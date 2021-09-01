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США не успели эвакуировать спасшего Байдена афганского переводчика
Американские власти не смогли вывезти из Афганистана местного жителя – переводчика, который 13 лет назад помог спасти Джо Байдена и двух его коллег, оказавшихся на подконтрольной талибам территории. Об этом рассказал сам переводчик, сообщает The Wall Street Journal.
Афганец Мохаммед, чье полное имя не раскрывается, обратился лично к главе Белого дома с просьбой эвакуировать его. «Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», – сказал Мохаммед американской газете.
В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном и вынуждены были приземлиться в одном из отдаленных районов страны из-за разыгравшейся снежной бури. Они подали сигнал бедствия, и откликнулся на него именно Мохаммед – местный житель, работавший по контракту с армией США в качестве переводчика. Впоследствии ему пришлось провести 30 часов на холоде вместе с американскими военнослужащими и афганскими силами безопасности, которые обеспечивали безопасность американских конгрессменов.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя просьбу Мохаммеда о помощи, заявила, что Соединенные Штаты полны решимости вывести его и его семью из страны. «Мы вытащим вас. Мы ценим Вашу самоотверженность», – сказала она.
Мохаммеда должны были эвакуировать вместе с тысячами других афганцев, работавших по контракту с американскими войсками, однако до сих пор этого так и не удалось сделать: возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы. На выходе из кабульского аэропорта Мохаммед узнал, что выезд разрешен только ему одному, но не членам его семьи. Кончилось тем, что всем им пришлось запереться дома и скрываться от талибов. «Я не могу выйти из дома, – приводит его слова WSJ. – Я очень напуган».
К понедельнику США завершили вывод войск из Афганистана. Закончился и основной этап эвакуации. Ее наиболее интенсивная фаза продлилась всю последнюю неделю августа. За это время американские власти вывезли из страны порядка 120 тысяч афганских граждан – тех, кто работал с силами НАТО, членов их семей, а также многих других представителей уязвимых категорий населения, которым грозит расправа со стороны движения Талибан.
Несмотря на внушительное число эвакуированных, в Афганистане остались те, кому так и не удалось уехать до завершения американской миссии – им просто не успели оформить документы. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, это произошло в том числе из-за хронической нехватки кадров в визовой системе. Он напомнил, что уже с марта число выдаваемых виз выросло практически в 10 раз – со 100 до 800 в неделю, а оформляли их в сверхсрочном порядке.
Другие новости дня
В Абхазии подтверждено 125 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 562 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 125 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 64 пациента. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 6 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 324 человека. Зарегистрировано 380 летальных случаев. Выздоровели 21 380 человек.
«Единое национальное движение» решило подписать соглашение Шарля Мишеля
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» решило подписывать соглашение Мишеля, несмотря на определенные положения, из-за которых этого не произошло раньше. Об этом на экстренном брифинге заявил председатель партии Ника Мелия, передает SOVA.
«Каждая деталь теряет смысл и меркнет в сравнении с недавними событиями. Отказ в помощи ЕС назвал все своими именами. За этим скрывается политическое заявление. Придуманная о внешнем долге ложь ни при чем. Политическое заявление – это главное. А в чем политическое заявление «Грузинской мечты»? - «Мы ни за что не допустим реформ».
Именно эти последние заявления о том, что они, оказываются от помощи, является четким свидетельством отклонения от западного пути, они стали тем толчком, который побудил меня и моих друзей сделать шаг, который еще больше сблизит нас и объединит тех, кто дорожит европейским будущим Грузии. Мы, «Единое национальное движение», подписываем соглашение 19 апреля, чем заявляем о своей готовности и подтверждаем нашу веру в то, что мы вместе с другими прозападными силами победим на выборах 2 октября», - сказал Мелия.
Напомним, 28 июля председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в штаб-квартире «Грузинской мечты» заявил об аннулировании соглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое было подписано 19 апреля 2021-го и ознаменовало конец затянувшегося в стране политического кризиса. Ответственность за это решение Кобахидзе возложил на «радикальную оппозицию». Отметим, что не все оппозиционные партии присоединились к тексту документа.
«Односторонняя приверженность соглашению от 19 апреля оскорбительна для нашей партии, наши избиратели не простят нам этого Соглашение от 19 апреля сыграло позитивную роль в развитии политического процесса в краткосрочной перспективе Спустя 100 дней с его подписания очевидно, что документ выполнил свою миссию и исчерпал себя», - заявил Кобахидзе.
ФБК прекратил существование как юридическое лицо
Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным и признанный в России «иностранным агентом», а также экстремистской организацией, прекратил существование как юридическое лицо.
Согласно данным Единого госреестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК был ликвидирован 31 августа.
По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции «иноагента».
Фонд был внесен в этот реестр в 2019 году. В июне нынешнего года Мосгорсуд по жалобе городской прокуратуры признал «экстремистскими организациями» ФБК, Фонд защиты прав граждан (он также признан «иноагентом») и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций. Рассмотрение проходило при закрытых дверях.
В прокуратуре утверждали, что Фонд борьбы с коррупцией «под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», отмечает «Медиазона».
Международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр «Мемориал» осудили решение Мосгорсуда о признании структур Навального экстремистскими организациями. Amnesty International назвала вердикт нападением на гражданскую активность. По мнению правозащитников, решение ограничивает право на свободное выражение мнения и на собрания для тысяч человек в России.
«Грузинская мечта» за 20 дней потратила на предвыборную рекламу $900 тысяч
Правящая партия «Грузинская мечта» за 20 дней потратила на рекламу 2 794 718 лари (901,5 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Службы государственного аудита. Речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года, сообщает «Новости-Грузия».
Самую крупную сумму - 2 274 308 лари (733,6 тысяч долларов), правящая партия потратила на наружную рекламу – баннеры и плакаты. Интернет реклама «Грузинской мечте» обошлась в 311 245 лари (более 100 тысяч долларов), а другие рекламные расходы составили 209 164 лари (более 67,4 тысяч долларов).
Несравнимо меньше, чем правящая партия, но больше всех из оппозиции на рекламу потратила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария – «За Грузию». Со 2 по 22 августа расходы партии Гахария на рекламу составили более 79,8 тысяч лари (25,7 тысяч долларов). Из них 76,2 тысяч лари (более 24,5 тысяч долларов) было выделено на наружную рекламу. Интернет реклама обошлась партии более 2,7 тысяч лари (873 долларов), а другие рекламные расходы составили более 975 лари (315 долларов).
На третьем месте оппозиционная партия «Европейская Грузия», которая за указанный период потратила на рекламу в общей сложности более 51,4 тысяч лари (около 16,6 тысяч долларов). В основном (51 тысяча) это интернет-реклама, остальные рекламные расходы составили 415 лари (около 135 долларов).
Что касается бывшей правящей партии «Единое национальное движение», то за отчетный период на рекламу самая крупная оппозиционная партия потратила более 38,1 тысячи лари (12,3 тысячи долларов). «Национальное движение» тратит деньги на интернет-рекламу - 25,5 тысячи лари (8,2 тысяч долларов). На остальные рекламные расходы партия выделила примерно 12,5 тысяч лари (более 4 тысяч долларов).
Партия «Стратегия Агмашенебели» за указанный период всего на рекламу потратила 9,8 тысяч лари (более3,1 тысяч долларов). Из них партия потратила самую крупную сумму – 7,3 тысяч лари (более 2,3 тысяч долларов) на интернет-рекламу, а остальные рекламные расходы составили 2,5 тысяч лари (более 800 долларов).
Что касается партии «Лело для Грузии», то за 20 дней августа партия потратила на рекламу более 4,3 тысячи лари (примерно 1,4 тысяч долларов). Расходы интернет-рекламы из них составили 950 лари (более 306 долларов), а остальные рекламные расходы – более 3,3 тысяч долларов (примерно 1,1 тысяч долларов).
Кандидатом в мэры Тбилиси от партии «За Грузию» будет Георгий Гахария
Георгий Гахария будет кандидатом в мэры Тбилиси от партии «За Грузию». Об этом он заявил на сегодняшней презентации. Как отметил Гахария, сегодня партия «За Грузию» - единственная партия с растущим рейтингом.
«Мы заявляем о полной мобилизации и говорим, что будем сражаться до конца достойно, сознательно и профессионально во всех уголках Грузии, начиная с Тбилиси. Я хочу обратиться к каждому из моих товарищей по команде, правда одна, другой правды не существует. Это правда, что сегодня государство, которым правят нынешние боссы «Грузинской мечты», применяет насилие в отношении граждан Грузии, поскольку они выразили свои политические взгляды.
Я хотел бы сказать своим бывшим товарищам по команде, что с сегодняшнего дня вы будете иметь дело со мной. В знак солидарности с каждым из наших кандидатов в мэры, которым приходится бороться в тяжелых условиях, безо всякого политического кокетничества заявляю, что вместе с вами включаюсь в борьбу за пост мэра Тбилиси», - заявил Георгий Гахария.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов.
Боец ММА Артур Кулицкий извинился перед Кадыровым и Путиным
Российский боец ММА, участник боев Hardcore Артур Кулицкий, известный по прозвищу Акаб, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также "российской властью и народом". Двухминутное обращение он разместил на своей странице в инстаграме с подписью "Я бухой был, нёс полную чушь! Мне реально стыдно!". Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
"Хотел бы извиниться перед российской властью, президентом, лично перед главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за сказанные мною слова. Я был в нетрезвом состоянии, наслушался разных ютьюб-блогеров с непонятной направленностью. Мое сознание было затуманено. Я не контролировал, что говорю", - заявил Кулицкий.
Днём ранее спортсмен опубликовал видеозаписи, на которых он называет подчинённых Кадырова "беспредельщиками, готовыми на все ради денег", и задаётся вопросом, почему "этот лысый" столько лет находится у власти.
Он также коснулся событий в Беларуси, заявив, что власти этой страны пытают людей, и выступил против войны с "братской Украиной". Боец также предположил, что за высказанные слова его "заставят извиняться".
В обращении с извинениями живущий в Подмосковье Кулицкий заявил, что находится в безопасности и никто не принуждал его записывать такое видео. "Следите за своими словами, не повторяйте моих ошибок", - заключил он.
- Как сообщалось, в чеченских диаспорах за пределами республики есть люди, ответственные за пресечение негативных высказываний россиян в адрес руководства Чечни, лично Рамзана Кадырова и членов его семьи. В течение последних лет прежде всего жители Чечни, но и некоторые россияне, живущие за его пределами, выступали с извинениями после того, как ранее критиковали Кадырова. Предполагается, что извинений добивались путём угроз.
- В мае началась новая волна извинений перед Кадыровым: пользователи интернета, в частности подростки, просили прощения у главы Чечни за то, что назвали его "шайтаном".
- До этого Кадыров пообещал "найти и уничтожить" того, кто оставил оскорбительный комментарий под его постом в одной из соцсетей: "Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу". При этом он отметил, что оставивший этот комментарий будет "писать завещание". Комментатором оказался подросток, а извиняться заставили его родителей.
В Южной Осетии выявили 77 новых случаев коронавируса
С 28 по 31 августа коронавирус подтвержден у 77 жителей Южной Осетии, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 749 человек, 37 человек сняты с учета», – сказала Кочиева.
По её словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4992 человека, 4243 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 33 006 исследований на коронавирусную инфекцию.
Югоосетинские депутаты не смогли обсудить вопрос о вотуме недоверия правительству
Заседание парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня не состоялось, его решили перенести на неопределенный срок. Как пишет агентство «Рес», депутаты не пришли к единому мнению относительно проведения заседания.
«Дата будет определена позже», – заявил депутатам спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», на сегодняшнем заседании депутаты планировали обсудить вопрос о вотуме недоверия правительству. С такой инициативой 23 августа выступили четырнадцать депутатов - после того, как правительство отказалось предоставить им итоги проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства.
