Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье заявил, что Пентагон перебросит ближе к Израилю авианосец «Джеральд Форд», крейсер «Норманди» и несколько эсминцев из состава авианосной ударной группы. Израиль получит дополнительное вооружение и боеприпасы, в том числе к системе ПРО «Железный купол». Для демонстрации силы и поддержки Израиля США увеличат количество ударных самолетов на авиабазах в регионе.

«Сейчас я мыслями – с народом Израиля и многочисленными семьями, потерявшими близких в результате отвратительной террористической атаки ХАМАС», – говорится в заявлении Остина, опубликованном в воскресенье. Текст опубликовала радиостанция Голос Америки.

Ранее о выделении дополнительной помощи Израилю распорядился президент США Джо Байден. Он дважды разговаривал с премьер-министром страны Беньямином Нетаньягу, канцелярия израильского политика сообщила, что Байден пообещал ему «непоколебимую поддержку».

Канал «Аль-Джазира» передает, что принятые Вашингтоном меры прокомментировали в ХАМАС: «отправка авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага».