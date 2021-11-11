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США поддержали дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе
Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
США поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. По словам Блинкена, Белый дом продолжает поддерживать деэскалацию в Донбассе.
Госсекретарь также отметил, что Соединённые Штаты обеспокоены деятельностью России у границ с Украиной. По словам Блинкена, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы, но американские власти опасаются, что Кремль способен на провокации. Кулеба при этом назвал действия России на границе "очень агрессивными", сообщает Reuters.
Кроме того, Вашингтон и Киев объявили о подписании новой хартии стратегического партнёрства на ближайшие 10 лет. В документе, в частности, говорится, что сотрудничество сторон чрезвычайно важно для безопасности Украины и Европы в целом.
Внешнеполитические ведомства также подчеркнули стремление Киева к проведению демократических реформ и отметили приверженность суверенитету Украины в пределах международно признанных границ, включая аннексированный Крым.
Другие новости дня
В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
В ходе встречи глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Переговоры прошли при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Ховаева от России, Эндрю Шафера от США и Бриса Рокфея от Франции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией», – говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана отметили, что в переговорах также принял участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
«Министр Джейхун Байрамов представил противоположной стороне позицию Азербайджана по послевоенной ситуации», – добавили в пресс-службе ведомства.
МИД Армении пока не сообщает о встрече. Как пишет Радио Азатутюн, министры иностранных дел двух стран принимают участие в сессии Генассамблеи ЮНЕСКО во французской столице.
Карл Бильдт о суде над Саакашвили: даже при Сталине не заходили так далеко
Шведский дипломат Карл Бильдт, занимавший пост министра иностранных дел в годы правления в Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировал судебный процесс над экс-президентом. В своем Twitter он написал, что таких нарушений не было даже в годы сталинских репрессий в СССР, пишет СОВА.
«Действительно возмутительно, что Михаилу Саакашвили отказывают даже в праве присутствовать на его собственном суде. Даже знаменитые московские открытые процессы сталинских советских времен не заходили так далеко», – пишет он.
В своем твите экс-глава МИД и бывший премьер Швеции поделился новостью о том, что международная правозащитная организация Amnesty International охарактеризовала события вокруг Саакашвили как «явную политическую месть».
Захарова о формате «3+3»: слышим из Тбилиси противоречивые заявления
В Москве считают, что планы по запуску формата «3+3» необходимо перевести в практическое русло. Об этом, отвечая на вопрос журналиста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия поддержала эту инициативу. Полагаем, что пришло время перевести планы по запуску данного формата в практическое русло. Что касается позиции Грузии, то слышим из Тбилиси противоречивые заявления насчет участия в этом консультативном механизме. Но это позиция суверенной страны. Исходим из того, что формат «3+3» отвечает интересам всех государств региона», – сказала она.
Говоря о противоречивых заявлениях, Захарова, предположительно, имела в виду слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани. 7 октября он заявил, что в больших геополитических проектах Грузия все равно будет представлена «в какой-то форме» – «безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту». Ранее Залкалиани говорил, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3».
«Аэрофлот» может попасть под санкции из-за мигрантов
Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского перевозчика "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным собеседника агентства, под ограничения могут попасть физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе ЕС через белорусскую территорию. Санкции также могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines. Объявить об ограничениях Брюссель может уже в начале декабря, утверждает источник Bloomberg.
Ранее о возможных санкциях в отношении "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса писало издание Politico. Вопрос вероятных ограничений против авиаперевозчиков также обсуждали президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября. Тогда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.
Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Евросоюз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко. Варшава считает, что к организации потока беженцев имеет отношение президент России.
Глава МИД Беларуси: «Крым сейчас – российская территория»
Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях после заявлений Владимира Макея
Глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что аннексированный Крым сейчас является "российской территорией".
"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", – сказал Макей.
МИД России и Кремль заявление Макея пока не комментировали. Официально Минск не заявлял о признании Крыма российским, хотя и не выступал с осуждением аннексии.
