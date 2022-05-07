США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

Российский фрегат, состоящий на вооружении Черноморского флота России, горит у острова Змеиный. Об этом 6 мая сообщает одесское издание «Думская». Украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что фрегат «Адмирал Макаров» был «наказан богом моря».

По предварительной информации издания «Думская», корабль был поражен украинской ракетой «Нептун». На борту фрегата произошел взрыв с последующим горением. СМИ сообщает, что над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из аннексированного Крыма вышли спасательные суда.

СМИ обращает внимание, что информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вечером 5 мая. Издание «Думская» пишет, что «получило подтверждение, что такой инцидент действительно произошел».

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил об инциденте с фрегатом в своем Telegram-канале.

«Друзья, всем привет с Одессы-мамы, классные новости. Есть такой «Адмирал Макаров», у него есть еще «брат» – «Адмирал Эссен». Человек и корабль. Ему стало очень плохо. Снова «наказал» бог моря этих негодяев. И еще один русский военный корабль ну не полностью пошел куда нужно, но получил достаточно и надеюсь скоро тоже пойдет тоже туда, куда нужно», – рассказал Гончаренко.

По предварительной информации Гончаренко, фрегат сильно поврежден, но остается на плаву.

В условиях боевых действий нет возможности независимо проверить эту информацию.

Украинские и российские военные официально не сообщали об инциденте с фрегатом «Адмирал Макаров».

4 мая корреспондент Крым.Реалии сообщил, что в главной базе Черноморского флота России в Севастополе находится большая часть боевых кораблей, в море выведены шесть кораблей с ракетами на борту.

Флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул, по сообщению Министерства обороны РФ, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера произошла после масштабного пожара впоследствии, предположительно, удара 13 апреля украинскими ракетами «Нептун».

При этом, как утверждали в Минобороны России, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.

До 22 апреля российские власти не раскрывали информацию, есть ли погибшие в результате затопления крейсера «Москва». Родные моряков начали сообщать о пропавших без вести в социальных сетях.

Минобороны России признало гибель на «Москве» только одного человека – старшего мичмана Ивана Вахрушева. Российское оборонное ведомство утверждает, что 27 моряков пропали без вести, 396 – эвакуированы. Вахрушева похоронили в Севастополе.

Согласно предварительной оценке украинской стороны, Россия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа затонувшего российского крейсера «Москва».

Независимого подтверждения данных о потерях России на крейсере «Москва» нет.

Крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области, именно к этому крейсеру относились, ставшие мемом, слова «Русский военный корабль, иди на ***».