США оценивают навыки украинских пилотов для обучения управлению F-16

По меньшей мере, два украинских пилота в настоящее время находятся в США и тренируются на авиасимуляторах на военной базе в Тусоне, в штате Аризона. Цель этих тренировок - оценить навыки пилотов, чтобы понять сколько времени займет программа обучения украинских военных лётчиков на современных западных самолётах, в том числе истребителях F-16. Об этом сообщают NBC News и CNN со ссылкой на источники.

Оценку украинских пилотов проводит 162-й истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, который специализируется на обучении полётам на истребителях F-16, сообщили два американских чиновника.

Ожидается, что уже в марте в США прибудут еще 10 украинских пилотов для такой аттестации.

Украина ранее призывала страны Запада к поставкам боевых самолётов. Речь идёт главным образом об истребителях F-16. На данный момент ни одна страна не поставляла Киеву боевых самолётов.

Вопрос о предоставлении Киеву истребителей страны НАТО обсуждают с конца января. Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден ранее также заявил, что не рассматривает такую возможность . В то же время, по информации The New York Times, в администрации президента США не исключили передачу Киеву американских истребителей F-16 через третьи страны.

В конце февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что в Вашингтоне обсуждают возможность предоставления Украине истребителей четвёртого или пятого поколений. При этом она уточнила, что решение о вероятных поставках будет принято после оценки потребностей Киева.