Украинское внешнеполитическое ведомство предупредило, что высказывание белорусского министра может привести к непоправимым последствиям в отношениях двух стран. Киев исходит из того, что Минск официально поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Летом Александр Лукашенко говорил, что готов признать Крым частью России только после того, как это сделают все российские олигархи. В начале ноября Лукашенко во время заседания госсовета Союзного государства отметил, что российский президент не пригласил его с собой в поездку на полуостров. Владимир Путин в ответ пообещал показать Лукашенко установленный в Севастополе памятник, посвящённый окончанию Гражданской войны в России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым.
Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, проведённого после ввода на полуостров российских войск и вопреки законодательству Украины. Аннексию не признали большинство стран мира. США и Евросоюз ввели в отношении Москвы санкции. Впоследствии они неоднократно продлевались. Кремль называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости" и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над Крымом Киеву.
Европейский суд по правам человека призвал Саакашвили прекратить голодовку
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил сторонам свое решение по иску «Саакашвили против Грузии», по поводу запроса о применении временной меры.
Решение Европейского суда вызвало разные оценки в Грузии – и в правительстве, и в оппозиции по-своему ставят акценты при прочтении письма из Страсбурга, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Суд с целью соблюдения интересов сторон и надлежащего ведения дела, решил призвать заявителя (Михаила Саакашвили) прекратить голодовку.
Суд также решил, что правительство должно сообщить ему (суду) о нынешнем состоянии здоровья аппликанта (Михаила Саакашвили) (также, как и о проведенном в тюремной больнице медицинском лечении) и (правительство) должно обеспечить его безопасность во время нахождения в тюрьме и соответствующее медицинское лечение/обслуживание в период после прекращения голодовки», – сказано в документе.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Страсбургский суд не удовлетворил иск Саакашвили, в котором он добивался перевода в гражданскую клинику.
«Европейский суд сообщил правительству Грузии в письме от 10 ноября 2021 года, что в этот день адвокаты Саакашвили обратились к суду со следующим требованием: немедленно перевести Михаила Саакашвили из лечебного учреждения №18 (где, по утверждению истцов, не защищены соответствующим образом его здоровье и безопасность) в многопрофильную гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил это требование истцов и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку. Правительство Грузии до 24 ноября 2021 года должно представить Европейскому суду информацию о состоянии здоровья и безопасности истца», – пояснил Брегадзе на своей странице в Facebook.
Один из адвокатов Саакашвили, Ника Гварамия, провел брифинг, на котором обратил внимание на то, что Страсбургский суд удовлетворил требование адвокатов Саакашвили о применении временных мер.
«Дело Михаила Саакашвили возведено в приоритет, сторонам дали определенный срок для вноса иска. Рассмотрение дела произойдет быстро. Требование принять временное мероприятие было удовлетворено. Суд призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, однако этим фактом признает, что Саакашвили голодает», – сказал Гварамия.
По его словам, суд поручил властям Грузии немедленно проинформировать о сегодняшних мероприятиях и предоставить детальную информацию по поводу тех медицинских процедур, которые были проведены в тюремном учреждении.
«Суд обязал правительство обеспечить безопасность и лечение заключенного, а также напомнил, что они обязаны на высшем уровне обеспечить адекватное лечение и безопасность в том случае, если Саакашвили прекратит голодовку. Нам поручено предоставить информацию Страсбургскому суду. Суд напоминает властям, что любое нарушение этого распоряжения с их стороны будет считаться нарушением Конвенции», – добавил Гварамия.
«Конечно же, мы бы предпочли, чтобы было прямое указание на перевод Саакашвили в гражданскую клинику, однако такие вещи на практике так не происходят. Мы достигли главного – Страсбургский суд признал, что Саакашвили голодает и обязал правительство следить за тем, чтобы даже волос не упал с головы Саакашвили», – подчеркнул Гварамия.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 1 октября и с тех пор не прекращает голодовку, в ЕСПЧ представляли адвокаты: Тамта Мурадашвили, Димитрий Садзаглишвили и Бека Басилая. Срок для предоставления дополнительной информации сторонам установлен до 24 ноября 2021 года.
