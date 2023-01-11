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Спилберг и его фильм «Фабельманы» выиграли «Золотые глобусы»
В Лос-Анджелесе в ночь на среду состоялась 80-я церемония вручения наград американской кинопремии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения.
Награду как лучший режиссёр получил Стивен Спилберг за фильм «Фабельманы». Он основан на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии. Картина также победила в номинации «Лучший драматический фильм».
За награду в этой номинации также боролись : «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.
Лучшим актером драмы был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме «Банши Инишерина». «Лучшей актрисой драмы» была признана Кейт Бланшет за главную роль в фильме «Тар», где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра.
Награду за лучший анимационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо». Премию за лучший драматический сериал получил «Дом дракона», а лучшим мини-сериалом стал «Белый лотос».
На церемонии выступил с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что «Золотые глобусы» начали вручать во время Второй мировой войны. Сражение Украины против российского вторжения символизирует «борьбу за права нового поколения, которое знало о войне только из кино», сказал Зеленский.
«В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия», – сказал президент Украины.
По словам Зеленского, Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран мира.
«Война в Украине пока не закончена, но в ней наступает перелом, и уже понятно, кто победит», – добавил Зеленский.
Американская кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов. «Золотой глобус» считают второй по престижности наградой в Голливуде после «Оскара». Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на «Оскар».
Другие новости дня
Новый посол Украины в Грузии приступит к работе в феврале – ТВ
Новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Формула».
Сообщается, что почти все процедуры, связанные с назначением, уже завершены и Лукьянов приступит к дипломатической службе в Тбилиси в начале февраля.
По данным телеканала, для Лукьянова это будет первая дипломатическая миссия. В настоящее время он возглавляет в Министерстве иностранных дел Украины финансово-административный департамент.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.
На войне в Украине погиб 21-летний житель Южной Осетии
21-летний житель самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамерлан Остаев погиб на войне в Украине. Об этом сообщила журналист Арзу Мамедова.
Остаев был добровольцем и воевал на стороне России. С конца сентября он числился пропавшим без вести.
«26 сентября группа, в которой находился Остаев, попала во вражескую засаду. Однако, надежда на то, что он жив или находится в плену, не покидала родных до последнего», – пишет Мамедова в своем телеграм-канале.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев и Тамерлан Остаев.
Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства
Владимир Зеленский лишил украинского гражданства политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Об этом президент Украины заявил во время традиционного вечернего видеообращения. Все четверо политиков являлись представителями партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая считалась в Украине «пророссийской». В июне прошлого года её деятельность на территории страны была официально запрещена.
До сентября 2022-года Виктор Медведчук, который является кумом Владимира Путина, находился в Украине под арестом по обвинению в государственной измене. В сентябре его обменяли на находившихся в российском плену командиров полка «Азов». Ряд западных СМИ сообщали, что на такой обмен согласился лично Путин. До этого российские власти анонсировали трибунал над пленёнными «азовцами».
Тарас Козак, бывший член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, являлся владельцем нескольких украинских телеканалов - в частности, «News One», «ZIK» и «112 Украина». В 2021-м году их вещание было остановлено, а против политика было возбуждено уголовное дело о госизмене: СБУ заявила, что компании Козака финансируют российские провластные структуры.
Такие же дела были возбуждены в отношении Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Согласно материалам следствия, Кузьмин накануне полномасштабного российского вооружённого вторжения на украинскую территорию размещал в СМИ «пропагандистские материалы против Украины». Деркача, в свою очередь, обвинили в работе на ФСБ России: по версии СБУ, он входил в агентурную сеть. В декабре прошлого года политик также попал под санкции США за вмешательство в президентские выборы. Американские спецслужбы тоже считают Деркача агентом ФСБ.
После начала войны и Козак, и Кузьмин, и Деркач покинули Украину, их местонахождение на данный момент неизвестно.
Foreign Policy: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы
Турция в конце прошлого года передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников. По данным издания, ранее Киев безуспешно пытался добиться таких поставок от США.
Речь идет об усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM), которые были произведены в Турции по соглашению с Соединенными Штатами во времена холодной войны, пишет издание. Они предназначены для уничтожения бронетехники - при выстреле каждый из них разлетается на 88 более мелких боеприпасов.
Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция, США и Россия к ней не присоединились.
По информации источников издания, Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть передачу кассетных боеприпасов Киеву. После того как США отказали Украине в доступе к ним, Турция стала единственным местом, где Киев мог их получить. Американские законы запрещают экспорт DPICM– из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, которые ещё многие годы могут представлять опасность для мирного населения.
Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя.
«Это показывает, что Турция хоть и пытается в некоторых отношениях угодить России, но предоставляет Украине очень важную военную поддержку», – сказал изданию один источников.
