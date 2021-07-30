США начали эвакуацию афганцев, работавших с американскими военными

США начали эвакуацию афганцев, которые работали с американскими военными и дипломатами в Афганистане.

В США вместе семьями прибыли бывшие переводчики и другие работники, которые опасаются преследования со стороны радикальной группировки "Талибан" (запрещена в России и других странах мира) после вывода из Афганистана войск США.

Всего Вашингтон в рамках программы эвакуации "Убежище союзников" планирует вывезти около двух с половиной тысяч афганцев, помогавших США последние 20 лет.

На выдачу специальных виз, а также на оказание гуманитарной помощи в связи с ожидаемым наплывом беженцев из Афганистана в соседние страны Вашингтон потратит примерно один миллиард долларов. Этот бюджет уже одобрен конгрессом.

По оценкам ООН, из Афганистана в ближайшие несколько месяцев могут бежать до 500 тысяч человек.