В Абхазии подтверждено 126 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 455 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 71 пациент. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 40 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 24, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 109 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 906 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27 688 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Прокуратура запретила Саакашвили говорить по телефону
Несмотря на решение суда, отменившего меру предварительного заключения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по одному из уголовных дел, ему все еще запрещено говорить по телефону. Такое решение прокуратура приняла «исходя из интересов правосудия», заявил на брифинге заявил прокурор Джаржи Циклаури, передает агентство «Новости-Грузия».
Тбилисский городской суд сегодня упразднил меру пресечения для экс-президента по делу о событиях в ноябре 2007 года. Суд счел это излишним, исходя из того, что Саакашвили и так отбывает наказание в тюрьме по двум другим уголовным делам, приговоры по которым уже были вынесены ранее заочно.
Адвокаты Саакашвили указывают на то, что отмена меры пресечения автоматически означает, что Саакашвили, уже в статусе отбывающего заключение может получить право на телефонные разговоры.
Однако в прокуратуре пояснили, что у них есть право ограничить определенные права заключенного. Прокурор подчеркнул, что суд упразднил только меру пресечения, но не ограничение в правах.
«Сторона обвинения, исходя из интересов правосудия, ограничили определенные права обвиняемого, в том числе право на телефонные разговоры. Это ограничение остается в силе, так как у нас есть легитимное право, и мы используем его в интересах правосудия», - сказал Циклаури.
- Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидание и правом на переписку через «Почту Грузии». 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси. После этого его посещали только адвокаты и врач.
«Национальное движение» завтра проведет очередной митинг в Тбилиси
«Завтра в Тбилиси в 14:00 у памятника Важа-Пшавела у одноименной станции метро пройдет митинг, и мы ждем всех, кто уже твердо убежден, что власть копирует Россию и Беларусь», - заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
Как отметил Ника Мелия, сегодня снова себя обнажил режим, который опирается исключительно на насилие, на преступную полицию. По его словам, этот режим будет сломлен мирными, непрерывными, последовательными и дисциплинированными акциями, передает Общественный вещатель Грузии.
«Этот режим обречен на поражение, сейчас требуется твердость, воля и спокойствия, поражение этого режима - лишь вопрос времени», - сказал Ника Мелия.
Прокурор: Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили на суде
Обвинение не против присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на заседании судов и согласна прийти на заседание как в суд, так и в тюрьму и даже на его дистанционное присутствие, заявил прокурор Джарджи Циклаури сегодня, 10 ноября, на брифинге после судебного процесса.
На сегодняшнем процессе прокурор по делу об эпизоде 7 ноября Циклаури подал ходатайство о привлечении осужденного Михаила Саакашвили к судебным процессам в пенитенциарном учреждении или дистанционно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили и преследовали другие цели. В частности, они отказались от предложенных нами альтернативных путей - проведения заседания в пенитенциарном учреждении, или дистанционно. Они хотели не правосудия, а устроить шоу», - сказал Циклаури.
По его словам, прокуратура готова и в присутствии Саакаашвили доказать его вину по этому делу, представив доказательства.
Прокурор сообщил, что по делу опрошено 150 свидетелей, среди которых пострадавшие во время событий в ноябре 2007 года. «Я обещаю всем десяткам пострадавших по делу 7 ноября, что все обвиняемые понесут полную ответственность за свои преступления», - сказал Циклаури.
Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники в деле о разгоне митинга 7 ноября и погроме в телекомпании «Имеди» обвиняются в превышении должностных полномочий, им грозит от 5 до 8 лет.
Мэр Цаленджиха объяснил, почему не встретился с премьером
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня провел встречу с мэрами, победившими на выборах в органы местного самоуправления. Гарибашвили пообещал районам поддержку со стороны центрального правительства и от себя лично, чтобы заявленные во время предвыборной кампании проекты и инициативы были реализованы как можно скорее, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ноизбранный мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава заявил, что хоть и отказался от сегодняшней встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, но готов сотрудничать с правительством на благо муниципалитета.
