны были мобилизовать 700 призывников. Из Тункинского района края ночью вывезли более 100 человек.
«Научиться бинтовать себя»
Активистка движения «Свободная Бурятия» Виктория Маладаева опубликовала видео, где сотрудник военкомата инструктирует призывников, рассказывая, как изменится их жизнь. «Надо научиться бинтовать себя, оказывать первую медпомощь, потому что люди гибнут от элементарной потери крови. Вопрос серьёзный. Мужики, едете воевать после подготовки. Поэтому надо к этому моменту отнестись нормально», – сказал военком. Он также уточнил, что резервистам нужно сесть в автобус, из которого нельзя выходить.
«Тайга.инфо» опубликовала видео прощания с мобилизованными в городе Нерюнгри в Якутии.
После объявления о мобилизации в российских интернет-сервисах стали появляться предложения проконсультировать по отсрочкам от армии. Спустя сутки, обратило внимание РБК, их стали удалять.
В частности, такие объявления были на «Авито», но уже к вечеру 21 сентября по запросу «отсрочка от армии» ничего не находилось.
Окажет ли мобилизация влияние на ход войны?
Эксперты американского Института изучения войны (ISW)считают, что объявленная Владимиром Путиным мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы. По их мнению, призыв бойцов из запаса позволит лишь сохранить численность российских войск в Украине на нынешнем уровне, таким образом компенсируя потери на фронте.
Эксперты отмечают, что российские резервисты плохо подготовлены к боевым действиям, поскольку по призыву срок службы в российской армии составляет всего один год, а из-за отсутствия переподготовки после срочной службы быстро теряют навыки.
Дмитрий Песков заявил, что решение о мобилизации связано с тем, что «сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями». О том же говорил накануне и Путин. В НАТО неоднократно подчёркивали, что, несмотря на поставки оружия Украине и другую помощь, которую оказывают этой стране большинство стран союза, не являются стороной конфликта.
Налетчик на филиал «Банка Грузии» хотел сбежать в РФ через Абхазию
Налетчик на филиал «Банка Грузии» в Кутаиси намеревался сбежать с деньгами в Россию – через территорию самопровозглашенной республики Абхазия.
Грузинская служба Радио Свобода публикует часть показаний Григола Нарсия, который 20 сентября ворвался в отделение «Банка Грузии».
Нарсия взял в заложники сотрудников и посетителей банка, потребовав за их освобождение 2 млн долларов, а также вертолет, российский флаг и удочку. Вечером того же дня в результате спецоперации Нарсиа был задержан, а все заложники освобождены.
В своих показаниях обвиняемый рассказывает, что собирался сбежать с деньгами в Россию через Абхазию. По словам Нарсия, свои требования он озвучил некоему руководителю банка, с которыми связался по телефону одного из заложников. Нарсия утверждает, что он несколько раз связывался с руководством банка.
«С помощью вертолета я хотел пересечь границу Грузии в направлении Абхазии и России. Для этого мне был нужен российский флаг, и удочка, чтобы прикрепить на нее флаг при пересечении границы. Мне сказали, что деньги уже принесли, и спросили, есть ли у меня сумка. Я ответил, что у меня была сумка и я бы смог забрать деньги. В это же время в здание внезапно ворвался спецназ, меня скрутили. Я оказал физическое сопротивление, но им все-таки удалось задержать меня. Нож, гранату, и другие вещи, которые были при мне, я не использовал», – говорится в показаниях Нарсия.
Задержанный также заявляет, что сожалеет о своем поступке, и утверждает, что у него не было сообщников.
«Новая газета. Европа»: 7-й пункт указа позволяет призвать 1 млн человек
Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации президента.
Накануне на сайте портала правовой информации опубликовали скан указа Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации». Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.
«Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», – уточнил Песков.
Собеседник «Новой газеты. Европа» в администрации президента подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.
«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», – уточнил собеседник издания.
Для подтверждения этой информации «Новая газета. Европа» попробовала также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе тех, которые отнесены к грифу «для служебного пользования». По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.
Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» навал ложью информацию «Новой газеты. Европа».
Карл Бильдт: люди пытаются покинуть Россию, на границе с Грузией – хаос
Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Швеции, ныне сопредседатель аналитического центра – Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт прокомментировал пробки на российско-грузинской границе. Поделившись в своем Twitter видео Радио «Эхо Кавказа», дипломат обратил внимание на то, как россияне массово бегут из страны.
«Огромное количество людей пытаются покинуть Россию. Это – хаос на границе с Грузией. Длинные очереди даже в Монголию, люди просто хотят покинуть страну», – пишет Бильдт.
Очереди в районе КПП «Верхний Ларс – Казбеги» возникли после того, как утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Тысячи россиян стали скупать авиабилеты, а также пытаются покинуть страну наземным путем. Одно из самых популярных направлений – Грузия.
Концерт Галкина пройдет в Тбилиси в феврале, «Машины Времени» в апреле
Концерт Максима Галкина в Тбилиси должен пройти 11 февраля 2023 года, а «Машины времени» – 7 апреля.
