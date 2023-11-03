США объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн

Соединенные Штаты выделили новый пакет помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Минобороны США.

Пентагон воспользуется президентскими полномочиями по изъятию вооружений, чтобы отправить Киеву оружие из запасов ведомства на сумму до 125 миллионов долларов. Также пакет включает до 300 миллионов долларов из средств Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

В пакет помощи войдут снаряды для NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы «Джавелин», более 3 млн патронов и гранат, 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования и другое. Также Украина получит средства с лазерным наведением для противодействия дронам.

«Администрация президента США продолжает призывать Конгресс выполнить свои обязательства перед народом Украины, предоставив дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для защиты от российской агрессии. <...> Помощь в обеспечении безопасности Украины – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», – говорится в сообщении Пентагона.

2 ноября Палата представителей Конгресса США приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов в борьбе с ХАМАС без упоминания Украины. Это произошло несмотря на настойчивые утверждения демократов в Сенате, что у этого законопроекта нет будущего, и на обещание Белого дома наложить на него вето.

Ранее Байден попросил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов на сумму 106 миллиардов долларов, включающий финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь.

Ожидается, что принятый в четверг Палатой представителей план республиканцев по предоставлению помощи Израилю столкнется с противодействием в Сенате, где демократы требуют в одном пакете также выделить средства на поддержку Украины и Тайваня.