«Я полностью готов сотрудничать с правительством Грузии. Я также призываю международные неправительственные донорские организации вместе с правительством Грузии поддержать видение и проекты, которые представит самоуправление Цаленджихского района», - написал Харчилава на на своей странице в Facebook.
По словам оппозиционного мэра, он отказался от встречи с премьером, так как считает, что результаты выборов были сфальсифицированы во многих городах и солидарен с проигравшими коллегами. «Масштабы нарушений отражены в строгих оценках международных и местных миссий наблюдателей», - написал Харчилава.
Кроме того, Харчилава присоединяется к требованию своих однопартийцев о немедленном переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Отношение к Саакашвили Харчилава назвал «бесчеловечным».
- По итогам второго тура местных выборов, Харчилава обошел своего соперника – представителя правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Гулордава с небольшим отрывом – 51,11% против 48,89%. Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
- Мэры 44 районов Грузии приступили к исполнению своих обязанностей после первого тура выборов 2 октября. Мэры еще 20 городов и муниципалитетов, в том числе Тбилиси, определись во втором туре 30 октября. В 63 из 64 городах и районах победители кандидаты от правящей партии.
В Нагорном Карабахе открылась «Аллея российской славы»
На территории военного городка российских миротворцев в Нагорном Карабахе сегодня открылась «Аллея российской славы», в которой установлены бюсты 10 выдающихся деятелей истории и культуры России - Александра Невского, Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Карамзина, Льва Толстого, Антона Чехова, Василия Шукшина и Михаила Шолохова.
В церемонии открытия аллеи принял участие также первый командующий российским миротворческим контингентом, а ныне заместитель командующего Южным военным округом ВС России, генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
«Открытие аллеи было посвящено первой годовщине размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе», – сообщает официальное российское информационное агентство ТАСС.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках трехстороннего заявления о прекращении боевых действий, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года. Согласно заявлению, срок пребывания миротворческого контингента РФ – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о необходимости его вывода из Карабаха.
В Саратовской области 18 сотрудников ФСИН уволены после видео с пытками заключённых
18 сотрудников саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний уволены после публикации видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 подвергнуты "строжайшей дисциплинарной ответственности". Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления ФСИН Антон Ефаркин, его слова приводит "Интерфакс".
Видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключённых в тюремной больнице и других учреждениях ФСИН были обнародованы в начале октября, публикация материалов продолжается. Как утверждается, они попали к правозащитникам проекта Gulagu.net через осуждённого программиста Сергея Савельева, который в заключении администрировал сети ФСИН. Он был объявлен в розыск по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации.
Сегодня стало известно, что прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Савельева. Копию постановления опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости". Утверждается, что он уже удалён из базы розыска.
Предполагается, что жертвами пыток могли стать сотни заключённы. Возбуждены пять уголовных дел. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток и ужесточению наказания за них.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что проверку во ФСИН уже ведёт Генпрокуратура и Кремль считает нужным дождаться её окончания.
Меркель попросила Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре попросила президента России Владимира Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщается на её официальном сайте.
В коммюнике говорится, что немецкий политик позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию с прорывающимися в Польшу мигрантами. Она назвала использование мигрантов как инструмента против Европейского союза "бесчеловечным" и попросила президента повлиять на режим в Минске.
В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин предложил организовать прямые переговоры между представителями ЕС и режима Александра Лукашенко. Последнего страны Евросоюза не признают легитимным белорусским президентом после выборов в республике в августе 2020 года. О каких-то договорённостях в ходе беседы обе стороны не сообщают.
Миграционный кризис на белорусской границе со странами ЕС начался в 2021 году после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", – заявил он, выступая перед парламентом, комментируя давление западных стран на Минск из-за непризнания результатов президентских выборов и неприятия развернувшегося в стране жестокого преследования оппозиции.
Многочисленные расследования подтверждают, что связанные с белорусскими властями компании специально организовывали приезд жителей Ирака и Сирии в Минск, чтобы те потом попытались попасть в Евросоюз. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без шенгенской визы несколько раз попытались прорваться в Польшу, сопротивляясь пограничникам и военным.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на чрезвычайном заседании Сейма 9 ноября заявил, что ситуацию курирует лично президент Путин. Минск официально ответственность за кризис не признаёт, Москва её отрицает.
Судебный процесс над Саакашвили продолжится 29 ноября
Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди» продолжится 29 ноября.
Сегодня Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении Саакашвили по данному делу.
Судья пояснила, что суд не видит необходимости использования ареста в отношении Саакашвили – политик уже отбывает срок в тюрьме по двум другим делам.
Суд при этом заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - Зураба Адеишвили (бывший генпрокурор) и Давида Кезерашвили (бывший министр обороны). Оба находятся в розыске.
Ранее адвокаты Саакашвили потребовали от суда доставить политика в зал заседаний, заявив, что в противном случае «суд не может быть справедливым».
В Пенитенциарной службе, в свою очередь, заявили, что «лишены возможности представить обвиняемого/осужденного Саакашвили в тбилисском городском суде». В ведомстве говорят, что приняли решение из-за состояния здоровья Саакашвили, а также недавнего заявления СГБ, в котором говорилось, что сторонники экс-президента могут помешать его переводу в другую тюрьму или клинику.
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- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Адвокаты Михаила Саакашвили заявили отвод судьям
Адвокат Бека Басилая ходатайствует об отводе состава суда, который принял решение рассмотреть дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили без его присутствия в зале заседаний.
«Защита ставит ходатайство по отводу состава суда в связи неспособностью доставить на процесс Михаила Саакашвили. У этого состава суда нет никакого морального права продолжить этот процесс без подсудимого», – заявил Басилая.
Адвокат подчеркнул, что защита требует от суда доставить в зал заседаний, в противном случае «суд не может быть справедливым», добавив, что уже через неделю Михаил Саакашвили физически не сможет явиться на процесс из-за продолжающейся голодовки.
Прямую трансляцию из зала суда организовал адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе, пишет «Интерфакс».
Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что из зала судебного заседания удалили Гиги Угулава – оппозиционера, бывшего мэра Тбилиси, который наряду с Саакашвили является обвиняемым по рассматриваемому делу.
У здания Тбилисского городского суда остаются сторонники Михаила Саакашвили. На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года
Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства перенесло сроки лунной миссии, в рамках которой планируется высадить астронавтов на поверхность спутника Земли, на 2025 год. Об этом объявил журналистам глава NASA Билл Нельсон, сообщает Reuters.
Специалисты, по его словам, технически не успеют подготовиться к высадке астронавтов на Луну в 2024 году. Ранее такую цель ставила администрация Дональда Трампа.
Сдвигается не только высадка астронавтов на Луну, но и другие этапы программы "Артемида", сообщил Нельсон. В частности, облёт спутника Земли кораблем без экипажа, который ранее планировалось провести в 2021 году, перенесен на весну 2022 года, а полёт корабля Orion с экипажем на борту вокруг Луны перенесен с 2023 года на весну 2024 года. Задержка, по словам директора американского космического агентства, вызвана в том числе пандемией коронавируса, а также судебным разбирательством, в ходе которого принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin оспаривала контракт на разработку лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX Илона Маска. Из-за разбирательств в суде, сказал Нельсон, были потеряны почти семь месяцев, которые можно было потратить на подготовку миссии.
"Артемида" – финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по отправке людей на Луну. В проекте примут участие американские частные компании, Европейское космическое агентство, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, ОАЭ, Люксембург и Украина.
При этом в NASA неоднократно подчёркивали, что считают одной из главных задач опередить Китай, чью лунную программу рассматривают как наиболее конкурентоспособную. Китай, активно развивающий свою космическую программу, ранее посадил исследовательский аппарат на поверхность Марса и отправил зонды на Луну.
Югоосетинский Кабмин утвердил бюджет: 83% доходов приходится на РФ
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрило сегодня проект закона «О Государственном бюджете на 2022 год».