Оба концерта, по информации сервиса продажи билетов Biletebi.ge, состоятся в Тбилисской филармонии.
Однако как пишет грузинская служба Радио Свобода, по телефону «горячей линии» концертного зала сообщили, что окончательное соглашение с Максимом Галкиным пока не достигнуто.
В начале сентября стало известно, что Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.
Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». 15 сентября стало известно, что концерты все же состоятся.
«Машина времени», Максим Галкин и Валерий Меладзе попали в неофициальный «список запрещенных артистов», который распространили в начале июля в России в чатах концертных промоутеров. Многие из артистов, попавших в него, уехали из России после начала войны в Украине и открыто критикуют российские власти.
16 сентября Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
Жена Галкина, Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить и её в списки «иноагентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.
Порт Сочи из-за санкций лишился иностранных круизных судов
19 зарубежных круизных судов, которые в прошлом году подали заявки на приход в порт Сочи, отказались от контрактов после вторжения российской армии в Украину. Об этом сообщил генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.
По его словам, гавань в Сочи полностью потеряла прибыль от международных круизов, что создает проблемы с содержанием её инфраструктуры.
В мае Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупнейшие международные круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises и их "дочки" прекратили продажу туров гражданам России и Беларуси. Тогда это объяснили западными санкциями в ответ на войну России против Украины.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Путин присвоил звание Героя России заподозренному в предательстве комсомольцу из «Молодой гвардии»
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России комиссару подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" Виктору Третьяковичу. 18-летний комсомолец был убит нацистами в январе 1943 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
"Молодая гвардия" действовала в Ворошиловградской области СССР (сейчас Луганская область Украины) и стала широко известной после публикации одноимённой книги Александра Фадеева. Произведение выдержало десятки переизданий и стало ключевой частью советской мифологии о Второй мировой, в честь героев книги назвали город, корабли, пионерские отряды и школы, переименовывали улицы, им устанавливали памятники и монументы.
Третьякович в произведении не упоминается, его черты носит собирательный образ персонажа-предателя. Комсомолец был заподозрен в даче показаний на соратников и не был посмертно награждён званием Героя Советского Союза, в отличие от других членов организации. Позднее его реабилитировали.
С чем связано решение Путина в указе не объяснено. В городе Краснодоне Луганской области действует музей, посвященный молодогвардейскому подполью. Город находится под контролем пророссийских сепаратистов, в четверг в нём начнётся голосование о присоединении региона к России.
Оно проводится вопреки законодательству Украины, Киев заявлял, что не будет признавать результаты. Против организации голосования, которые сепаратистские власти и Москва называют референдум выступили представители стран Запада и международных организаций.
Кроме его несоответствия законам Украины отмечается, что прозрачное голосование не может быть проведено в условиях войны, бегства значительной части населения и под наблюдением силовых структур сепаратистов и России.
Абхазский МИД: оппоненты намерены сеять панические настроения в обществе
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что «оппоненты» используют объявленную Владимиром Путиным частичную военную мобилизацию в России для ухудшения фона абхазо-российских отношений.
«Министерство иностранных дел сообщает о намерении наших оппонентов сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, при этом выполняя задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений», – заявили в медиацентре абхазского МИДа.
В заявлении не указано, кто подразумевается под «оппонентами». Ранее глава ведомства Инал Ардзинба, говоря о передаче России госдачи «Пицунда», утверждал, что тема «подхватывается и искусственно нагнетаются извне», в том числе и грузинским правительством.
Накануне в соцсетях появилась информация о якобы прозвучавшем заявлении заместителя министра обороны России Николая Панкова о том, что «Абхазию коснется мобилизация, так как население Абхазии почти на 100% состоит из российских граждан». Позже абхазское Минобороны заявило, что Панков таких слов не говорил, и данная информация является фейком.
Однако вечером военный комиссар самопровозглашенной республики Беслан Тарба фактически повторил те же слова. В интервью Sputnik.Абхазия Тарба отметил, что больше 90% граждан Абхазии являются гражданами России.
«Выступление президента Российской Федерации мы восприняли правильно. Частично оно касается и жителей нашей республики. Если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать, когда получим официальное отдельное указание», – сказал военком.
Позже в абхазском Минобороны заявили, что комментарий Беслана Тарба «не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения». В ведомстве говорят, что выполняют «задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией».
В Тольятти подожгли дверь городской администрации
Рано утром в Тольятти Самарской области загорелась дверь здания городской администрации. Прибывшие на место сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Огонь потушили, площадь пожара составила десять квадратных метров. Поджигателя ищут.
Накануне вечером в Нижнем Новгороде подожгли стоматологический кабинет призывного пункта. Огонь быстро потушили. Рядом обнаружили осколки разбитого окна и стеклянной бутылки.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – 1% от мобилизационного потенциала России.
- После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 23 таких случаев. Также горят отделы полиции и здания городских администраций.
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