Перед началом сессии присутствующие почтили память жертв Бесланской трагедии, а также память общественных деятелей Константина Пухаева и Николая Дзагоева. Далее глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов обратился с просьбой вынести на рассмотрение сессии вопрос о новом регламенте парламента, однако его предложение вызвало споры среди части депутатов.
Оппозиционные политики обратили внимание на то, что в новом регламенте 171 новое изменение и вопрос не был должным образом изучен.
Кроме того, они отметили, что вопрос не был обсужден на заседании президиума, в связи с чем его не могут вынести на заседание сессии.
В селе Ганмухури убит бизнесмен Владимир Вахания
Убит уроженец Зугдиди, бизнесмен Владимир Вахания. Информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили в МВД Грузии.
По информации ведомства, полиция уже идентифицировала предполагаемого убийцу и ведутся соответствующие следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии – умышленное убийство.
В МВД не говорят об обстоятельствах убийства, в том числе о том, где произошло преступление и о его мотиве. По предварительной информации, Вахания был убит в селе Ганмухури Зугдидского муниципалитета.
В марте 2008 года Вахания был задержан по обвинению в воспрепятствовании журналистской деятельности и незаконном приобретении-хранении оружия. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
После освобождения из заключения в 2012 году Вахания в Зугдиди баллотировался в мажоритарные депутаты от инициативной группы.
У Владимира Вахания было двойное гражданство – России и Грузии. Он, в основном, проживал в России.
Путин: нельзя позволять «болтунам» говорить о возможной сдаче Ленинграда
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками 1 сентября во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке предложил обсудить историю. При этом президент признался, что не считает себя экспертом в этой области, поэтому это будет не урок, а беседа.
В разговоре со школьниками президент России в очередной раз затронул тему Второй мировой войны и победы советского народа. В прошлом году Путин также посвятил этой теме открытый урок 1 сентября. Это день начала Второй мировой войны. Однако президент России не упомянул об этой дате, говоря лишь о Великой Отечественной войне, то есть о начавшемся в 1941 году советско-германском конфликте.
Сегодня Путин вновь заявил, что без победы СССР мир был бы совершенно другим, и "судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", и призвал не позволять "болтунам" говорить, что можно было сдать Ленинград немцам, чтобы было меньше жертв.
Продолжая беседу об истории, Путин отметил, что "российская государственность на протяжении прошлого века дважды рассыпалась". Если бы не эти два события — революция 1917 года и распад СССР, в России могли бы проживать до полумиллиарда человек, сообщил президент.
Поговорил Путин со школьниками и об интернете. По словам российского президента, сейчас появилось много разных источников информации, в том числе "интернеты" и "рунеты", но не всей информации, там опубликованной, можно доверять, ведь это не мнение "настоящих истинных специалистов", а часто "людей, которые выдают себя за таковых".
Один из школьников попросил Путина подписаться на его ютуб-канал. Президент несколько раз переспросил, что тот имеет в виду, предположив, что школьник просит его что-то подписать. Как пишет Сибирь.Реалии, сейчас у видеоблога 10-летнего Егора уже в 2 раза больше подписчиков, чем до разговора с Путиным.
- В январе 2014 года накануне 70-летия со дня снятия блокады телеканал "Дождь" (в августе 2021 года внесён в список СМИ-иностранных агентов) провел опрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти жизни горожан. Многие политики и общественные деятели сочли формулировку опроса "оскорбительной". Телеканал был отключен от большинства спутников и кабельных операторов и оказался на грани закрытия. Ряд комментаторов предполагал, что причиной этого стало то, что об опросе узнал лично Путин.
- 1 июля президент России подписал закон, который запрещает публично во время выступления, в фильмах, в СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии, установленными приговором Нюрнбергского трибунала.
- Хотя Путин и говорит, что не специалист по истории, за последние годы он написал сразу несколько статей на исторические темы - в том числе о Второй мировой войне и об отношениях русского и украинского народов. В этих статьях президент опирается на советский историографический канон, а также на представления времён Российской империи (в частности, о "триединстве" русского народа).
