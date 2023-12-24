США «глубоко обеспокоены» судьбой Алексея Навального

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены судьбой находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, о местонахождении которого нет никакой информации уже почти 20 дней. Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсети Х.

«Мы еще раз призываем к его немедленному освобождению и прекращению продолжающихся репрессий против независимых голосов в России», - написал Блинкен.

Соратники Навального в воскресенье пишут, что уже 19 дней не имеют связи с политиком и не знают, где он.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова ранее также выразила обеспокоенность в связи с, как она выразилась, «насильственным исчезновением» Навального.

По утверждениям Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный 11 декабря убыл из колонии номер 6 во Владимирской области. При этом адвокаты не могли с ним встретиться уже с 6 декабря.

По всей видимости, Навального этапировали в колонию особого режима в соответствии с приговором суда по статье об экстремистской деятельности. Навальный был приговорен к 19 годам лишения свободы. Этапирование может занять несколько недель, так как в России заключенных, как правило, перевозят по железной дороге, а колония может находиться далеко от Владимироской области.

16 декабря Госдепартамент США уже заявлял о глубокой обеспокоенности состоянием здоровья Навального. Представитель Госдепартамента заявил: «Мы сообщили российскому правительству, что они несут ответственность за то, что происходит с Навальным».

Алексей Навальный, автор многочисленных расследований о коррупции в России и критик Владимира Путина, по многочисленным оценкам наиболее яркий оппонент российского президента, лишен свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после лечения за рубежом, куда его вывезли после отравления. В августе 2023 года ему вынесли новый приговор - 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества. Навальный считает себя невиновным, а приговор - политически мотивированным. Правозащитные организации признали его политзаключенным.