Среди отправленных на войну в Украину из Чечни – осужденные за тяжкие преступления

В войне России против Украины участвуют осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. Журналисты проанализировали опубликованный украинской разведкой список из 2,5 тысяч кадыровцев и так называемых «добровольцев», отправленных из Чечни для участия в войне, и обнаружили среди них рецидивистов, а также тех, у кого еще не закончился срок заключения, пишет Кавказ.Реалии.

По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечни в Украину «добровольцев» из списка по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее». По данным сайтов судов, которые проанализировали авторы исследования, самыми распространенными уголовными статьями среди них оказались кражи и грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и оружия, нарушение ПДД. Также встречались приговоры за сношение с несовершеннолетними, незаконный оборот ядовитых веществ и служебный подлог.

Так, в списке отправленных в Украину оказался неоднократно судимый Бекхан Тайсумов – до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество. В статье также упоминается заключенный Тамерлан Магамерзуев, который был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, однако вместо отбытия наказания уехал в Украину.