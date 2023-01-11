Спилберг и его фильм «Фабельманы» выиграли «Золотые глобусы»

В Лос-Анджелесе в ночь на среду состоялась 80-я церемония вручения наград американской кинопремии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Награду как лучший режиссёр получил Стивен Спилберг за фильм «Фабельманы». Он основан на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии. Картина также победила в номинации «Лучший драматический фильм».

За награду в этой номинации также боролись : «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

Лучшим актером драмы был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме «Банши Инишерина». «Лучшей актрисой драмы» была признана Кейт Бланшет за главную роль в фильме «Тар», где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра.

Награду за лучший анимационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо». Премию за лучший драматический сериал получил «Дом дракона», а лучшим мини-сериалом стал «Белый лотос».

На церемонии выступил с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что «Золотые глобусы» начали вручать во время Второй мировой войны. Сражение Украины против российского вторжения символизирует «борьбу за права нового поколения, которое знало о войне только из кино», сказал Зеленский.

«В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия», – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран мира.

«Война в Украине пока не закончена, но в ней наступает перелом, и уже понятно, кто победит», – добавил Зеленский.

Американская кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов. «Золотой глобус» считают второй по престижности наградой в Голливуде после «Оскара». Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на «Оскар».