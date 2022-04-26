Власти обсудят отмену сентябрьских выборов губернаторов в России

27 апреля на заседании Совета законодателей с участием президента России Владимира Путина может быть объявлено об отмене прямых выборов губернаторов. Об этом сообщают "Коммерсантъ"и РБК со ссылкой на источники, ранее об этом рассказала "Медуза".

По словам собеседников РБК, на заседании совета, в который входят председатели обеих палат российского парламента, их заместители, главы комитетов Госдумы и Совета Федерации, руководители законодательных собраний регионов, могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в единый день голосования в сентябре, и стоит ли их проводить вообще. При этом, речь может пойти об отмене прямых выборов только в этом году, а не о полном отказе от этой процедуры, рассказал один из источников.

Собеседники издания не исключают, что губернаторам формально предложат решать вопрос о схеме выборов на свое усмотрение, но неформально рекомендуют отменить кампании.

Источники "Коммерсанта" также сообщили, что вопрос об отмене прямых выборов губернаторов может быть рассмотрен 27 апреля. Ещё в марте несколько губернаторов просили Кремль рассмотреть возможность их избрания законодательными собраниями регионов.

Окончательное решение должен будет принять президент.

Возможная причина, по которой могут быть приняты такие решения, — опасения властей, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, сказали два источника РБК. В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени, отметил один из них. По словам ещё одного источника, отмена прямых выборов губернаторов поможет сэкономить средства, которые ушли бы на кампанию.



Прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году после теракта с захватом заложников в школе Беслана. Тогда же появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году после протестов оппозиции на Болотной площади прямые выборы вернули.