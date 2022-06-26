США, Британия, Канада и Япония запретят импорт золота из России

Четыре страны «Группы семи» (G7, называемой также «Большой семеркой») - Великобритания, США, Канада и Япония - в ближайшее время введут запрет на импорт российского золота в рамках ужесточения санкционных мер в ответ на российское вторжение в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, в день открытия саммита «семерки» в Германии.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что запретить импорт золота из России договорились все страны G7, в которую, помимо названных выше, входят Франция, Германия и Италия. Об их присоединении к запрету пока не сообщалось. Высокопоставленный чиновник администрации США в воскресенье заявил, что по итогам саммита ожидается общее решение стран «семерки» об эмбарго на российское золото.

По словам Джонсона, запрет ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по «путинской военной машине». «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году экспорт золота принес российской экономике более 15 млрд долларов.

Запрет не затронет золото, уже поставленное из России на мировой рынок.