Американская корпорация SpaceX впервые за три года отправила груз в космос на тяжелой ракете-носителе «Фалькон Хэви» (Falcon Heavy). Старт состоялся днем 1 ноября по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Пуск проводился в интересах Космических сил США, подробности не раскрываются. В пресс-релизе Космическое командование США сообщило, что на геостационарную орбиту выводятся спутники для Управления инноваций и прототипирования - точное их число не сообщалось.

Известно о двух запущенных аппаратах. Первый - секретный спутник, назначение, характеристики и название которого не проводились.

Второй - микроспутник «Тетра-1», созданный принадлежащей Boeing компанией Millennium Space Systems. Как сообщается на сайте компании, «Тетра» должна была быть запущена еще в 2020 году. Спутник должен продемонстрировать “возможности малых аппаратов для связи, разведки и создания космических сетей”, - сообщал сайт Military & Aerospace Electronics.

Тяжелая ракета-носитель впервые была запущена SpaceX в коммерческий полет в апреле 2019 года. Второй полет в июне того же года до сегодняшнего дня был последним - тяжелая нагрузка пока что не востребована рынком.

Тем не менее к старту готовятся две ракеты с еще большой загрузкой. SpaceX в Техасе готовит к полету ракету Super Heavy с космическим кораблем «Старшип». Американское космическое агентство НАСА в ноябре в третий раз попытается осуществить пуск сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС.