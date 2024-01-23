США и Британия нанесли новую серию ударов по хуситам в Йемене

США и Великобритания нанесли новую серию совместных ударов по объектам хуситов в Йемене.

Центральное командование США сообщило, что целями ударов стали ракетные комплексы и пусковые установки, системы ПВО, радары и подземные склады оружия.

По данным йеменских СМИ, удары наносились по столице Сане, а также другим районам страны. По сообщению телеканала Al-Masirah, целью стала в том числе военная база Аль-Дайлами к северу от столицы, которую контролируют хуситы.

Это уже восьмой удар США по целям в Йемене и вторая совместная операция с Великобританией в ответ на непрекращающиеся в течение двух месяцев воздушные удары хуситов по судам в Красном море.

Поддерживаемые Ираном хуситы обстреливают международные суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем и проходят по важному торговому маршруту через Красное море. Хуситы требуют от Израиля прекращения военной операции в Газе, как условия для прекращения таких атак.

Многочисленные предупреждения со стороны США и их союзников о необходимости прекратить такие действия, не принесли результатов.

На прошлой неделе американские и британские самолеты атаковали более шестидесяти объектов на территории, контролируемой хуситами. Соединенные Штаты также внесли хуситов в список «Глобальных террористических групп». Как говорится в заявлении Госдепартамента, это решение принято в ответ на «беспрецедентные атаки хуситов» на грузовые суда в Красном море и Аденском заливе, а также на военные корабли, обеспечивающие безопасность судоходства.