Как пишет агентство «Рес», документ был представлен и.о. министра финансов Фатимой Тибиловой на заседании Кабмина под председательством югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. Законопроект теперь будет направлен для утверждения в парламент.
По словам Тибиловой, доходная часть проекта государственного бюджета на 2022 год определена в размере 8,8 млрд рублей с учетом объемов финансовой помощи, оказываемой Южной Осетии Россией в размере 7,3 млрд рублей.
Соответственно, доходная часть югоосетинского бюджета примерно на 83% формируется из вливаний со стороны России.
На заседании Кабмина стало известно, что пенсии в Южной Осетии будут проиндексированы на 7,7% с 1 января следующего года, однако выплаты пенсионеры получат уже в декабре.
Основатель Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключённых
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на Youtube-канале проекта новые видеодоказательства изнасилований заключённых в саратовской тюремной туберкулёзной больнице.
Как утверждает Осечкин, в актах изнасилований участвовали люди, официально трудоустроенные в больницу санитарами и завхозами, а курировали их начальство областного УФСИН, начальник отдела «М» регионального управления ФСБ и один из заместителей директора ФСИН России. В описании к видео правозащитник приводит их фамилии. Всего в списке 13 человек.
«По заданию кураторов капо насиловали и пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев и представителей других народов, населяющих РФ», – утверждает Осечкин.
Со слов Осечкина, видео с изнасилованиями передавали руководству туберкулёзной больницы, после чего файлы с грифом «секретно» переправляли во ФСИН и ФСБ с отчётом о проведённом «специальном мероприятии». После этого оперативники ФСИН и ФСБ либо вербовали жертв пыток и использовали их в качестве негласных агентов, либо, в случае отказа, дискредитировали их в среде заключённых, разглашая факт изнасилования.
В октябре основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.
После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.
Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. В данное время Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.
Кубилюс: грузинам, возможно, придется выбирать – «Грузинская мечта» или ЕС
Политика «Грузинской мечты» вредит имиджу страны, и может помешать интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время онлайн-встречи, организованной НПО «Пограничная зона».
«У меня была возможность поговорить с некоторыми представителями правящей партии Грузии. Я четко сказал им, какие ошибки они совершают: нетерпимые разговоры в отношении оппозиции, неисполнение обещаний, данных лидерам Евросоюза, как это произошло в случае с соглашением Шарля Мишеля, или же отказ от финансовой помощи и неисполнение требований, связанных с этой помощью.
Все это создает Грузии плохой имидж, не только правительству Грузии. Это вредит желанию и воли грузинского народа интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Мы должны сказать об этом четко.
Я не удивлюсь, если настанет время, когда грузинам придется сделать выбор – или нахождение у власти «Грузинской мечты» или реальная интеграция в Евросоюз, поскольку, возможно, комбинация двух этих вещей станет трудной», – заявил Кубилюс.
Ранее депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель раскритиковала и власти, и оппозицию в Грузии из-за создавшегося политического кризиса.
Она говорит, что предупреждала членов правящей партии, что, несмотря на их устремления в отношении ЕС, «они сейчас дальше, чем когда-либо, с точки зрения членства [в Евросоюзе]».
У здания Тбилисского городского суда проходит акция сторонников Саакашвили
Акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в эти минуты у здания Тбилисского городского суда. Участники акции скандируют: «Миша!», «Свободу Мише!», «Рабы Иванишвили!».
На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что Пенитенциарная служба Грузии отказалась доставлять Саакашвили в суд.
На заседании, которое проходит в эти минуты, адвокаты Саакашвили требуют его присутствия на процессе. Адвокат Шота Тутберидзе ведет в Facebook прямую трансляцию из зала судебного заседания.
Отметим, что следствие по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди» продолжается уже восемь лет.
В Южной Осетии выявили 64 новых случая коронавируса, один пациент скончался
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Накануне было проведено 306 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2273 человека, 92 сняты с учета медиков за сутки», – отметила Кочиева.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в цхинвальском медцентре накануне скончалась 84-летняя женщина. В медцентре проходят лечение 127 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации – четыре.
