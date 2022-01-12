США не увидели шагов Москвы по деэскалации конфликта с Украиной

Более 15 миллионов человек заразилось COVID-19 по всему миру за прошедшую неделю. Это максимум за все время пандемии. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 55 процентов, при этом смертность почти не изменилась. Об этом сообщается на сайте Всемирно организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки. В Юго-Восточной Азии рост новых случаев коронавирусной инфекции на прошлой неделе превысил 400 процентов.

При этом смертность из-за COVID-19 выросла в Африке (на 84 процента) и в Америке (на 26 процентов), но снизилась в Европе и в Юго-Восточной Азии — на 10 и 6 процентов -соответственно. За прошедшую неделю было зафиксировано более 43 тысяч новых смертей из-за COVID-19 во всем мире.

Резкий рост числа заражений COVID-19 связан с распространением штамма-"омикрон", который был обнаружен в ЮАР в конце ноября, и, по последним данным, более заразен, чем другие варианты коронавируса, вызывающего COVID-19.

По оценкам европейского бюро ВОЗ, в ближайшие 6–8 недель более половины населения Европы будут заражены новым штаммом коронавируса.

В России случаи заражения "омикрон"-штаммом обнаружены в 13 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Власти готовятся к взрывному росту заболеваемости. По её словам, Роспотребнадзор не исключает возможность выявлять «шестизначные цифры» заражений. Таким образом, речь может идти об уровне до одного миллиона заболевших в день. Накануне в США выявили один миллион 350 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это максимум за все время пандемии.

В Москве во вторник число заражений подскочило до максимума с начала ноября – 4635 инфицированных, что почти на 67 процентов больше, чем в понедельник. Мэр столицы Сергей Собянин связал рост новых случаев с распространением "омикрона". Власти Москвы ожидают значительного ухудшения обстановки в течение 7–10 дней. "Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем в предыдущие волны заболеваемости",— предупредил Собянин.

Глава Роспотребнадзора ранее отмечала, что инкубационный период у "омикрон"-штамма короче: человек может быть заразен уже через сутки-двое, а симптомы заболевания проявляются на третьи-пятые сутки.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что говорить о менее тяжелом течении заболевания при заражении "омикроном" нельзя. "К сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки заполнены", — сообщил он.

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 17 946 новых случаев заражения COVID-19. Умерли за сутки 745 пациентов.