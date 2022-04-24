Алексей Арестович: Кадыров приезжал в Мариуполь после «неприятного разговора» с Путиным

Из-за низкой боеспособности военных из Чечни во время агрессии России в Украине у главы республики Рамзана Кадырова был «неприятный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего чеченские подразделения перебросили в Мариуполь. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В интервью «Медузе» Арестович рассказал о значительных потерях среди военных с Северного Кавказа – по его словам, погибли или ранены не менее пяти тысяч человек из кавказских республик, включая Чечню.

«Но только я знаю, по-моему, три случая, когда накрывали кадыровские колонны артиллерией и авиацией, причем там 30-40 машин за раз. Они и в наземные засады попадали, и наш спецназ их очень сильно почикал. Настроение у них сразу упало – еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии», – сказал Арестович.

После этого, по словам политика, у Кадырова был «очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности». Затем военных из Чечни, по словам Арестовича, перебросили в Мариуполь, куда к ним приезжал Кадыров.

«За эту героическую вылазку [Кадыров] получил звание генерал-лейтенанта», – утверждает Арестович.

Собеседник «Медузы» добавил, что в реальных боях кадыровцы не участвуют, но записывают «смешные видео»: «Они движутся в третьем-четвертом эшелоне – чтобы посниматься, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженных, они принимают участие».

С 4 марта Кадыров порядка 30 раз заявлял в своем телеграм-канале о скором взятии украинского Мариуполя, который находится в блокаде российских военных, в том числе подразделений полка МВД и Росгвардии из Чечни.

8 апреля в Грозном прошло вручение Кадырову погон генерал-лейтенанта.