- Сам Путин заявлял, что не пользуется соцсетями, и у него нет там аккаунтов.
- Рунетом принято называть российский сегмент интернета.
«Известия»: российская военная база в Абхазии пройдет перевооружение
Арсенал российской 7-й военной базы в Гудауте (самопровозглашенная республика Абхазия) будет серьезно обновлен, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В частности, она получит на вооружение модернизированные БМП-3 с дополнительной защитой, а также беспилотники. Мотострелковые подразделения базы получат новейшие автоматы Ак-12.
Обновленная техника и вооружение начнут поступать уже в следующем году, сообщили источники.
Сейчас главным транспортом для мотострелков 7-й военной базы являются колесные бронетранспортеры БТР-82А. Эксперты отмечают, что по сравнению с ними гусеничные БМП-3 гораздо сильнее защищены и вооружены. Помимо 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемета они оснащены 100-миллиметровым орудием низкой баллистики. Оно же служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет.
АК-12, известный также под индексом 6П70, относится к пятому поколению автоматов концерна Калашникова. Его создали для замены предыдущей массовой модели – АК-74, состоящей на вооружении уже более 40 лет.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
- Подписанное в 2010 году соглашение России и Абхазии предусматривает размещение военной базы на 49 лет. Договор будет автоматически продлеваться на 15-летние периоды при отсутствии возражений сторон.
Лавров: Россия готова восстановить отношения с Грузией
Если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, Москва готова к восстановлению отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – сказал он в ходе выступления в МГИМО.
«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», – добавил он.
В августе замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Армении ухудшается – Минздрав
В Армении ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Геворг Симонян.
«Уважаемые соотечественники! Ситуация в Республике Армения из-за пандемии COVID-19 ухудшается. В Ереване и областях Армении 14 медицинских центров были полностью или частично перепрофилированы в центры лечения коронавируса. Из 1798 койко-мест 1563 уже заняты (87%). Около 700 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 125 - в крайне тяжелом, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – написал он в среду на своей странице в Facebook.
По словам замминистра, бригады скорой помощи работают с большой нагрузкой, обрабатывая 2-3 тыс. вызовов в день, пишет «Интерфакс».
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 615, в общем составив 242 750. За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Два пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Азербайджан ввел ковид-паспорта для посещения ресторанов и торговых центров
Граждане Азербайджана старше 18 лет со среды смогут воспользоваться услугами ресторанов, кафе, отелей и крупных торговых центров только имея ковид-паспорта. Такое требование было введено постановлением кабинета министров страны, принятым в конце июля с целью предотвращения распространения вируса и ускорения процесса вакцинации в республике.
Согласно новым правилам, любой житель страны, привившийся двумя дозами вакцины от коронавирусной инфекции, либо переболевший в течение последних шести месяцев, может получить соответствующий сертификат – о вакцинации или об иммунитете (ковид-паспорт) – на государственном портале электронных услуг. Документ можно распечатать, или скачать специальный QR-код на мобильный телефон.
Как пишет ТАСС, наличие ковид-паспортов на входе в объекты общественного питания, торговые центры, при заселении в отели будет проверяться сотрудниками этих заведений. Вместе с тем, как отметили в оперштабе при кабинете министров, будут организовываться также неожиданные проверки нарядами полицейских в штатском. В случае выявления нарушения, в отношении владельца объекта будет применено административное взыскание в виде штрафов.
С 1 сентября ковид-паспорта будут необходимы и при посещении свадеб, если на них присутствует менее 50 человек. Ранее такой документ требовался для свадебных торжеств с участием свыше 50 гостей. При этом, согласно решению властей, число участников свадеб не должно превышать 150 человек.
- В Азербайджане вновь наблюдается рост случаев инфицирования коронавирусом. Ежедневно выявляется более 3 тысяч новых случаев. Всего за время пандемии в Азербайджане был подтвержден 424 891 случай заражения, 366 126 человек выздоровели, 5 636 заболевших умерли.
- По данным на 31 августа, всего в Азербайджане сделано более 6,8 млн прививок от коронавируса. При этом почти 2,7 млн человек из 10-миллионного населения получили обе дозы вакцины.
- Согласно постановлению правительства, начиная с 1 сентября по меньшей мере 80 процентов всех сотрудников госорганов, медицинских, фармацевтических и научных учреждений, учебных заведений, также работников коммунальных органов, сферы транспорта и коммуникаций, социальной сферы, предприятий торговли и общественного питания, туристических объектов должны получить первую дозу, а к 1 октября - вторую дозу вакцины от коронавируса, либо должны иметь сертификаты иммунитета от COVID-19.
В Абхазию доставлена очередная партия гуманитарной помощи от ЕС и ПРООН
В связи с кризисной ситуацией, сложившейся из-за COVID-19, Европейский Союз осуществил поставку необходимого груза для медицинских учреждений самопровозглашенной республики Абхазия, сообщили «Апсныпресс» в сухумском офисе ПРООН.
В сообщении говорится, что в ответ на недавний тревожный всплеск случаев инфицирования COVID-19, через Совместный Координационный Механизм ЕС и ПРООН был поставлен гуманитарный груз, включающий защитное снаряжение, пульсоксиметры, цифровые термометры, а также санитарно-гигиенические предметы для поддержки медицинских учреждений.
Поставка организована на основании запросов Гудаутской центральной больницы, Амбулаторного центра COVID-19, Гальской центральной районной больницы и Сухумской городской инфекционной больницы.
В поставляемый груз также входят 200 медицинских костюмов биозащиты, 1600 одноразовых медицинских халатов, 18 000 бахил, 7000 медицинских шапочек, 100 цифровых термометров, 60 пульсоксиметров, 550 литров дезинфицирующего средства для рук, 300 литров дезинфицирующих средств и 50 литров жидкого мыла.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 199 человек. Зарегистрировано 380 летальных случаев. Выздоровели 21165 человек.
Глава МИД ФРГ высказался за переговоры с «Талибаном»
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что западным странам стоит вести переговоры с талибами, чтобы не допустить роста терроризма в Афганистане (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Министр заявил об этом 31 августа во время визита в Катар.
Маас отметил, что необходимо воспрепятствовать возникновению нестабильности в Афганистане, которая "способствовала бы подъему терроризма" и серьезно повлияла бы на соседние государства. Министр также допустил открытие посольства Германии в Афганистане при власти талибов – по оценкам Мааса, в Афганистане остаются еще около 300 граждан Германии.
При переговорах с талибами речь идет не о "формальных вопросах признания", а о решении практических проблем: например, вопроса о дальнейшей работе аэропорта в Кабуле. При этом страны Запада настаивают на выполнении определенных условий: в Афганистане должны соблюдаться права человека, у людей должна быть возможность покидать страну, а также в Афганистане не должны укрывать террористические группировки.
31 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не спешат признавать правительство "Талибана", а возможное введение санкций зависит от поведения талибов. Псаки подчеркнула, что у Вашингтона "есть огромные рычаги влияния на Талибан, включая доступ к мировому рынку".
На данный момент США, Турция и Катар ведут работу над возобновлением гражданских рейсов из аэропорта Кабула.
- 30 августа американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет. Операция в этой стране была начата вскоре после терактов 11 сентября, организатором которых выступил лидер террористического движения "Аль-Каида" (запрещено в России) Усама бин Ладен, живший тогда в Афганистане. Помимо "Аль-Каиды", противниками США в этой войне долгое время были и талибы.
В «Рубине» сообщили, что Хвича Кварацхелия пока остается в клубе
Российский футбольный клуб «Рубин» не получал предложений о трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия от клуба Английской премьер-лиги «Тоттенхэм». Об этом генеральный директор казанской команды Рустем Сайманов рассказал порталу «РБК Спорт».
«Хвича едет в сборную и пока остается в «Рубине». Предложения от «Тоттенхэма» не поступило», – сказал Сайманов.
20 августа стало известно, что «Рубин» временно исключил из заявки Хвичу Кварацхелия. В клубе объяснили это решение тем, что футболист получил травму.
Сообщалось, что к игроку проявляет интерес ряд европейских клубов, в частности английский «Тоттенхэм». Отец футболиста также говорил о намерении сына попробовать свои силы в Европе.
Полузащитник присоединился к «Рубину» летом 2019 года, до этого он на правах аренды выступал за «Локомотив». До переезда в Россию Кварацхелия играл за «Рустави» и «Динамо» (Тбилиси). В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Кварацхелия провел 23 матча в составе «Рубина», в которых ему удалось забить четыре гола и отдать четыре результативные передачи.
Премьер Грузии о реформах: «Рим не сразу строился»
«Рим не сразу строился», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря о реформах, о необходимости которых вновь активно заговорили на Западе.
«Это процесс, вчера мы слышали заявление ЕС, это нормальный процесс. Есть несколько расходящихся позиций. Мы считаем, что мы провели фундаментальные реформы в судебной системе, этот процесс еще не завершен, этот процесс продолжается. Как говорится, Рим не сразу строился, на все нужно время», – сказал Гарибашвили.
При этом он напомнил, что власти решили воздержаться от получения второй части макрофинансовой помощи ЕС, поскольку правительство приступило к сокращению внешнего долга страны, пишет СОВА.
Гарибашвили также заявил, что «судебная система Грузии намного опережают судебную систему действующих стран-членов ЕС».
- Неожиданное решение грузинского правительства отказаться от очередного транша макрофинансовой помощи ЕС накануне вызвало бурю негодования у оппонентов власти. Критикуют грузинские власти и западные политики.
«Европарламентарий мне не начальник, мой начальник - грузинский народ» – Гарибашвили
Европарламентарий мне не начальник, мой начальник – грузинский народ, – так ответил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон. По его словам, депутаты Европарламента не должны делать поверхностных заявлений.
«Если они заинтересованы в выяснении ситуации и сути дела, они должны выяснить это, а не делать поверхностные заявления. Мне все равно, кто что сказал, я говорю нашим людям, что это был кредит, а мы отказались брать дополнительные кредиты», – заявил Гарибашвили.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что правительство Грузии не выполнило условия для получения второго транша микрофинансовой помощи ЕС и поэтому не может отказаться от того, на получение чего оно не имело права. Об этом пишет Общественный вещатель Грузии.
«К сожалению, правительство Грузии не выполнило условия для получения второго транша микрофинансовой помощи ЕС: судебная система и т.д. Вы не можете отказаться от того, на получение чего не имеете права. Мы поддерживаем грузинский народ», – заявила Крамон.
- Неожиданное решение грузинского правительства отказаться от очередного транша макрофинансовой помощи ЕС накануне вызвало бурю негодования у оппонентов власти. Критикуют грузинские власти и западные политики.
В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим в теракте
В день 17-й годовщины теракта в школе №1 в Беслане началась трёхдневная Вахта памяти. У здания школы собрались более тысячи человек. Траурная церемония традиционно началась в 9:00, а в 9:15 раздался школьный звонок – именно в это время во двор школы ворвалась группа террористов.
В течение трёх дней сюда будут приезжать жители Северной Осетии для возложения цветов, а по вечерам будут зажигаться свечи.
3 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский в спортзале полуразрушенной школы проведёт божественную литургию, а в 13:05 пройдет траурная церемония. После этого траурные мероприятия переместятся на мемориальное кладбище "Город ангелов".
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1 100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
- Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев был приговорён к пожизненному заключению.
- Ранее сообщалось, что правительство России впервые включило в бюджет расходы на лечение и реабилитацию в иностранных клиниках жителей Северной Осетии, которые пострадали в тех событиях. Льготы обещают предоставить восьми наиболее нуждающимся бесланцам. В ответ на это в комитете "Матери Беслана" отметили, что в постоянном внимании медиков нуждаются около сотни бывших заложников.
Отдыхающий из Самары ранил в Пицунде хозяина гостиницы и туристку
Житель Самары Александр Савинкин, отдыхавший в пицундском отеле «Сэр Рэмбо», нанес ножевые ранения хозяину гостиницы и туристке из Новосибирска, сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
«Состояние алкогольного опьянения, в котором прибывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резанных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу», – информирует пресс-служба.
