США нанесли масштабные удары по проиранским группам в Сирии и Ираке

Вечером 2 февраля США нанесли массированные удары по объектам на территории Сирии и Ирака, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и аффилированным с ним вооруженным формированиям.

Атака стала ответом на удары беспилотников по военной базе США в Иордании 28 января, в результате которой трое американских военных погибли и более сорока были ранены.

Целью американских ударов были штабы, командные пункты, разведывательные центры, склады оружия и бункеры. По словам американских представителей, их воздушные удары – сигнал Ирану о том, что за нападения контролируемых им групп на войска США, как и на торговые суда в Красном море, последует расплата.

Согласно заявлению Пентагона, ударам подверглись 85 объектов на территории Сирии и Ирака. По ним было выпущено более 125 ракет и управляемых бомб. В атаке участвовали стратегические бомбардировщики, базирующиеся в США. Американские самолеты, находящиеся на базах и авианосцах в регионе, держатся в резерве.

В заявлении президента США Джо Байдена говорится, что он дал указание об атаке в ответ на убийство трех американских солдат. «Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться», – подчеркнул Джо Байден. По его словам, дальнейшие действия будут предприниматься по мере необходимости. Американские представители ожидают, что воздушные удары могут продолжаться в течение ближайших дней, недель и даже месяцев.

США предупредили Иран о том, что он понесет ответственность за нападения связанных с ним групп на американские войска в Сирии и Ираке. Предупреждения не принесли результатов. Поэтому нынешняя операция, как предполагают аналитики будет масштабной и потенциально затяжной. Вместе с тем, представители администрации подчеркивают, что США не будут наносить удары по территории Ирана. Белый дом хочет избежать прямой конфронтации с этой страной.