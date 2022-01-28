Spiegel написал о высылке дипломата РФ, заподозренного в ФРГ в шпионаже

Издание пишет о высылке сотрудника консульства РФ в Мюнхене

Германия в прошлом году выслала из страны подозреваемого в шпионаже, который работал под дипломатическим прикрытием в российском консульстве в Мюнхене, написал в пятницу журнал Der Spiegel.

Издание называет аккредитованного при дипломатическом учреждении сотрудника офицером российской Службы внешней разведки (СВР). Утверждается, что он действовал в качестве агента российского ученого, о чьём аресте по обвинению в шпионаже стало известно ранее.

По информации Der Spiegel, высылка произошла вскоре после задержания летом 2021 года Ильнура Н., исследователя университета Аугсбурга, которому вменяют передачу СВР сведений о семействе космических ракет-носителей "Ариан" Европейского космического агентства.

Господин Н., чья полная фамилия не называется согласно практике ведения судебных дел в ФРГ, с тех пор остаётся под стражей. Обвинения в шпионаже ему предъявили в декабре.

Согласно публикации Der Spiegel, в отношении депортированного сотрудника консульства России в Мюнхене не было возможности провести расследование, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью.

В декабре Германия выслала двух российских дипломатов после того, как местный суд пришёл к выводу об ответственности российского государства за убийство в берлинском парке в 2019 году бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого власти России считают причастным к террористической деятельности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вердикт, заявил, что в Кремле категорически не согласны с выводами немецкого суда.

О реакции Москвы на последнюю публикацию Der Spiegel пока не сообщалось.