Турецкое посольство в Вашингтоне и министерство обороны Украины не ответили на просьбы Foreign Policy прокомментировать данные о поставках кассетных боеприпасов.
По данным правозащитных организаций, российская армия неоднократно использовала кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину, что приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Согласно докладу Human Rigths Watch, Украина также применяла этот тип боеприпасов, однако Россия использовала их чаще, в том числе против гражданских целей (последнее Минобороны России отрицает). В докладе Amnesty International говорится о гибели от таких боеприпасов сотен жителей Харькова.
На месте пожара в Цхинвали обнаружили тело одного человека
Пожар произошел во вторник ночью в частном жилом доме в цхинвальском микрорайоне Шанхай.
Как сообщило агентство «Рес», после локализации пожара, при разборе завалов сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия обнаружили тело одного человека. Поиски еще одного человека продолжаются.
В результате пожара пострадали женщина и двое ее несовершеннолетних детей. Они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Причина пожара пока не названа.
CNN: интенсивность российского артиллерийского огня резко упала
Интенсивность артиллерийского огня российской армии резко снизилась в сравнении с пиком, достигнутым в ходе российского вторжения, сообщает телекомпания CNN, со ссылкой на американские и украинские источники.
В некоторых случаях интенсивность упала на 75 процентов. Источники CNN говорят, что ясного объяснения этому феномену пока нет. Это может быть вызвано необходимостью экономии боеприпасов из-за их дефицита. Не исключено, что российское командование пересматривает тактику ведения боевых действий в связи с успешным наступлением украинской армии в последние месяцы. Тем не менее, по их словам, это свидетельство ослабления российских позиций в Украине на фоне увеличивающихся поставок Киеву вооружений западными странами.
В декабре представители Пентагона сообщили о том, что Россия вынуждена использовать на поле боя снаряды, произведенные более сорока лет назад, срок годности которых истек, что подтверждает версию дефицита боеприпасов. Россия все еще располагает большим арсеналом снарядов, но первоначальные американские оценки российских запасов боеприпасов были значительно завышены, говорит один собеседников СNN. При этом Пентагон недооценивал эффективность украинской тактики ударов по российским складам боеприпасов. Бывший командующий сухопутными силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес говорит, что первоначальное американское нежелание предоставить Украине эффективное вооружение, включая портативные ракеты Stinger, из опасений, что это может вызвать резкую эскалацию Россией военных действий выглядит сейчас наивным.
Несколько дней назад было объявлено о том, что США впервые предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley. Украина также впервые получит ракетные зенитные комплексы Patriot.
Пригожин заявил о контроле над Соледаром, Киев говорит о «полуобхвате»
Российские военные подразделения после нескольких недель активных боев взяли под контроль почти всю территорию города Соледар в Донецкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на источники.
О том, что центр города под контролем российских войск, пишут также российские телеграм-каналы. Об этом же вечером 10 января заявил назначенный Россией глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин.
«К концу дня противник продолжает нести серьезные потери как и в живой силе, так и в технике, но при этом продолжает упираться», – заявил Денис Пушилин.
Распространено также заявление от имени создателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в котором говорится, что подразделения частной военной компании «взяли под контроль всю территорию Соледара», причем в центре города продолжаются бои. По словам Пригожина, украинские военные «храбро сражаются за Бахмут и Соледар».
Советник офиса президента Алексей Арестович утверждает, что город в «полуохвате» – восточные окраины заняты российскими войсками, западные и северные контролируют украинцы. Он добавил, что под Соледаром были подразделения ВСУ, которые покидали вверенные им рубежи. Его слова подтверждает и представитель «народной милиции» так называемой «ЛНР» Иван Филипоненко.
Минобороны Украины подтвердило, что российские солдаты ведут штурм, несмотря на большие потери. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия продолжает держать оборону в городе.
Американский Институт изучения войны в своей последней сводке о событиях на фронте заявляет, что российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар – несмотря на некоторые утверждения российских источников.
ISW пишет, что его эксперты видели кадры с бойцами «ЧВК Вагнера» в центре Соледара. При этом оценить, кто именно контролирует те или иные кварталы в городе, довольно сложно, поскольку в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться, сказано в сводке.
«Даже если верить самым смелым российским заявлениям, взятие Соледара не приведет к немедленному окружению Бахмута, – отмечает при этом ISW. – Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над ключевыми украинскими линиями снабжения, ведущими в Бахмут».
Часть боевых действий в Соледаре сосредоточена у входа в заброшенные соляные шахты. Армия РФ вышла на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе поставок для ВСУ:
Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.
«Сейчас в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий», – добавил Кириленко.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 января назвал «безумием» действия российских войск под Соледаром и поблагодарил военных, «которые выдерживают новые и жесткие штурмы» российских войск.
«Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен. Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», – сказал Зеленский.
Жители Соледара рассказали Настоящему Времени, в каком состоянии находится город после жестоких боев:
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Министр стала первым высокопоставленным представителем одной из ведущих западных стран, побывавшим во втором по величине городе Украины. В поездке Бербок сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Харьков находится в 40 километрах от границы с Россией и с самого начала вторжения постоянно подвергается обстрелам.
«Этот город – символ абсолютного безумия российской войны против Украины, но и символ невероятной стойкости и мужества украинцев», – заявила Бербок, пообещав продолжить поставки оружия и поддержку в интеграции с Евросоюзом.
СМИ называют визит главы МИД ФРГ неожиданным. Заранее о нём не сообщалось.
Германия с самого начала войны оказывает военную и гуманитарную помощь Украине, а также принимает украинских беженцев.
На днях стало известно, что Берлин поставит Киеву боевые машины «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот».
- Украина ещё весной просила среди прочих Германию поставить ей боевые танки, вооружённые пушкой большого калибра. Но до сих пор Киев получала от Запада либо советские танки, либо их аналоги из бывших социалистических стран Восточной Европы.
- По данным Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к оснащению украинской армии мощным танком Leopard 2. Этого же добивается Украина, в том числе потому, что эти танки находятся на вооружении у многих европейских армий, в частности в Испании, Польше, Греции, Финляндии. Германские поставки открыли бы путь и к поставкам Украине танков из этих стран.
- Москва неоднократно заявляла, что поставляемая Киеву военная техника будет считаться «законной целью» для российской армии.
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Путин не обсуждал c Си нападение России на Украину
Президент России Владимир Путин обсуждал за 20 дней до начала войны с Украиной с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия всех возможных мер в случае атаки на российскую территорию, но не обсуждал нападение российской армии на соседнюю страну. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пятерых высокопоставленных китайских чиновников.
Стенограмму разговора Путина и Си на встрече 4 февраля прошлого года не публиковали, поэтому детали встречи неизвестны, отмечает газета.
Financial Times утверждает, что Пекин недооценил масштаб российского вторжения. В подтверждение этому газета напоминает о понижении в должности бывшего замглавы МИД КНР и ведущего специалиста министерства по России Лэ Юйчэна. Его называли претендентом на пост министра иностранных дел, а сейчас он занимает пост замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения.
Китай – одна из немногих стран, не присоединившихся к санкциям против России. Вместе с тем Пекин подчеркивает, что выступает за решение российско-украинского конфликта мирным путём.
Американские СМИ также писали летом, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил чиновникам оказывать России финансовую помощь, но так, чтобы не нарушать западные санкции. Москва якобы осталась недовольна такой осторожностью китайских партнеров.
Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге
Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, приговоренной минским судом к шести годам колонии за модерирование оппозиционного телеграм-канала.
Сапега подала прошение о помиловании в июне прошлого года. В нем она написала, что совершила преступление по молодости и глупости и попросила дать ей возможность быть рядом со своей семьей, подчеркнув, что «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается» в них.
До этого с просьбой о помиловании Сапеги обращался к Лукашенко ее отец. Кроме того он оплатил возложенный на нее штраф - 175 тысяч белорусских рублей, что составляет около 4 миллионов российских рублей. Штраф препятствовал возможной экстрадиции Сапеги в Россию или президентскому помилованию.
Александр Лукашенко заявлял журналистам, что Сапегу возможно передать России и что ему ее «жалко».
- 24-летняя гражданка России Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе со своим бойфрендом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолет, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске благодаря ложному сообщению об угрозе минирования на борту.
- Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Сапегу же белорусский суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. По версии следствия, она модерировала телеграм-канал, на котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур, участвовавших в репрессиях против оппозиции и подавлении протестных митингов.
- Сапега отбывает наказание в женской колонии в Гомеле. По словам ее адвоката, девушке не дают ни свиданий с родными, ни телефонных звонков.
Помимо продуктов питания, в Карабахе с сегодняшнего дня ограничено и электроснабжение
В Нагорном Карабахе начались веерные отключения электричества
Вследствие аварии на единственной высоковольтной линии электропередач (ЛЭП), питающей Нагорный Карабах из Армении, на участке Агавно-Бердзор, перешедшем под контроль Азербайджана, в Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня начались веерные отключения электричества. Как сообщает ЗАО «Арцахэнерго», жители снабжаются электроэнергией местного производства.
«Из-за деструктивной позиции Азербайджана на данном участке в данный момент невозможно организовать аварийно-восстановительные работы, в связи с чем решено осуществлять энергоснабжение республики за счет местных генерирующих станций с соответствующими ограничениями» - говорится в сообщении, пишет Радио Азатутюн.
Завтра в течение дня на два часа будет прекращено электроснабжение некоторых кварталов Степанакерта и некоторых районов. Граждане уже слышали, что в условиях месячной блокады, помимо продуктов питания, будет ограничено и электроснабжение.
Жительница Степанакерта Зина Наджарян отметила, что им еще не отключали электричество, но они знают, что отключения ожидаются и в столице. «Сегодня по телевидению сказали, что будут отключать только районы, а город пока нет», - сказала женщина.
В Карабахе значительная часть гидроэлектростанций, производящих электроэнергию, после 44-дневной войны 2020 года перешла под контроль Азербайджана. В связи с этим мощность электроснабжения значительно снизилась. «Арцахэнерго» призывает граждан максимально экономно использовать электроэнергию во избежание возможных дополнительных отключений.
Макаронные изделия, рис, гречка, сахарный песок и растительное масло будут продаваться по талонам
В блокированном уже месяц Карабахе для равномерного распределения продуктов питания переходят на талонную систему. Сначала по талонам будут продавать макаронные изделия, рис, гречку. Сахарный песок и растительное масло будут продаваться по талонам и в ограниченном количестве.
«Талоны будут двух видов. Один талон на литр растительного масла на человека, независимо от возраста, в месяц. По остальным четырем видам товаров планируется выдавать по 1 килограмму на человека, но гражданам они будут предоставляться по полкило. То есть, гражданин получит один раз два талона», - пояснил председатель Комитета по жилищным вопросам Нагорного Карабаха Армен Мангасарян.
Информационная база по гражданам будет создана в Комитете по жилищным вопросам. По словам главы ведомства, после составления списков граждан в Степанакерте и райцентрах начнут действовать специальные пункты выдачи талонов. Иностранцы также получат талоны.
«Граждане со своими паспортами, не все, скажем, один член семьи может прийти с паспортами других членов семьи, но не с копиями, то есть этим мы докажем, что гражданин находится здесь. Потому что выехать из Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] без паспорта сейчас невозможно. С этими паспортами граждане подойдут к пунктам обслуживания, представят оператору паспорта, и оператор зарегистрирует их в программе. Если человек уже был зарегистрирован, программа не допустит повторного получения талонов», - сказал он.
Необходимость перехода на талонную систему в Карабахе возникла из-за того, что продукты, поступающие в магазины из резервного фонда, доходят не до всех. Об этом говорят сами жители.
В магазины Степанакерта и райцентров из государственного резерва поступают сахарный песок, растительное масло, гречневая крупа, рис и макаронные изделия. У магазинов образуются длинные очереди.
65-летняя Зина Наджарян говорит, что иногда приходится ждать часами, чтобы купить, к примеру, килограмм риса или яйца.
В Карабах не доставлено более 12 тысяч тонн жизненно важных товаров
До блокады в Нагорный Карабах ежедневно доставлялись тонны продовольствия и других товаров. Сейчас Лачинский коридор открыт только для российских миротворцев, иногда по нему проезжают машины Красного Креста.
По данным правительства Карабаха, за последние четыре недели в Карабах не было доставлено более 12 тысяч тонн жизненно важных товаров. Международный комитет Красного Креста (МККК) и миротворцы Российской Федерации доставили лишь небольшую их часть. В связи с обострившимся дефицитом продовольствия были закрыты 41 детский сад, 56 дошкольных групп, 20 учебных учреждений продленного дня. Из Степанакерта сигнализируют, что из-за блокады 120 тысяч жителей Карабаха, в том числе около 30 тысяч детей, стоят перед угрозой голода.
Еще три пациента, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, доставлены из Карабаха в Армению
Сегодня на автомобилях Международного комитета Красного Креста из Карабаха в Армению были доставлены еще три пациента, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
За четыре недели блокады Нагорного Карабаха при посредничестве и в сопровождении МККК из Карабаха в Армению уже были доставлены в общей сложности 18 тяжелобольных пациентов, в том числе дети и иностранцы.
Из-за закрытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, плановые операции в Карабахе по-прежнему приостановлены. По сообщению Министерства здравоохранения Карабаха, в отделениях неонатологии и реанимации медобъединения «Аревик» находятся 11 детей, а в отделении реанимации Республиканского медицинского центра - 9 пациентов, 4 из них в крайне тяжелом состоянии.
Президент Азербайджана заявил о «неизбежности» открытия «Зангезурского коридора»
«Зангезурский коридор», который должен связать Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, будет рано или поздно запущен, хочет того Ереван или нет. Об этом в ходе брифинга 10 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно News.ru, Алиев подчеркнул, что «для Баку эта дорога является стратегическим объектом, поэтому движение по ней должно быть открыто как можно быстрее».
«Запуск Зангезурского коридора неизбежен, хочет того Армения или нет. Для нас это стратегический проект. Мы хотим, чтобы он был запущен как можно быстрее», - заявил Алиев.
