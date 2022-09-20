США могут передать Душанбе и Ташкенту авиатехнику из Афганистана

США ведут переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном, результатом которых может стать передача им более 60 военных самолетов и вертолетов, угнанных летчиками афганских ВВС в августе прошлого года, когда власть в Афганистане захватили талибы, а многие военные предпочли покинуть страну.

Издание Politico со ссылкой на свои источники пишет, что в обмен на передачу авиатехники Вашингтон просит у Душанбе и Ташкента содействия в преследовании подозреваемых в терроризме на афганской территории.

По данным Минобороны США, сейчас в Узбекистане находятся 46 единиц угнанной авиатехники, в Таджикистане – 18. Известны также их модели – это вертолеты Ми-17 и Black Hawk, а также турбовинтовые штурмовики Embraer А-29, пассажирские Pilatus и Cessna. Однако американское ведомство не раскрывает количество единиц каждой из моделей, пишет «Настоящее время».

По словам одного из источников Politico, Вашингтон планирует заключить с центральноазиатскими странами неофициальное соглашение об углублении контактов в области безопасности границ и борьбы с терроризмом. Оно может включать и расширение обмена разведданными, и размещение войск или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане в долгосрочной перспективе.

Руководство «Талибана» за год пребывания у власти неоднократно требовало вернуть угнанные самолеты и вертолеты в Афганистан. В Кабуле их считают афганской собственностью. В Ташкенте заявляли, что вернут технику только американским властям, так как за них заплатило правительство США.