Савинкина по горячим следам сотрудники пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома, на месте происшествия изъят нож.
По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения, передает «Апсадгьыл-инфо».
- В июне текущего года в пицундском ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща» ранили двух российских туристов. По данным следствия, ссору с посетителями ресторана затеял житель Абхазии Дмитрий Пилия, который после этого произвел девять выстрелов из пистолета.
- Пилия предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также в незаконном хранении наркотического вещества.
COVID-19 в Грузии: 3886 новых случаев, 74 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 74 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7482.
За сутки в стране выявили 3886 новых случаев коронавируса. Накануне провели 52 162 теста: PCR-тестов – 22 033, экспресс–тестов на антиген – 30 129.
Выздоровели еще 4103 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 553 697, выздоровевших – 497 517.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии снизился до 7,45%, за последние 14 дней составляет 9,99%, за неделю – 9,36%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 26 201 человек, всего в Грузии использовано 1 210 746 вакцин, полностью вакцинированы 393 420.
Российская фигуристка Губанова будет выступать за Грузию
Российская фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии. Об этом сообщила грузинская Федерация фигурного катания в Instagram.
«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где мы впервые увидим новые программы Анастасии в этом сезоне!» - говорится в сообщении.
18-летняя Анастасия Губанова – серебряная медалистка челленджера «Золотой конек Загреба» сезона 2018/2019 и финала Гран-при среди юниоров сезона 2016/2017. Ранее спортсменка опубликовала в Instagram фото на льду с сердечками и грузинским флагом, пишут российские СМИ.
Газета «Спорт-Экспресс» отмечает, что физически Губанова скорее всего останется в Санкт-Петербурге и продолжит тренироваться у своего наставника Евгения Рукавицина.
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что переход российской фигуристки Анастасии Губановой в сборную Грузии был одобрен в прошлом году.
«Губанова еще в прошлом году перешла выступать за сборную Грузии, и мы дали согласие на этот переход», – сказал Коган.
Зеленский в США обсудил с министром энергетики «Северный поток – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом США. Его переговоры с президентом Джо Байденом пройдут, как ожидается, 1 сентября. В их преддверии Зеленский встретился в Вашингтоне с рядом представителей американской администрации.
Зеленский, в частности, встретился с министром обороны Ллойдом Остином. После встречи было подписано соглашение между Украиной и США об основах оборонного партнёрства. Ранее агентство AP сообщило о том, что Вашингтон принял решение выделить Украине дополнительно 60 миллионов долларов для укрепления обороноспособности.
На встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм Зеленский призвал Соединённые Штаты и их союзников разработать эффективные меры против "использования Россией природного газа в качестве оружия". Президент Украины призвал начать трёхсторонние консультации с участием США, Украины и Германии по вопросу сохранения транзита российского газа через украинскую территорию после возможного запуска газопровода "Северный поток – 2". Как говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, стороны совпали во мнениях относительно рисков, которые представляет собой этот проект.
Также обсуждалось сотрудничество в сфере ядерной энергетики, а также борьбы с изменениями климата. Украина и США подписали совместное заявление о сотрудничестве по вопросу "зелёной трансформации" энергетики. Также подписан меморандум между украинским "Энергоатомом" и американской корпорацией Westinghouse о совместном сооружении новых энергоблоков украинских АЭС. Всего речь может идти о строительстве 5 энергоблоков, стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов.
Ожидается, что вопрос о "Северном потоке – 2" будет подниматься и во время встречи Зеленского и Байдена. Администрация США неоднократно заявляла, что выступает против реализации этого российско-германского проекта, однако она воздержалась от санкций в отношении компании-оператора газопровода, что вызвало недовольство в Киеве. Среди других возможных тем переговоров лидеров двух стран – аннексия Россией Крыма и продолжающийся конфликт в Донбассе, военно-техническое сотрудничество США и Украины, борьба с коррупцией.
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