США объявят о новом пакете помощи для Украины несмотря на кризис

США объявят о новом пакете военной помощи Украине несмотря на бюджетный кризис. Речь идет о сумме 200 миллионов долларов, сообщает Reuters.

По данным агентства, Киеву направят боеприпасы и технику, которые были включены в прошлые пакеты. США объявят об этом решении 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе. Деньги будут выделены из оставшихся у Пентагона 5,4 миллиардов долларов, которые освободились после переоценки стоимости поставленного Украине вооружения.

30 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о 45-дневном временном бюджете. Он поможет избежать приостановки работы правительства. Средства на помощь Украине во временном бюджете не предусмотрены.

Минобороны США предупредило, что если Конгресс не примет меры, то финансирование Украины закончится в ближайшие месяцы. У военного ведомства, помимо упомянутых выше 5,4 млрд долларов, осталось для этих целей чуть больше полутора миллиардов долларов из 30 миллиардов, ранее выделенных Конгрессом для пополнения запасов взамен вооружений, отправленных Украине.