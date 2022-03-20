США предложили Турции передать Украине российское вооружение

США, возможно, неофициально обсуждают с Турцией возможность передачи Украине российских ракетных комплексов С-400. Об этом пишет Reuters со ссылкой источники.

Собеседники агентства рассказали, что в феврале США обсуждали с турецкими союзниками возможность передачи Украине комплексов С-300 и С-400 российского производства, но никаких конкретных запросов не последовало.

Источники Reuters отмечают, что Анкара, вероятнее всего, откажется от поставок из-за возможных технических проблем с поставками и негативной реакции со стороны Москвы.

Турецкие власти сообщение Reuters не прокомментировали.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы. Вашингтон неоднократно просил Анкару избавиться от российского вооружения. Турция в ответ заявила, что союзники не смогли предоставить ракетные комплексы на приемлемых условиях.

Reuters отмечает, что США используют неофициальные переговоры с Турцией о поставке вооружения Украине в том числе для улучшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Кроме того, эти шаги демонстрируют стремление Белого дома ответить на призыв Киева защитить небо над Украиной.

Сегодня же глава МИД Турции сообщил, что президент страны Реджеп Эрдоган сможет стать посредником встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если российская и украинская стороны согласуют такие переговоры. В Анкаре считают, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим.

Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной, чтобы остановить бомбардировки и авианалеты российской армии. Москва утверждает, что атакует исключительно украинские военные объекты, но многочисленные свидетельства говорят о серьезных разрушениях гражданской инфраструктуры.

В недавнем видеовыступлении перед Конгрессом США президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной или же поставить Киеву системы противовоздушной обороны С-300 и авиацию. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что страны НАТО направили Украине советские системы ПВО с диапазоном высот меньше, чем у С-300, но способные сбивать крылатые ракеты.