Как отмечает Радио Азатутюн, в ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не намерена предоставлять Азербайджану экстерриториальный коридор для связи между материковой частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Одновременно, он заявил о заинтересованности Еревана в разблокировании региональных путей сообщения.
«Единственное, что мешает всему этому, так это постоянные заявления Азербайджана о каких-то коридорах», - заявил армянский премьер.
ЕС и НАТО подписали декларацию о партнёрстве
Руководители Европейского союза и НАТО подписали во вторник третью совместную декларацию о стратегическом партнёрстве. Первая такая декларация была подписана в 2016 году, вторая – двумя годами позже. Нынешний документ – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в нём отражены реалии, связанные с войной.
Как заявил на церемонии подписания документа в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Россия стремится «изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей».
«Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился», – сказал Столтенберг.
По его словам, необходимо укреплять партнёрство между ЕС и НАТО, в том числе трансатлантические связи, а также укреплять поддержку Украины. Генсек НАТО считает, что Владимир Путин не отказался от своих целей в Украине и поэтому союзники «должны быть готовы к длительной войне».
Лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель на пресс-конференции высказались за то, чтобы Украина «получила всё необходимое оружие», но прямо не сказали, идёт ли речь о танках, обсуждения возможности поставок которых активно идут в последнее время.
В совместной декларации говорится, помимо прочего, о сотрудничестве в отражении угроз в сфере кибербезопасности, борьбе с гибридными угрозами и терроризмом.
Большинство стран ЕС также входят и в НАТО, и наоборот. Однако среди 30 стран-членов Североатлантического союза важную роль играют и страны, не входящие в ЕС: в первую очередь США и Великобритания, а также Турция. Среди стран ЕС нейтралитет соблюдает Австрия; Швеция и Финляндия, до недавнего времени нейтральные, заявили о намерении вступить в НАТО после начала российского вторжения в Украину.
Bellingcat предлагает Грузии помощь в расследовании отравления Саакашвили
Исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев публично обратился к грузинским правоохранительным органам, предложив помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Я уверен, что они [правоохранительные органы Грузии] заинтересованы в этом расследовании. Мы готовы помочь, если они готовы поделиться с нами данными — любые передвижения подозрительных людей, пересечение границ и все, что, как им кажется, требует дополнительной проверки», — сказал Грозев в эфире телеканала «Дождь».
По словам Грозева, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.
Кроме того, как считает Грозев, есть и мотив — по его словам, Саакашвили «входит в круг врагов ФСБ и ГРУ, которые могли бы принять такое решение».
4 января Саакашвили, в свою очередь, публично обратился к Грозеву с просьбой расследовать свое предполагаемое отравление.
«Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью-Йорка окончательно определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме», — написал Саакашвили, попросив расследователя изучить «подозрительные российские движения в Грузии.
- Саакашвили задержали в октябре 2021 года. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди». В ноябре адвокат Саакашвили сообщил, что в организме его подзащитного нашли мышьяк, а врачи — что в крови политика обнаружены тяжелые металлы. Саакашвили и его соратники считают, что он был отравлен.
За день на протестах в Перу были убиты 17 человек
В понедельник, 9 января, в ходе антиправительственных протестов в Перу погибли 17 человек, ещё 68 получили ранения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона Пуно на юге страны.
Этот день стал самым смертоносным с начала протестов после объявления импичмента президенту Педро Кастильо в декабре. По данным департамента, среди погибших двое подростков, несколько тел поступили с пулевыми ранениями.
Также в департаменте сообщили, что 28 раненых полицейских не могут эвакуировать из аэропорта Хульяки – его вместе с полицейским участком, по утверждению перуанских властей, пытались захватить тысячи протестующих.
Всего с начала протестов погибли как минимум 39 человек. Их участники требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.
Болуарте предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года – законопроект об этом уже прошёл первое чтение в парламенте. В понедельник она заявила, что другие требования протестующих она удовлетворить не может, и призвала перуанцев «задуматься».
Дина Болуарте, бывшая вице-президент Перу, заняла место президента Кастильо 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо до этого попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
- Дина Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
В Северной Осетии запретили запускать беспилотники
В Северной Осетии запретили использовать любые негосударственные беспилотники. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло. Ранее подобные запреты были введены в ряде регионов Юга России.
В документе указывается, что запрет не коснется федеральных госорганов, органов местного и муниципального самоуправления, а также работающих по гособоронзаказу организаций, сообщает сайт «КрыльяTV».
В опубликованном указе запрет связывается с действием в Северной Осетии режима «базовой готовности» – он был введен по указу президента России Владимира Путина.
Ранее запрет на запуск беспилотников был установлен в Краснодарском крае и Ростовской области.
- Ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов ввели власти Рязанской и Тульской областей – это произошло после взрывов на территории аэродромов в Курске, Рязани и Энгельсе. Запрет также действует в Татарстане и Марий-Эл, Белгородской и Курской областях.
- Утром 5 декабря украинская армия нанесла с помощью беспилотных летательных аппаратов удары по российским военным аэродромам Энгельс-2 в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области. Сутки спустя с помощью беспилотника был атакован еще один российский военный аэродром – Халино к востоку от Курска.
В Абхазии вновь вводятся ограничения на подачу электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия могут вновь ввести ограничения на подачу электроэнергии. Об этом заявили в компании «Черноморэнерго».
Сообщается, что ограничения могут вводиться во избежание повышенных нагрузок на высоковольтную линию «Псоу – 220». При этом заранее определенного графика отключений не будет, пишет «Апсныпресс».
По информации «Черноморэнерго», в настоящее время потребление электроэнергии в Абхазии превышает прошлогодний показатель более чем на 15%.
Ранее веерные отключения электроэнергии вводились в Абхазии в ноябре и декабре 2022 года. О снятии ограничений на подачу электроэнергии было объявлено 27 декабря.
Саакашвили: отказ Грузии передать «Буки» Украине – предательство
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал отказ властей страны передавать зенитно-ракетные системы «Бук» Украине. По его словам, такие действия можно расценить как предательство. По его словам, решение останется «тяжелым пятном в истории грузино-украинских отношений», передает СОВА.
«Стыдно отказываться от предоставления систем «Бук» Украине! Благодаря президенту Ющенко мы купили их в то время по минимальной цене. Когда Янукович пришел к власти в Украине, против Ющенко даже завели дело за передачу «Бука» Грузии. И сделано это было по заданию России. Более того, полковник Мамчур – инструктор, обучавший нас пользоваться «Буком», был убит российскими агентами в Ровно в 2017 году», – написал Саакашвили в соцсети.
По словам политика, сейчас американцы передали Украине большое количество ракет для ЗРК «Бук». Экс-президент считает, что своим решением власти Грузии отказывают не только украинцам, но и американцам, поскольку не передают Киеву противотанковые комплексы Javelin.
Ранее временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть «Буки», переданные в 2008 году. По его словам, запрос Украины включал в себя и передачу американских комплексов, а Вашингтон был готов предоставить Грузии более новые «джавелины».
- В декабре 2008 года Верховная Рада Украины опубликовала отчет временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств поставок украинской военной техники в Грузию. Комиссию возглавлял депутат оппозиционной «Партии регионов» Валерий Коновалюк (партию тогда возглавлял Виктор Янукович).
- Сообщалось, что в период с 27 мая по 8 августа в Грузию было поставлено 25 корабельных систем залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», который до этого нес боевое дежурство в вооруженных силах Украины, 4 станции радиотехнической разведки «Кольчуга», 15 боевых модулей «Шквал», 16 бронетранспортеров, комплекс радиопомех «Мандат» и почти 2 миллиона зарядов большого калибра.
- Согласно данным комиссии, поставки военной техники и вооружения осуществлялись по ценам, которые были значительно ниже установленных на мировом рынке. Так, ЗРК «Бук-М1» был продан за 20 миллионов долларов, в то время как Пакистан предлагал за него 100 миллионов.
- Коновалюк тогда заявлял о нарушениях в процессе поставок оружия в Грузию, которые, по его мнению, были связаны с личными отношениями президентов Украины и Грузии – Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили.
Киев передал Тбилиси системы «Бук» не безвозмездно – Минобороны Грузии
Министерство обороны Грузии выступило с заявлением относительно зенитно-ракетных комплексов «Бук», полученных от Украины, отметив, что они были переданы Тбилиси не безвозмездно.
Ранее временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть «Буки», переданные в 2008 году.
«Мы хотели бы прокомментировать неверную информацию, распространяемую т. н. экспертами и отдельными СМИ, будто Украина безвозмездно передала Грузии системы противовоздушной обороны «Бук», что не соответствует действительности. Система «Бук» была приобретена министерством обороны в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности раскрывать подробности», – заявили в ведомстве.
Как пишет СОВА, в Минобороны также решили уточнить, что в 2017 году ведомство потратило десятки миллионов долларов с целью закупки у Соединенных Штатов противотанковых комплексов Javelin. Как заявил Касьянов, запрос Украины включал в себя и передачу американских комплексов, а Вашингтон был готов предоставить Грузии более новые «джавелины».
В заявлении министерства обороны также говорится, что, исходя из имеющихся возможностей, Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине. Что касается вопроса передачи Киеву вооружений или средств двойного назначения, правительство «неоднократно озвучивало четкую позицию». В Тбилиси отказываются поставлять Киеву оружие, заявляя, что это будет означать вовлечение страны в войну.
