Германия не разрешила Испании передать Украине танки

Уже более трех миллионов беженцев из Украины, по данным ООН, получили в странах ЕС статус временной защиты. Он позволяет им жить и работать в странах Евросоюза. Всего же с начала войны в ЕС - только по официальным данным - приехало почти пять миллионов украинских беженцев. Больше всего их приняли Польша, Чехия и Германия.



Это не все беженцы, а только официально зарегистрированные. Некоторые продолжают свой путь за пределы Евросоюза; некоторые не считают нужным регистрироваться и просить о помощи, и не попадают в статистику. Часть людей, приехавших в страны ЕС из Украины после начала войны, вернулась на родину.

На 9 июня Польша официально приняла более миллиона украинских беженцев; Германия - 780 тысяч; Чехия - 366 тысяч. Российская Федерация заявила ООН о более чем миллионе принятых ею беженцев из Украины, однако не предоставила данных о том, сколько из них получили какой-то официальный статус в России, и сколько могли уже вернуться домой. Украинские власти утверждают, что речь в данном случае идет не о беженцах, а о депортированных людях, и обвиняют Россию в нарушении их прав.

Польша, обладающая наиболее протяженной из всех стран ЕС границей с Украиной, принимает максимальное число беженцев. По данным польской пограничной службы, с начала войны по 9 июня в Польшу прибыло 3,865 млн украинцев, но более половины из них не стали подавать прошение о временной защите в Польше, а отправились транзитом в другие страны.



В большинстве стран Европейского союза украинцы получают не статус политического беженца, а статус временной защиты от войны. Он позволяет быстрее получить разрешение на проживание в ЕС, пока возвращение в родную страну невозможно, оформить социальную помощь, а также разрешение на работу и учебу. После завершения боевых действий, однако, предполагается, что получившие его украинцы потеряют этот статус и вернутся домой.



В целом начиная с 24 февраля границы Украины со странами Евросоюза пересекли примерно 7 300 000 украинских граждан и обладателей вида на жительство в Украине; чуть менее 2 400 000 пересекли украинские границы в обратном направлении. Около 8 млн человек, по оценкам ООН, стали внутренними переселенными лицами, переехавшими из зоны боевых действий в более безопасные области Украины.