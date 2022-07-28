США предлагают $10 млн за информацию о Пригожине и «фабрике троллей»

Нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан, американское посольство и посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться. Об этом заявил сенатор Джеймс Риш в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».

По словам Риша, вызывает разочарование, что такая политизированная риторика занимает столько времени в грузинских СМИ.

«Посол Дегнан и наша команда в посольстве не раз выразили поддержку устремлений грузинского народа от имени Соединенных Штатов, чтобы его будущее было в трансатлантическом сообществе и ЕС. Эти нападки на посла Дегнан, американское посольство и Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться», - заявил сенатор Риш.

По его словам, противостоянию между политическими группами в СМИ уделяется много времени, и такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь посредством добросовестного диалога.

«Это не первый случай, когда политические разногласия выносятся публично в СМИ. Такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь путем добросовестного диалога, а не посредством провоцирующей публичной риторики. Все стороны должны рассмотреть свои различные позиции и найти точки соприкосновения, чтобы добиться реального прогресса. Целенаправленная политическая поляризация грозит грузинскому обществу и меня все более беспокоит будущее Грузии, если она не сможет преодолеть эту дилемму», - заявил сенатор Риш.

Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин, - в свою очередь, отметила сенатор Джин Шахин. По ее мнению, депутаты парламента Грузии должны стать той силой, которая противостоит попыткам посеять недоверие в отношениях между двумя странами.

«К сожалению, мы и раньше видели такого рода тактику, указывающую на сильную волю России распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу и конкретно помешать Грузии в достижении собственных демократических и евроатлантических устремлений. Я призываю законодателей Грузии решительно противостоять распространению этой опасной дезинформации теми, кто хочет подорвать демократию в Грузии и поставить под угрозу создание более справедливого и равноправного будущего для грузинского народа. Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин. Грузинские законодатели должны исполнять ведущую роль в борьбе с попытками посеять разногласия и недоверие. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке наших демократических партнеров, чтобы Грузия сохранила этот курс», - заявила сенатор Джин Шахин.