- В декабре 2008 года Верховная Рада Украины опубликовала отчет временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств поставок украинской военной техники в Грузию. Комиссию возглавлял депутат оппозиционной «Партии регионов» Валерий Коновалюк (партию тогда возглавлял Виктор Янукович).
- Сообщалось, что в период с 27 мая по 8 августа в Грузию было поставлено 25 корабельных систем залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», который до этого нес боевое дежурство в вооруженных силах Украины, 4 станции радиотехнической разведки «Кольчуга», 15 боевых модулей «Шквал», 16 бронетранспортеров, комплекс радиопомех «Мандат» и почти 2 миллиона зарядов большого калибра.
- Согласно данным комиссии, поставки военной техники и вооружения осуществлялись по ценам, которые были значительно ниже установленных на мировом рынке. Так, ЗРК «Бук-М1» был продан за 20 миллионов долларов, в то время как Пакистан предлагал за него 100 миллионов.
- Коновалюк тогда заявлял о нарушениях в процессе поставок оружия в Грузию, которые, по его мнению, были связаны с личными отношениями президентов Украины и Грузии – Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили.
Politico: США обсуждают поставки Украине боевых машин Stryker
США рассматривают возможность отправки в Украину боевых бронированных машин Stryker, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление российской армии. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника. Официально комментировать эту информацию в пресс-службе Пентагона отказались.
В начале января стало известно о намерении США поставить в Украину 50 боевых машин пехоты Bradley. БМП Stryker могут войти в следующий пакет помощи, уточняет собеседник издания. По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена может объявить об этом в конце следующей недели. Однако окончательное решение ещё не принято, отмечает издание.
Бронемашины Stryker не так эффективны в бою, как, но обладают некоторыми другими преимуществами. Она движется тише, а также может перевозить больше солдат — девять против шести.
Ранее Politico писало, что после поставок бронемашин США могут начать поставлять в Украину танки.
На минувшей неделе о поставках в Украину бронеавтомобилей AMX-10 RC (их также называют колесными танками) сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot сообщила Германия.
С началом 2023 года иностранная военная помощь Украине изменилась: в ней появилась более тяжелая бронетехника производства западных стран.
- Украина ещё с весны просит, в особенности Германию, поставить ей боевые танки, вооружённые пушкой большого калибра. До сих пор Украина получала с Запада либо советские танки, либо их аналоги, построенные в бывших социалистических странах Восточной Европы. В недавнем интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что «может победить врага», но для этого ему нужно «300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц».
- Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку, и указывал на то, что до сих пор ни одна страна НАТО не поставила Украине подобную бронированную технику.
- Как пишет Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к оснащению Киева мощным танком Leopard 2. Издание подчёркивает, что этого же добивается Украина, в том числе потому, что эти танки находятся на вооружении у многих европейских армий, в частности в Испании, Польше, Греции, Финляндии. Германские поставки открыли бы путь и к поставкам Украине танков из этих стран. Одновременно Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность отправки в Украину не менее десяти своих основных боевых танков Challenger 2. По мнению издания, это будет сигналом Берлину, который не хочет действовать в одиночку, отправляя Украине тяжелое вооружение. Однако, как отмечают эксперты, британский танк оснащен нарезной пушкой для которой нужны специальные боеприпасы.
- Спустя почти год после начала войны России против Украины западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии.
Первый запуск в космос с территории Великобритании закончился неудачей
В ночь на вторник компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона произвела первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Однако ракета LauncherOne не смогла достичь околоземной орбиты из-за «аномалии», сообщила пресс-служба компании.
Модифицированный самолет «Боинг-747» взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников.
Через полтора часа после взлета, находясь на высоте более 10 километров над Атлантическим океаном, самолёт выпустил ракету. Ракета запустила двигатель первой ступени и начала подъем на низкую околоземную орбиту, но так и не смогла завершить его.
Сообщается, что спутники, которые должна была вывести на орбиту LauncherOne, могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Первое испытание ракеты-носителя LauncherOne с борта модифицированного «Боинга» в мае 2020 года завершилось неудачей. Однако в компании считают, что модель запуска ракет с «Боинга» дешевле, чем традиционные вертикальные пуски.
С 2021 года Virgin Orbit успешно осуществила четыре аналогичных запуска ракет над Тихим океаном с территории США.
Губернатор Кузбасса хочет лишить Максима Галкина наград
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв намерен лишить артиста Максима Галкина, публично выступившего против российского вторжения в Украину, региональных наград.
Галкину ранее были вручены две награды Кемеровской области: медаль «За веру и добро» и Орден Почёта Кузбасса. По словам Сергея Цивилёва, с просьбой лишить Галкина региональных медали и ордена обратился местный совет ветеранов. Они полагают, что "публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград".
