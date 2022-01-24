США могут отправить своих военных в страны Балтии и Восточную Европу

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч солдат, а также военных кораблей и самолётов у союзников НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Издание уточняет, что американское военное присутствие в Европе может расшириться на фоне сообщений о вероятном российском вторжении на территорию Украины.

По данным газеты, Минобороны США представило Байдену варианты отправки в Восточную Европу до пяти тысяч военнослужащих. В случае ухудшения обстановки контингент может быть увеличен в десятки раз, пишет The New York Times. Часть военных могут отправить из США, часть – передислоцировать из европейских стран. Ни один из вариантов не предусматривает отправку солдат на территорию Украины.

Собеседники The New York Times отмечают, что Байден может принять решение о наращивании военной группировки уже на этой неделе. Источники в Белом доме утверждают, что президент России Владимир Путин хотел избежать присутствия американских военных в Литве, Латвии и Эстонии.

На фоне сообщений о возможном нападении на Украину Россия совместно с белорусскими военными проводит учения "Союзная решимость-2022". В частности, Минобороны отправляет на запад страны военнослужащих Восточного военного округа. Кроме того, в понедельник, 24 января, подразделения из Амурской области отправились в Республику Беларусь. Военнослужащие примут участие в проверке сил реагирования союзного государства, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.

Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.

Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе.

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