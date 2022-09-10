США призвали немедленно освободить Навального, вновь попавшего в ШИЗО

США выступили с новым призывом к России немедленно освободить осужденного на длительный срок оппозиционного политика Алексея Навального, которого за последние недели несколько раз подряд отправляли в штрафной изолятор.

В Вашингтоне крайне обеспокоены действиями российских властей в отношении Навального, заявили накануне в Госдепартаменте США, указав на предвзятый характер решений и то, что их становится все больше.

В среду на этой неделе стало известно, что Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, уже в четвертый раз с середины августа отправили в ШИЗО – практически сразу после того, как он вышел оттуда. Администрации колонии это дает право признать заключенного злостным нарушителем и перевести в особо строгие условия содержания.

8 сентября оппозиционер рассказал в своих соцсетях, что руководство колонии отказало ему в праве на адвокатскую тайну. Сотрудники ФСИН будут читать все документы, которые Навальный получает от защитников или отдает им. «Это вмешательство, наряду с неоднократным переводом в одиночную камеру, за предположительно незначительные нарушения представляет собой еще одно свидетельство политически мотивированного преследования», – подчеркнули в Госдепартаменте.

Алексей Навальный считает, что администрация колонии наказывает и преследует его за политическую деятельность. В частности за то, что он объявил о создании профсоюза заключенных и сотрудников колонии, а также призывал голосовать против провластных кандидатов на сентябрьских выборах в России.

Навальный подал административный иск к начальнику колонии о признании незаконной его отправки в ШИЗО. Среди формальных причин оппозиционер приводил расстегнутую на робе пуговицу, якобы медленное выполнение требования конвоира, то, что неправильно представился.