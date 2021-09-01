США не успели эвакуировать спасшего Байдена афганского переводчика

Американские власти не смогли вывезти из Афганистана местного жителя – переводчика, который 13 лет назад помог спасти Джо Байдена и двух его коллег, оказавшихся на подконтрольной талибам территории. Об этом рассказал сам переводчик, сообщает The Wall Street Journal.

Афганец Мохаммед, чье полное имя не раскрывается, обратился лично к главе Белого дома с просьбой эвакуировать его. «Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», – сказал Мохаммед американской газете.

В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном и вынуждены были приземлиться в одном из отдаленных районов страны из-за разыгравшейся снежной бури. Они подали сигнал бедствия, и откликнулся на него именно Мохаммед – местный житель, работавший по контракту с армией США в качестве переводчика. Впоследствии ему пришлось провести 30 часов на холоде вместе с американскими военнослужащими и афганскими силами безопасности, которые обеспечивали безопасность американских конгрессменов.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя просьбу Мохаммеда о помощи, заявила, что Соединенные Штаты полны решимости вывести его и его семью из страны. «Мы вытащим вас. Мы ценим Вашу самоотверженность», – сказала она.

Мохаммеда должны были эвакуировать вместе с тысячами других афганцев, работавших по контракту с американскими войсками, однако до сих пор этого так и не удалось сделать: возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы. На выходе из кабульского аэропорта Мохаммед узнал, что выезд разрешен только ему одному, но не членам его семьи. Кончилось тем, что всем им пришлось запереться дома и скрываться от талибов. «Я не могу выйти из дома, – приводит его слова WSJ. – Я очень напуган».

К понедельнику США завершили вывод войск из Афганистана. Закончился и основной этап эвакуации. Ее наиболее интенсивная фаза продлилась всю последнюю неделю августа. За это время американские власти вывезли из страны порядка 120 тысяч афганских граждан – тех, кто работал с силами НАТО, членов их семей, а также многих других представителей уязвимых категорий населения, которым грозит расправа со стороны движения Талибан.

Несмотря на внушительное число эвакуированных, в Афганистане остались те, кому так и не удалось уехать до завершения американской миссии – им просто не успели оформить документы. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, это произошло в том числе из-за хронической нехватки кадров в визовой системе. Он напомнил, что уже с марта число выдаваемых виз выросло практически в 10 раз – со 100 до 800 в неделю, а оформляли их в сверхсрочном порядке.