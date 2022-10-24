США, Франция и Британия отвергли утверждения России о грязной бомбе

США, Франция и Британия отвергают любой предлог, который может использовать Россия для эскалации войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трёх стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Заявление связано с утверждениями России о том, что Украина якобы готовится к подрыву так называемой грязной бомбы на своей территории. Все три страны отвергли "откровенно лживые утверждения России". "Мир видит насквозь любые попытки использовать эти обвинения в качестве предлога для эскалации. Мы и далее будем отвергать любой предлог, который Россия может использовать для эскалации" - говорится в заявлении. В нём также подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности Украины и готовность помогать её усилиям защищать свою территорию перед лицом агрессии.

Публикации заявления предшествовали телефонные разговоры министров обороны подписавших его стран, а также Турции, с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе этих разговоров, как сообщает Минобороны России, Шойгу выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной так называемой грязной бомбы. Этому предшествовала публикация на сайте РИА Новости, в которой со ссылкой на некие источники утверждалось о подготовке взрыва - с целью обвинить в нём Россию. При этом официально ни российский МИД, ни другие структуры с такими утверждениями не выступал.

Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение её применить. Реагируя на сообщения о разговорах Шойгу, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления российской стороны опасными и абсурдными, а президент Владимир Зеленский заявил, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.

Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.