Как пишет Сибирь.Реалии, это не первый случай, когда Цивилёв лишает кого-то наград в связи с войной в Украине. В марте медали и звания забрали у российского кикбоксера Артёма Левина, который высказался против войны. Левин родился и сделал карьеру в Прокопьевске.
Максим Галкин в 2022 году покинул Россию. Федеральные каналы отказались от рекламы с его участием, артиста отстранили от программы «Сегодня вечером» на Первом канале, а позже — признали иностранным агентом. Галкин неоднократно выступал против войны, как в соцсетях, так и на своих концертах, которы еон проводит за рубежом. Супруга Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачёва уехала вместе с мужем и потребовала от властей признать иностранным агентом и её тоже. С однозначным осуждением войны она выступила в сентябре в своём инстаграме после того, как на некоторое время приехала в Россию. После начала мобилизации она вновь покинула страну.
Цивилёв один из самых активных в поддержке войны российских губернаторов. Вверенный ему регион после начала войны он называет не иначе как «КуZбасс» – используя символ российского вторжения в Украину. Чиновник женат на родственнице президента России Владимира Путина.
- Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору России с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе, который во время новогоднего корпоратива в Дубае, предположительно, ответил на лозунг «Слава Украине!» словами «Героям слава!»
- Луговой, объясняя свое обращение в прокуратуру, сказал, что «уже сейчас нам нужно иметь возможность оградить наших граждан от шелудивых псов», – пишет «Медуза». Меладзе критиковали также другие политики-сторонники войны. В ответ на критику он заявил: «горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди», и отметил, что «не может и не хочет никого ненавидеть».
Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории
Армения отказалась проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории, сообщил премьер Никол Пашинян на пресс-конференции.
«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут», – цитирует его слова «Интерфакс».
В ОДКБ заявили, что запланированные в Армении военные учения организации могут быть проведены на территории другой страны.
«Сейчас в Объединенном штабе прорабатываются предложения по проведению этих учений на территории других стран-участниц организации и уточнения совместного плана формирования Сил коллективной безопасности и средств и подготовки органов их управления в 2023 году», – заявили в военном блоке.
Ереван ранее критиковал Москву из-за ситуации с Лачинским коридором, единственной дорогой, связывающей непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Армянские власти утверждают, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. МИД Азербайджана заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.
Восьмого января у российской военной базы в армянском городе Гюмри прошел митинг, организованный политическим движением «Национальный демократический полюс». Демонстранты заблокировали дорогу к российской военной базе, выступив под девизом «Блокада во имя разблокирования». Они требовали, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах).
Пашинян на пресс-конференции также прокомментировал сообщения о том, что Армения предъявила России ультиматум по поводу открытия Лачинского коридора, где функции контроля в рамках трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года должны выполнять российские миротворцы.
«Я не думаю, что нам следует говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать по данной ситуации, уже было сказано публично. Также публично были даны оценки факту закрытия Лачинского коридора», – приводит его слова армянская служба Радио Свобода.
В сентябре 2022 года Армения также отказалась проводить учения ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном. В ноябре прошлого года Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Решение объяснялось тем, что в документах отсутствует «четкая политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе». Это «может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для агрессии», заявил премьер-министр Армении.
РБК: Лапин, которого критиковал Кадыров, пошёл на повышение
Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России – утверждает во вторник РБК со ссылкой на источник в Минобороны.
До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в ходе войны в Украине. После оставления войсками, которыми он командовал, города Лиман, генерал подвергся беспрецедентно резкой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Вскоре после этого Лапин, как утверждалось, был отправлен в отпуск, фактически перестав командовать группировкой.
Ранее о назначении Лапина начальником штаба Сухопутных войск со ссылкой на источник сообщало издание «Ура.ру». Издание «Проект» в своём расследовании ранее утверждало, что «Ура.ру» по заказу Минобороны разрабатывало пиар-стратегию Лапина после того, как тот подвергся атакам со стороны Кадырова.
В ходе войны в Украине Лапин командовал группировкой, которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля был удостоен звания Героя России – после взятия этого города в Луганской области.
Кадыров после падения Лимана посвятил Лапину несколько постов в телеграме, назвав генерала «бездарем», обвинив его в том, что тот командует группировкой, находясь далеко от фронта. Кадыров также писал, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».
Газета «Известия» со ссылкой на источники подтверждает назначение Лапина и пишет, что Василий Тонкошкуров, который руководил Сухопутными войсками с 2018 года, перешёл на работу в Минпромторг. После Нового года ряд так называемых патриотических телеграм-каналов публиковал намёки о якобы грядущих больших внутриполитических назначениях. Помимо прочего высказывались предположения, что нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин может быть назначен или главой Минпромторга, или же министром обороны. Официальных сообщений о каких-либо кадровых изменениях пока не было.
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