«Были госпитализированы 14 больных, еще 27 выписаны из больницы», – заявила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
Абхазия в 2022 году планирует открыть посольство в Никарагуа
В следующем году Абхазия планирует открыть посольство в Никарагуа. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове заявил на встрече с президентом центральноамериканской страны Даниэлем Ортегой.
«Со следующего года мы планируем открыть здесь полноценное посольство. Это позволит нам еще более динамично развивать наши отношения», – заявил Кове.
Глава абхазского МИДа руководит делегацией, прибывшей в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. По информации Высшего избирательного совета, Ортегу поддержали почти 75% избирателей.
С победой на выборах его поздравили Аслан Бжания и Анатолий Бибилов – президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Ортега признал в 2008 году.
Как пишет русская служба Би-би-си, ожидается, что после нынешних выборов давление на правительство Никарагуа может быть усилено. Так, накануне агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вместе с зарубежными партнерами работает над подготовкой новых санкций против Манагуа.
С призывом подготовить новые санкции против правительства Никарагуа и его официальных лиц выступили министры иностранных дел ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что считает голосование в Никарагуа «полной фальшивкой», а до этого назвал режим Ортеги «одной из самых ужасных диктатур в мире».
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором обвинил Ортегу и его супругу и вице-президента Мурильо в «подготовке фальшивых выборов, не вызывающих доверия».
Ранее сообщалось, что с мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
США заявили о своей обеспокоенности контактами ОАЭ с Башаром Асадом
США обеспокоены фактом прошедшей во вторник встречи министра иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов с президентом Сирии.
"Нас беспокоят сообщения об этой встречи и сигнал, который она подаёт. Как мы ранее уже отмечали, нынешняя администрация не намерена высказывать какую-либо поддержку усилиям по нормализации или реабилитации Башара Асада, считая его жестоким диктатором", - заявил, говоря о позиции Вашингтона, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
От лица администрации президента Джо Байдена Прайс призвал государства ближневосточного региона тщательно изучить сведения, как он выразился, о "зверствах", совершаемых Асадом.
Reuters называет переговоры, которые 9 ноября провели в Дамаске сирийский президент и министр ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, признаком налаживания контактов Асада с государством-союзником США. ОАЭ в своё время поддержали повстанцев, которые пытались свергнуть правительство Башара Асада.
Шейх Абдалла бен Заид – самое высокопоставленное официальное лицо Объединённых Арабских Эмиратов, посетившее Сирию за десять лет после начала там гражданской войны. В этом внутреннем вооружённом конфликте ряд арабских стран поддержали противников Асада, чьи ряды состоят преимущественно из мусульман-суннитов.
По информации офиса Асада, он и глава МИД ОАЭ обсудили отношения и сотрудничество двух стран. Речь шла о новых горизонтах для сотрудничества "в жизненно важных сферах" с целью укрепления инвестиционного партнёрства, отмечается в сообщении из Дамаска.
В свою очередь, государственное информагентство ОАЭ WAM передало, что шейх Абдалла подчеркнул заинтересованность его страны в безопасной, стабильной и единой Сирии. Он также заявил о поддержке всех усилий, направленных на завершение сирийского кризиса.
Руководство ОАЭ одно из тех, кто принимает наиболее активные усилия по нормализации связей с властями в Дамаске. Ранее в этом году страна выступила за возвращение Сирии в Лигу арабских государств, а три года назад ОАЭ возобновили работу своего посольства в сирийской столице.
Два других союзника США в регионе, Иордания и Египет, также предпринимают шаги для нормализации контактов, с тех пор как войска Асада, при поддержке Ирана и России, нанесли поражение повстанцам на большей части территории Сирии. Reuters приводит экспертное мнение о том, что ОАЭ и Египет, к примеру, давно рассчитывают на то, что правительство в Дамаске поможет остановить распространение в регионе радикальных исламистских группировок.
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