Советник главы МВД Украины: «Крымский мост будет разрушен»

"Крымский мост обязательно будет разрушен, это вопрос времени", - такое заявление сделал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. По его словам, для выполнения задачи у украинской армии уже есть необходимое оружие, но военным нужно "гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря".

Издание "Вот так" отмечает, что несколько дней назад в интернете появился сайт с обратным отсчётом времени до уничтожения Крымского моста. Якобы это должно произойти 9 мая.

Ранее представитель вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш также предположил, что украинские военные могут нанести удар по Крымского мосту именно в эту дату. Он назвал переправу "очень важным стратегическим объектом, повреждение которого станет серьёзным ударом для России, поскольку по мосту поставляют оружие для всего южного направления" боевых действий.

Мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, был введён в эксплуатацию в 2019 году. Его протяжённость - почти 19 километров, приблизительная стоимость строительства - около 250 миллиардов рублей.

С начала вооружённого вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года, российская армия полностью заняла побережье Азовского моря, что позволяет РФ контролировать на данный момент как сухопутные, так и морские пути до полуострова Крым.